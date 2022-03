Puntos fiscales

Créditos a la palabra

José Luis León Robles

Amigas y amigos lectores, muy buenos días ante todo debemos tener una actitud muy positiva de todas estas circunstancias que nos aqueja, y si bien alguien por ahí me puede decir que debemos ser realistas a nuestro entorno, yo les puedo decir con mucha seguridad, qué como mexicanos hemos salido delante de muchas adversidades y de ello la historia es testigo. No obstante debo mencionar que ante esta catástrofe que nos está dejando no únicamente el coronavirus sino otras circunstancias inmersas en una mala planeación económico del gobierno, podría decir que existe un pequeño alivio para que usted pueda respirar un poco más pausado, y no tan acelerado en estas incertidumbres de nuestro entorno que nos refleja un grado ansiedad, a este pequeño alivio se le llama el famoso crédito a la palabra y es que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la entrega de un millón de créditos a la palabra por un monto de 25 mil pesos cada uno. Esto como parte de los apoyos otorgados por la crisis generada a partir de la cuarentena del coronavirus Covid-19, que si bien para algunos podrá ser un apoyo irrelevante, para otros este apoyo será de gran ayuda, lo único trascendental es que en estos créditos no se otorgará ninguna garantía más que la palabra de pagarlo, estos microcréditos comenzarán a otorgarse a partir del mes de mayo, mismo que serán pagados por los siguientes por los siguientes bancos como Banorte, Banco Azteca y Santander, un punto a su favor es que dichos bancos no deberán cobrar comisiones por las operaciones, y otorgarán una tasa de interés anual que será de 6.5 por ciento, una tasa por demás baja en comparación con los demás créditos que se otorga en las instituciones financieras. Estos apoyos se otorgarán a partir de un padrón con el que cuenta la Secretaría del Bienestar, el cual fue realizado a partir del Censo del Bienestar que se realizó en meses pasados. Dicho padrón incluye a 5 millones de personas aproximadamente, esto significa que los interesados en este microcrédito no tienen que registrarse en ninguna lista, ya que serán las autoridades quienes llamarán telefónicamente para informarles en qué sucursal bancaria deben acudir, lo que se facilita quienes tengan cuenta bancarias en dichos bancos, sin embargo usted se preguntará como seleccionan a los beneficiarios de éste apoyo, la respuesta es muy sencilla ya que se realiza con base las zonas más afectadas económicamente por pandemia de Covid-19. López Obrador ha señalado que «Se tiene el millón de beneficiarios, son 25 mil pesos, van a recibir esos 25 mil pesos. Sólo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía, la garantía es la palabra, porque la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo”. Esta frase me hace recapitular aquellas conversaciones con mi señor padre donde me comentaba que la gente de antes la palabra era ley, y que si bien en nuestra actual época esto quedo en el olvido, ya dependerá de cada uno de nosotros el cumplimiento que se tenga en dicho crédito, mismo que no deben pasar desapercibido que firmarán una carta compromiso con el banco, es decir, una parte es el eslogan presidencial y por otra es el banco quien le otorgará dicho crédito, por lo que no crea distinguida y distinguido lector que podrá evadir fácil la responsabilidad toda vez que serán los bancos encargados de las cobranzas y por ahí estará banco azteca con su grupo de cobradores que desde muy temprano estará recordándole la falta de pago.

Por otra parte también para que sepa existe otra clase de apoyo económico denominado Tandas del Bienestar, este programa social, que también es conocido como Tandas AMLO, es gestionado por la Secretaría del Bienestar, las cuales van dirigidas a personas de 30 a 64 años consistente en un apoyo económico para pequeños negocios, que también se denominan créditos a la palabra, que a diferencia del apoyo anterior no se cobran intereses, ni es necesario tener historial crediticio, por lo que no se necesita ningún informe del buró de crédito. Según la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar Social en una primera etapa, las Tandas para el Bienestar prestan una cantidad de seis mil pesos sin intereses, de los cuales se deberán abonar 500 pesos mensuales para cubrir el total de los mismos en un año, sin embargo una vez que se pagan esos seis mil pesos, se recibe el préstamo de diez mil pesos; posteriormente luego 15 mil y así sucesivamente hasta 20 mil pesos, siempre y cuando se haya reembolsado la totalidad del monto original, así que también podrá observarse que existe pros y contras, dependiendo la cantidad que usted requiera y el plazo o interés si está o no dispuesto a pagar. Nos leemos la siguiente semana.

