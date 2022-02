“Temblor” político por caso Lozoya

Ainer González/Diario de Chiapas

La licencia de la senadora Vanessa Rubio Márquez se puede interpretar como una autoculpación por la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a México, donde el presidente de la República aseveró investigar a quienes estén implicados con las actividades corruptas que aprobó el funcionario.

El “temblor” mediático por los escándalos de corrupción de Lozoya, explica el analista, Fabrizio Mejía Madrid, encaminarán a seguir la estructura operativa irregular de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha llevado a la quiebra a la empresa del Estado mexicano.

Con los números rojos en Pemex, opina que también es de relevancia los videos que entregara Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR), regresa a México en calidad de testigo colaborador para dar a conocer quienes están involucrados en los escándalos de la afamada Reforma Energética.

El analista subraya que la salida de Vanessa Rubio Márquez, del Senado de la República, se interpreta como una casualidad de la llegada del ex director de Pemex, partiendo hacia Londres para dedicarse a la academia.

Se interpreta como una autoculpa de los escándalos la decisión de Rubio Márquez de separarse del fuero para sumarse a otra actividad, cual no tiene la culpa de la llegada de la ex sub secretaria de Hacienda, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Es casi una autoculpación, el mismo día que llega Lozoya la legisladora pide licencia y dice que se va a la academia, yo lo que diría: es que culpa tiene la academia”, señala.

La legisladora pidió licencia a su cargo como senadora durante la mañana del jueves, después de consultarlo con el líder del Grupo Parlamentario del PRI.

Por su parte, durante la conferencia del 17 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el Estado mexicano va a ver que resulta de las audiencias contra Lozoya, “tengo información porque lo ha manifestado la propia Fiscalía… hay un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió en una especie de testigo protegido, aunque aquí es otra la figura. Se llama testigo colaborador”.

A partir de las confesiones del funcionario, el mandatario federal dijo que se va a saber quiénes están implicados y hasta dónde llega el caso, mismo que será resuelto por la Fiscalía, “yo sólo sostengo pero no soy absoluto, lo primero es el mandato de los ciudadanos”.