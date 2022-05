#HASHTAG DE LA SEMANA

#BRITO MAZARIEGOS ENCOMIENDA NO ES LO MISMO QUE EN COMENDERO. Es evidente que desde Chiapas se tuercen algunos conceptos, con la peor intención del mundo y lo hacen quienes no se sienten favorecidos en sus intereses. Esto se da precisamente en el referente de la mañanera de este jueves, cuando siguiendo el viejo estilo, se usa la intervención de un periodista para pedir la libertad de un detenido en el caso Aldama, pero antes se hace una entrada triunfal responsabilizando de estos hechos “a Ismael Brito Mazariegos, que es el que pareciera, el que manda en el Estado de Chiapas”, Tratando de confundir en este tema, lo que es una encomienda, con lo que hacía un encomendero en la época de la conquista. Por lo que se ha observado. en más de un año de actividades que viene realizando el gobernador, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, ha quedado bien claro, que en Chiapas hay un gobernador comprometido y dedicado a su trabajo, que como se dice en Chiapas “no necesita de pumpos para nadar”, que desde el principio le hizo entrega de la encomienda de la Secretaria de Gobierno, a Ismael Brito Mazariegos. Una encomienda que ha significado desde el principio, atender el complejo “rezago histórico” que dejaran muchos gobiernos de atrás, de las luchas por la tierra entre las comunidades indígenas. Si hubiera tenido la oportunidad el periodista-denunciante de estudiar un poco más el caso Aldama, a estas alturas podría haber dejado de decir lo que dijo” para ganar protagonismo ante el presidente López Obrador”. Habría que indagar qué pretendían quienes lanzaron este dardo. Este asunto más que lastimar a Ismael Brito Mazariegos que está trabajando, y esto lo saben los chiapanecos, igual que el gobernador, a un ritmo y a una gran intensidad, seguramente al que causo alguna molestia por las explicaciones que tuvo que dar, es al gobernador, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas. El caso Aldama-Chenalhó como muchos otros de la región de los Altos de Chiapas mantienen un seguimiento y un marcaje particular de parte del gobierno federal, porque se conocen los riesgos históricos de La Nueva Providencia, de Golonchán y Acteal, así como de Ayotzinapa. Comisiones del gobierno estatal y federal han participado en estas numerosas reuniones. El gobierno federal no quiere un tema de esta naturaleza en estos seis años, que lo marque para siempre. Por eso no es lo mismo, encomienda que encomendero. El que manda en el gobierno de Chiapas no hay necesidad de reiterarlo, es el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, el que tiene la encomienda de atender las mesas de negociación de los problemas claves que durante este 2019 y el 2020 se han reactivado y han sido numerosas, es Ismael Brito Mazariegos. La Secretaría de Gobierno, por instrucciones del gobernador ha atendido mínima una diaria, incluso las llamadas de alto riesgo, por eso el Dr. Rutilio Escandón Cadenas aprecia a los subdelegados y operadores de la oficina de Brito Mazariegos.

#ESPECULADORES JUANPI Y SU HERMANO“LORDTAPABOCAS”. No cabe duda que eso de los “moches y de los negocios chuecos” se trae en la sangre. Tanto Juanpi como su hermano Alejandro en los últimos seis años se han estado distinguiendo en este sentido. Ahora están resultando grandes especuladores. En una residencia de “gallinazo” Alejandro, allá en las Lomas 2505, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México en estos días tienen almacenados más de 1 millón de tapabocas que seguramente los compraron en unos dos o tres pesos, y que esperan en las semanas pico del mes de abril venderlos en unos 10 pesos ante la necesidad que se va a generar, y seguramente ya vieron en la persona de algún chiapaneco ubicado en alguna institución federal de salud o en algún gobierno de un estado la oportunidad de colocarlos. Están en su etapa de: “viles acaparadores y especuladores”. Buenos los hermanitos para los negocios, sobre todo audaces para aprovecharse de la oportunidad para darle vuelta a la ley y escaparse con total impunidad, ya se parecen cada día más a los del sabiniato: tienen orden de aprehensión, pero ahora despachan en una cómoda oficina del transporte en Puebla. Buen negocio, espera hacer pronto el nuevo Lord Tapabocas.

#TRISTE Y DEPRIMIDA LA DIPUTADA LIZ BONILLA. Después de que se sintiera en los cuernos de la luna, la Diputada Elizabeth Bonilla, por su cercana relación con el anterior comandante de la séptima región militar, ahora pareciera que estuviera deprimida al ya no contar las mismas canonjias. Todo indica que se ubicó en el lugar equivocado. Esos son los nuevos tiempos y hay que saber leer a tiempo. Hasta los horóscopos.

#ESTRENANDO SUBURBAN PREMIER EL AMIGO MIGUEL “QUENPOMPO”.- Todos están sorprendidos por el camionetón “marca diablo” que anda el “amigo Miguel Córdova” Una Suburban Premier color plata recién sacada de la sala de exibición. Se lo merece, tres presidencias municipales en La Concordia: La de él, la de su Enmanuel y la de Mike. Tiempos de crear constructoras y comprar hasta maquinaria pesada con las obras autoasignadas. Pero todos se siguen preguntando “quién pompo camionetita, quién pompo”.

#MAGISTRADO SE METIO CON EL DIABLO Y CAYO EN PICHUCALCO. Luís Alejandro Coutiño, Magistrado de la Sala de Pichucalco, del poder judicial del estado ni siquiera se enteró cuándo le piso el calló del pie al diablo. Resulta que acostumbrado a hacer “los mejores negocios” con su secretario en la sala, se llevó de refilón un asunto que era litigado por el hermano nada menos, que, de quien actualmente despacha como de una muy importante dependencia federal aquí en el estado, y como se dice en las historias “no le perdonaron la vida”. Se acabó la magistratura y los negocios en Pichucalco. Se metió con el diablo y cayó.

#CAMBIOS EN LA FISCALIA REGION COSTA LLEGA ESPINOSA PASTRANA. En el relevo de Guillermo Arturo Lam Natarén, llega a la Fiscalía Región Istmo Costa, el reconocido abogado jiquipilteco Julio César Espinosa Pastrana.

#RESPALDADO EN EL IAP EL DR. FERNANDO ALVAREZ. Ya era necesario que llegara una persona que conociera plenamente del tema al Instituto Estatal de la Administración Pública. Capaz, con experiencia, formación académica y respaldado por el gobernador de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas. Ese personaje desde luego es el Dr. Fernando Álvarez Simán. Enhorabuena y muchos éxitos.

#EN LOS EQUIPOS ESTAN ENFERMERAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD. No se olviden que en salud se forman equipos. No solamente son los médicos los héroes, también las enfermeras, los técnicos, los laboratoristas y hasta los intendentes. Todos están en la primera línea en la campaña en contra del coronavirus en Chiapas y en el mundo. Suerte a todos.