Opinión

¡60 mil desaparecidos, misión imposible!

1.- Muchos años y muchos gobiernos que no han atendido el problema.

2.- La toma de las instalaciones de la CNDH no es un asunto policiaco.

3.- Se requiere diseñar una estrategia a partir de la visión de los colectivos.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

En buena trampa han metido los colectivos de familiares de desaparecidos al gobierno de la Cuarta Transformación, con el reclamo para que se esclarezcan los hechos en los que se dieran 60 mil o más desapariciones en el país.

Para los demandantes de justicia, la lucha que están realizando tiene sentido a partir de la afectación personal o familiar que ha sufrido por la desaparición de un esposo, hermanos, hija o hijo, pero para el gobierno federal es en la práctica una misión imposible de cumplir.

Hasta ahora, por ejemplo, un asunto al que le han dedicado tiempo, recursos humanos y financieros, como es el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, no revela mayores avances, en el propósito central, que es el de conocer el destino final de los jóvenes desaparecidos.

Casi la totalidad de desaparecidos son parte de la herencia recibida de los gobiernos anteriores que se han ido acumulando, pero también se tienen datos ya durante el gobierno de la 4T.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, reconoció que hasta el momento no existe sentencia dictada por el delito de desaparición forzada. Señaló que en el país hay más de 60 mil personas desaparecidas registradas a la fecha.

Explicó que en los estados de Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa se concentra más del 50% de las fosas clandestinas halladas en lo que va de la administración.

En su participación en la mesa de análisis México ante la crisis de personas desaparecidas, organizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), Encinas Rodríguez apuntó que el 50% de los cuerpos exhumados en la administración, han sido ubicados en Jalisco, Sinaloa y Michoacán; además, indicó que este delito se vincula a la acción de las organizaciones criminales.

El funcionario federal afirmó que ha sido difícil actualizar las cifras sobre desaparecidos, pues existe resistencia en las fiscalías estatales para entregar los datos respecto al delito.

Aquí es dónde esta la clave del diseño de una estrategia para la atención de tan delicado problema, y se centra en la colaboración que tengan disposición de dar las autoridades estatales.

Se sabe que, a estas alturas, ya existen algunos casos resueltos, en razón a que se encontraron los cuerpos, o que de plano se localizó con vida al desaparecido y entregado a sus familiares.

Sin duda, la cifra de 60 mil personas desaparecidas no ha bajado, ya que por el número no hay suficientes equipos de investigación, por o menos se necesitarían igual número de grupos para dar seguimiento particular a cada caso.

Los más audaces preguntan qué ¿Cuándo se van a resolver con presión o sin presión los más de 60 mil casos? La respuesta es categórica, se van a dar avances en algunos, pero los 60 mil, o más, jamás.

Hay indignación en los colectivos, en razón a que llevan mucho tiempo sin que les ofrezcan una sola noticia sobre su denuncia, como en el caso de la señora Yesenia Alemán, que sigue esperando justicia para su niña que fue abusada sexualmente.

Con un poco de voluntad, por lo menos podrían comenzar por investigar el expediente de esta denuncia y proceder en consecuencia. Pero, lo que se puede apreciar es que no hay voluntad de la autoridad competente, y así se podían tomar como referencia algunos otros casos.

Comenzar con los que se puedan, y en la medida de que se van resolviendo, dar seguimiento a otros.

Preocupa a los colectivos que las autoridades están más ocupadas por temas como el de Emilio Lozoya Austin, que, por atenderlas, y es por eso que han radicalizado sus acciones.

¿Cuántas entidades federativas ya integraron sus fiscalías para la búsqueda de personas desaparecidas, y cuáles son los resultados?

No hay resultados, porque en la mayoría de las entidades federativas no están funcionado estas unidades de las fiscalías o están en manos de personas que requieren ser capacitadas.

Esta es una oportunidad para que el gobierno pueda salir fortalecido, sí además de comprometerse a buscar a los desaparecidos, se apoyar en los colectivos para trazar una estrategia nacional que sirva de ruta para el trabajo organizado en los tres niveles de gobierno.

El subsecretario Alejandro Encinas, debe atender el asunto con una visión muy diferente a como hasta ahora lo han venido haciendo, y para esto tienen que aceptar que muchas iniciativas y propuestas tienen que generarse a partir de la opinión de los colectivos, sobre todo el de las organizaciones de mujeres.

Lo que está pasando con las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con algunas de sus delegaciones no es un tema policiaco, como lo ha intentado resolver el gobernador del estado de México, sino un asunto más complicado y delicado.

Son muchos años, y por consecuencia muchos gobiernos los que han pasado, sin detenerse a escuchar y conocer las propuestas de los colectivos., por eso ahora tienen entrampada a la 4T.

Sin duda resolver 60 mil casos de desaparecidos, es en la práctica una misión imposible.