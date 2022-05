Coronavirus, desabasto de medicamentos y desinformación

ASESORIA LEGAL

CORONAVIRUS, DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y DESINFORMACION

LIC. JULIO CESAR ZAMUDIO — DIRECTOR CORPORATIVO MERCADOTECNIA DE MEXICO

Cuando una persona quiere aplicarse una inyección en cualquier hospital simplemente se encuentran con que no hay vacunas, esta información no la dan los encargados de hospitales ni mucho menos los enfermeros, son los guardias de seguridad quienes dan esta información que no les compete meterse para nada, los guardias de seguridad solo son contratados para brindar protección en las entradas de hospitales de gobierno, pagados obviamente por los impuestos del pueblo, no por dinero propio de los hospitales de gobierno porque no lo tienen, el dinero que se destina a la Salud, es dinero de los impuestos, hay personas de la tercera edad que no reciben atención medica ni mucho menos información, el sector Salud en todo el país no tiene la capacidad para darle batalla al coronavirus ni a los virus mortales que probablemente se avecinen a futuro, el Presidente, quien es un empleado mas de este pueblo llamado México, no tiene la capacidad para darle frente a esta situación, no se la pasa mas que en sus estúpidas conferencias matutinas, no sale a hacer trabajo de campo casi por estar en sus conferencias, los tiempos de campaña ya pasaron, al pueblo no le importan las palabras, le importan los hechos, los hospitales del país están plagados de virus mortales, muchísima gente ha muerto por décadas en los hospitales de gobierno debido a la mala práctica de la medicina, la mayoría de las personas no saben donde quejarse, y los que saben acuden a la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) lugar donde se ríen de los problemas de la gente que necesita de esos servicios, la gente que es de escasos recursos económicos y que ha sufrido malas practicas de la medicina se tienen que tragar su problema debido a la impotencia de no poder hacer nada porque nadie les ayuda, ni los orienta ni mucho menos los asesora, por ser solo gente humildes de escasos recursos económicos, con sinceridad, los malos funcionarios de la medicina y la CONAMED son los verdaderos parásitos que cobran un salario el cual proviene de los impuestos del pueblo mexicano y no hacen su trabajo, ellos son los verdaderos parásitos, ya no sé si el CORONAVIRUS hace mas daño que ellos a la gente, es una tristeza ver a las personas de la tercera edad que no son atendidas correctamente, jovencitas sin experiencia alguna que se dicen ser enfermeras vacunan mal a las personas ocasionándoles moretones donde aplican la inyección, uno de los graves problemas es el desabasto de medicamentos, la ineficacia y la falta de sensibilidad acompañado de la falta de capacidad por parte de gobierno federal y los Estados hacen que la gente se quede sin el medicamento, sin inyecciones que no hay contra la influenza, el tétano y el neumococo, vaya y pregunte a urgencias de cualquier hospital del país y pregunte si hay inyecciones contra la influenza y les dirán que no la hay, que tardará varios meses para que éstas lleguen, hay personas que han sido inyectadas para la influenza y no debe de hacerse eso por la edad, pero aun y con todo eso, a los y las enfermeras poco les importa eso, ellos reciben ordenes de sus jefes mas no reciben capacitación, los estudios escolares no basta ni es suficiente para ser enfermero, enfermera o médico, capacidad no hay, investigación realizada por Mercadotecnia de México en varios hospitales del país nos encontramos que no hay medicamentos, ni inyecciones, en lugar de darle mas cabida a la gente en los hospitales los están restringiendo, los funcionarios médicos son políticos, mas no doctores con capacidad para afrontar lo que está aconteciendo en el país, el sector salud en todo el país está obsoleto, las vacunas mas importantes no las hay, muchísima gente llega únicamente a morirse a los hospitales de gobierno, doctores de una reputación dudosa se llevan los medicamentos a sus hospitales privados, en las entradas de algunos hospitales ponen gel antibacterial en las manos de las personas para “no infectarse” del virus ya conocido y que ha matado a mucha gente, tenía que pasar esta contingencia para ponerle gel en las manos a la gente en los hospitales, porque no lo hacen desde muchísimo antes, siempre ha habido presupuesto para el sector salud, lo que no hay es iniciativa por parte d ellos encargados que les da igual y que poco les importa lo que a la gente le suceda, incluso, hacer un mínimo trámite en un hospital de gobierno le lleva a una persona muchas horas adentro de un hospital lleno de virus mortales y enfermedades, hasta parece que están de acuerdo con las funerarias para matar a la gente porque son los únicos beneficiados y están como perros en locales instalados afuera de los hospitales en espera de carne fresca recién muerta para enterrarlos, no sé si los encargados de ciertos hospitales tengan convenios con ciertas funerarias y ganan ciertas comisiones por darles “trabajo”, es muy curioso que un país petrolero como lo es México tenga tantísimas muertes en hospitales de gobierno y no haya presupuesto según ellos para hacer frente a ciertas enfermedades y se consideran personas o médicos que se encuentran fuera del conocimiento de ciertas enfermedades, lo turnan a