Poder y Dinero

AMLO pierde credibilidad internacional

* Grave, muy grave pelearnos con socios * Sin pruebas acusa a España de ladrones * Cuestiona a canciller panameña * Doble cara con EU y Canadá * Biden, ve de reojo al Presidente * ¿Cree que inventando enemigos se fortalece? * Ilegal el “triunfo” de Aldana en Petroleros * Michoacán, Estado de Guerra * Cummins: RSC

La confianza sirve en las conversaciones más que el ingenio.

François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

Víctor Sánchez Baños

Ayer, fue el clímax de una política exterior beligerante del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los cariños, más no los intereses del país, están con países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Venezuela y Cuba. El resto del planeta está en el imaginario de AMLO, son enemigos de su régimen.

Por ello es importante que la clase política entienda que la diplomacia es un instrumento para lograr beneficios económicos y bienestar para los pueblos. No es un asunto de “amigos”, un concepto subjetivo y hasta ridículo entre las naciones. Es un asunto de intereses y, en especial de bloques comerciales.

Sin embargo, los gobiernos socialistas del continente, ante su debilidad política, económica y social, prefieren unirse para tener un foro de imagen política internacional. No importa que los pueblos se estén muriendo de hambre o estén en recurrentes crisis económicas. Lo único que es relevante es que puedan gritar todos juntos para que se solidaricen otros pueblos con los “débiles” atacados.

De esa manera, llama la atención el comportamiento de AMLO en torno a otros países.

Con Estados Unidos, la imagen pública es de las izquierdas unidas. Sin embargo, en privado, es otra la realidad. Los grupos empresariales estadounidenses cuestionan la política energética de López Obrador y presionan al presidente Joe Biden y a sus funcionarios para defender las empresas de aquella nación. Aquí impera la política de que entre ambos países sólo hay intereses.

El acercamiento de los pueblos es distinto.

Con Canadá los gestos del Gobierno mexicano, no son nada amigables. Acusó ante el primer ministro Justin Trudeau, de defraudadoras y ladronas, a las empresas mineras.

Panamá, la crisis diplomática es relevantes luego que AMLO ejerciera violencia política contra la canciller Erika Mouynes, lo que provocó que el presidente Laurentino Cortizo, dijera que la respuesta lopezobradorista, era infantil.

La cereza del pastel, es la crisis diplomática que se tiene con España. Acusó, sin pruebas en la mano, que las empresas españolas son “rateras” y abusivas. Vienen a México a saquear. Los conflictos se dan en el sector energético, donde tienen concesiones empresas como Iberdrola, OHL, entre otras. De esa manera “pausó” las relaciones entre ambos países.

Luego que AMLO planteó “pausar” relaciones con España, Canciller de ese país, José Manuel Albares, dijo que oficialmente no se ha detenido la relación con México. «La relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas”, sentención y agregó: “Defenderemos los intereses de España ante cualquier circunstancia y ante cualquier país”.

¿Es necesario andar de pleiteros en el mundo? Si hay alguna justificación que no conozcamos los vulgares mortales, que lo explique López Obrador. Tenemos ese derecho a la información.

PODEROSOS CABALLEROS

Tumban A Aldana En Sindicato Petrolero

Confirman lo que aquí hemos denunciado desde hace semanas: el esbirro de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana, quien supuestamente ganó las elecciones para dirigir el sindicato de petroleros, no podía ser candidato a ese puesto, ya que no era sindicalizado. Es un trabajador de confianza y la Ley Federal de Trabajo, por lo que no puede ser titular del Contrato Colectivo. ¿Qué hará la Secretaría de Trabajo, con Luisa María Alcalde? Parece que hay intereses arraigados entre funcionarios de Trabajo y las huestes de Romero.

No convence operativo en Michoacán

Las fuerzas armadas llegaron a Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, para apoyar a las autoridades locales en su lucha contra el crimen organizado en especial en localidades como Aguililla. Los delincuentes hicieron operación cucaracha. La diáspora de los habitantes, no ha convencido a muchos de sus habitantes a regresar a sus hogares. Miles salieron de la región ante el dominio de la delincuencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: CUMMINS

Para poder ayudar a grupos vulnerables y aportar a la sociedad, Cummins de México, bajo el liderazgo de Ignacio García Albarrán, a través de su Asociación Filantrópica Educación, impulsa estrategias de medio ambiente e igualdad de oportunidades; invierte recursos humanos y económicos en organizaciones civiles sin fines de lucro. Entre sus proyectos de participación más destacados está el Fondo de Inversión Social Potosino. Con otras 50 empresas buscan potenciar recursos en favor de la sociedad e invertir en proyectos sociales de alto impacto.

