Nunca estuvieron obligados a participar

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Pese a que están necesitados por legitimar su participación electoral con la ciudadanía, las y los candidatos no están obligados a participar en debates políticos que organiza la autoridad electoral.

El pasado fin de semana, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) organizó un debate de las y los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, evento en el que Francisco Rojas Toledo, candidato de Movimiento Ciudadano; Willy Ochoa Gallegos de la alianza Va por Tuxtla; y Carlos Morales Vásquez aspirante por Morena decidieron no participar.

A esto, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, señaló que no existe ninguna disposición legal que obligue a los contendientes a participar en estas prácticas, sin embargo, es un ejercicio que lejos de beneficiar a las y los participantes, ayuda a la población a conocer las propuestas que éstos tienen.

“No existe ninguna disposición legal que lo obligue a que se haga un debate, simplemente hacen su campaña de la forma que ellos estiman conveniente, sin embargo, el debate es una oportunidad para la ciudadanía de conocer cómo piensa cada uno”, apuntó.

El jurista señaló que, al no verse obligados a asistir, prefieren no hacerlo, ya que lejos de ayudarlos podría resultar lo contrario, sin embargo, si un sector interesado en proponer que esto sea obligatorio, podría hacerlo, pero no han existido propuestas al respecto, ya que se necesita el uno por ciento del padrón electoral para promover una ley.