otro médico y terminan muriéndose las personas, me hacen pensar que hay médicos que podrían estar ligados al trafico de órganos, porque con eso de que les hacen autopsia quien sabe si en verdad investigan la causa de la muerte o le sacan algún órgano para venderlo a alguien, nadie sabe pues nadie tiene la herramienta para hacer tal investigación, solo los médicos, lo peor, los familiares apenas y tienen para gastar en una situación funeraria donde le ofrecen los servicios incluso de misa y entierro, regresando al tema del virus mortal que está acabando con las personas por falta de capacidad médica, al menos en México, el gobierno prefiere imponer a los negocios en general que cierren para evitar contagios en lugar de llevar a cabo acciones para combatir el virus, (hasta parece un circo todo lo que está pasando), hay negocios que van al día y comen lo que sacan al día, la gran pregunta es, ¿de que van a comer esas familias mientras dure la falta de capacidad del gobierno?, no se trata de cerrar negocios, se trata de combatir el virus, taxistas, abarrotes, bares, cines, y otros negocios en general son cerrados por un llamado del gobierno donde los negocios que no acaten dicha orden serán sancionados severamente con multas, claro, el gobierno es especialista en sacar dinero a los comerciantes y a los empresarios, lejos de que no les permiten trabajar todavía de paso los que no aguanten el hambre abrirán pero se encontraran con una mega multa y un anuncio de clausurado, los funcionarios que dicen que cierren a ellos no les afecta porque tienen un super salario procedente del dinero de los impuestos que el pueblo paga, pero los que van al día se van a tener que endrogar por culpa de la ineficacia del gobierno y de los nefastos funcionarios médicos que no saben que hacer ante tal situación, la propuesta de los empresarios y comerciantes es, solicitar o demandar al gobierno para que les pague los días que cerraron sus lugares de trabajo, que les paguen a los empleados que mandaron a descansar por su culpa, esa gente no tiene que comer, el gobierno mexicano tiene dinero procedente del petróleo para pagar o mandar hacer medicamentos para el pueblo, ¿no que el petróleo es del pueblo? AMLO dice que estén tranquilos que no pasará nada, pero, ¿la gente que se está aguantando el hambre por no abrir sus negocios y otros por no trabajar porque sus centros de trabajo están cerrados que pasará? El gobierno federal debe destinar el dinero que se guardó todo el año pasado para pagarles en subsidios a los comerciantes y empresarios, sus familias de los funcionarios no pasan hambres porque viven del dinero del pueblo, pero el pueblo no solo va a tener enfermedades, sino también hambre por no poder abrir sus negocios, muchos restaurantes y cocinas económicas han cerrado porque su gobierno se los prohíbe, pero, ¿porque no le prohíbe al VIPS, SAMBORNS, TOKS, etcétera, cerrar sus puertas?, ¿porque solo a los más pequeños les obligan a cerrar sus puertas?, ¿las grandes franquicias porque no han cerrado sus puertas? Todo está muy raro, muy raro de verdad, me hacen pensar otra cosa, hemos hecho un recorrido y las grandes franquicias tienen abiertas sus puertas, ¿acaso ellos han sobornado al gobierno para no cerrar sus puertas? En fin, la gente en general necesita respeto y no voy hablar de mas para no afectar a empleados de esas franquicias, pero, esto debe ser parejo, no restringir a unos si y a otros no, todos parejos, en fin, los negocios restauranteros que tengan abiertas sus puertas deben tener una persona en la entrada para abrir y cerrar puertas para no tocar la entrada con las manos, ponerse gel a la entrada, al darles la carta (menú) y regresarla también deben ponerse gel porque las cartas (menú) toda la gente las toca como el dinero, al ir al baño y tocar las llaves también no basta con agua y jabón, el agua y jabón no acaba un virus pero es importante lavarse las manos frecuentemente, comprarse guantes de manos de plástico transparentes para usar un par diariamente, ya que al subir al transporte público se tocan tubos y puertas y no todos los transportistas limpian sus unidades, es importante que los transportistas desinfecten los tubos pasamanos y sillas con cloro y agua por medio de un atomizador, en los ciber es importante desinfectar los teclados, mouse, y pantallas por cada cliente que la desocupe pues muchas manos las ocupan, no se debe lucrar con el precio del gen antibacterial cloro, alcohol, es mejor que cada casa produzca su propio gel antibacterial bajen un tutorial de YouTube y anoten todo lo que se necesita para crear dicho gel, incluso, con sus pedazos de telas que tienen pueden crear sus propios tapabocas para no gastar dinero en ello, porque de 2 pesos ha subido hasta 15 y 20 pesos, se lucra con el dolor humano, bajen tutoriales, estúdienlos, analícenlos y llévenlo a la práctica, porque hay ciertas personas que están lucrando con el gel, acompañado de que el gobierno que tenemos es ineficiente y el dinero que cada trabajador paga al IMSS lo han de utilizar para otra cosa, menos para la salud, demostrado está, de ahora en adelante las empresas privadas deben mejor contratar los servicios médicos privados para sus empleados, mas no los servicios médicos gubernamentales porque estos son totalmente ineficientes, de paso le hacen perder su tiempo a la gente que acude a los hospitales por medicamentos, en donde muchas veces entran casi sanos y salen con los pies por delante.