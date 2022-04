Asesoría Legal

Aguas en veda Conagua

Es muy importante cuando Conagua pone en veda las aguas para no explotarse, sin embargo, a nivel nacional muchas empresas productoras, ya sea persona moral o física están saliendo afectados por la negativa de Conagua de ni siquiera contestar lo que en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales está especificado en la Ley de Aguas Nacionales, hay Estados del país donde no hay veda o ya se levantó la veda y lamentablemente los empleados de Conagua no saben siquiera responder las peticiones de los usuarios por no saber la Ley de Aguas Nacionales, de hecho, la veda, reservas y reglamentos son instrumentos administrativos que establecen, por causas de utilidad o interés público, modalidades o restricciones a la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales o al otorgamiento de nuevas concesiones o renovaciones de las mismas, primeramente es importante saber que es veda, son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de aguas adicionales a los establecidos legalmente y estos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos, los acuerdos o decretos de veda tienen que ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero, hay zonas donde la veda está levantada o de plano no hay veda, y es que ni siquiera los empleados de Conagua responden mediante escritos las peticiones para títulos de concesión, cuando un usuario sustenta su documentación conforme al artículo 21 de la Ley de Aguas Nacionales no le puede ser negada la Concesión estando bien requisitada y no teniendo por supuesto la restricción de vedas, de hecho, las concesiones y asignaciones crean derechos y obligaciones a favor de los beneficiarios en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, corresponde a los Organismos de Cuenca expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a la que se refiere la Ley mencionada y sus reglamentos, el otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales así como sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad anual del agua, MERCADOTECNIA DE MEXICO solicitará revisión de todos y cada una de las peticiones de los usuarios a los cuales ni siquiera se les ha dado respuesta de sus peticiones, de hecho, se puede incluso solicitar la intervención de los diputados locales, por ejemplo, en Chiapas, ante el Diputado local Ricardo Zepeda Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso Local de Chiapas, para que sea mandado a llamar a comparecencia ante ese Congreso el Director General de Conagua y se le de salida inmediatamente a los trámites que son muchos y están totalmente parados, otro ejemplo podrían ser Estados donde no se encuentre en veda el agua decretado por Conagua, la misma metodología se puede hacer, de hecho, MERCADOTECNIA DE MEXICO está trazando un proyecto dirigido al presidente López Obrador para que se lleve a cabo en beneficio de la población, uno de ellos es estabilizar las aguas en las ciudades y evitar inundaciones, lo importante aquí es trabajar entre gobierno y pueblo, sin ello es difícil la situación y habrían más inundaciones, y es que, debido a las condiciones geográficas, nuestro país experimenta el embate de una gran variedad de fenómenos naturales, entre ellos fenómenos hidrometereológicos, tales como ciclones tropicales, frentes fríos, entrada de aire húmedo, los cuales pueden ocasionar lluvias intensas que podrían provocar inundaciones, deslaves u otros efectos de esta naturaleza, gobierno nunca ha estado preparado para combatir las inundaciones, y si han tenido proyectos para ello entonces ni siquiera lo ponen en marcha, algunos diputados de sus respectivos distritos deberían trabajar coordinadamente con CONAGUA, en un segundo escrito se va a pedir que MERCADOTECNIA DE MEXICO sea quien resuelva todas las peticiones de los usuarios, ya que ese trabajo le compete a quien esté como encargado de director o directora del agua de cada Estado, los lugares donde no hay veda del agua se debe otorgar la concesión para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales a empresas productoras ya sea persona moral o física, y de paso eliminar al 100 % a los miles de intermediarios que hay en el país y sea únicamente MERCADOTECNIA DE MEXICO quien coadyuve entre los empresarios y la CONAGUA mediante campañas extendidas en todo el país, se necesita con urgencia darle salida a todos y cada uno de los trámites, y esto es mediante un oficio enviado a los usuarios acerca del estatus de su solicitud de Título de Concesión, lo importante es avanzar en producción para que México no quede parado, debido a la pandemia muchas empresas productoras han cerrado, y de igual forma cierran cuando una concesión para explotar el agua le es negada, es importante en todo el país poner en marcha urgentemente los resultados de cada una de las peticiones, sustentado en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, de no ser así, se estaría violando el mencionado artículo y los derechos de los usuarios, de igual forma, que el agua llegue a todos los rincones del país, porque hay comunidades donde ni conocen el agua.