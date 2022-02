Denuncia Presidencial Por Compra De Votos En Nuevo León

#HASHTAG DE LA SEMANA

#DENUNCIA PRESIDENCIAL POR COMPRA DE VOTOS EN NUEVO LEON. – Cuando se esperaba que además de inéditas estas elecciones, sorprenderían a la ciudadanía con nuevas prácticas democráticas sin carruseles y compra de votos, se siguen descubriendo que nadie olvida que en los partidos se mantienen estas practicas que desde ahora se visualizan en el proceso de junio. Esto ha comprometido a que desde la figura presidencial se hagan las denuncias correspondientes; dice Andrés Manuel López Obrador: “un presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral. ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido en México la democracia?”. “El INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo, porque esto no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda”, acusó.

#PIDE GOBERNADOR PRIVILEGIAR EL DIALOGO EN LAS COMUNIDADES. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso a los pueblos y comunidades de Chiapas a privilegiar el diálogo, el acercamiento y uso de la razón para resolver cualquier problemática o diferencia, así como evitar las confrontaciones, la violencia, los rencores y enconos entre hermanas y hermanos, a fin de avanzar en la construcción de una nueva cultura de respeto, paz y armonía entre las presentes y futuras generaciones.

#TANIA ROBLES CEDE A LOS CHANTAJES. La actual titular del deporte Tania Robles, tan afecta a las fiestas y mariachizas, finalmente terminó cediendo a los chantajes del equipo de recomendados y aviadores que cobraban en esa oficina justificando ser recomendados de un pasquín, y ahora al parecer tendrá que lidiar sola.

#ALERTA CON LOS FINANCIAMIENTOS PARA LOS CANDIDATOS. Por la región de los altos de Chiapas apareció un diminuto y caricaturesco personaje que pronto daremos a conocer con nombre y señas, y que anda ofreciendo dinero para financiar campañas a través de una supuesta fundación fantasma. Este personaje ha hecho en este inicio de campañas todo un tema de negocios que trae desde Quintana Roo, en donde al parecer le ha ido muy bien defraudando a particulares y autoridades; así que mucho ojo candidatos en no dejarse sorprender por este pillo que bajo la usurpación de personalidad se promueve con el apellido de uno de los hombres más ricos de este país; de entrada su fundación patito ya está siendo investigada por el SAT debido a que en su modus operandi no cumple con los procedimientos legales establecidos por ley para darle el carácter de donataria autorizada, abusados con estafadores de cuello blanco como este tipo al cual en entregas posteriores habremos de desenmascarar.

#CESAR ESPINOZA DEL PRD SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS. Al sentirse con mucho poder al interior del PRD nacional por pertenecer a la tribu de Héctor Bautista, la Cesarona Espinoza como le llaman sus malquerientes, y que se dice, en el pasado desfondó al CECYTECH; ahora deja que sea su hermana Olga Luz Espinoza la que se ocupe de las posiciones del partido, en la elección pasada la incrustó como diputada local de la actual legislatura y hoy en día la enlistó en la lista plurinominal federal, mientras él se beneficia de las ganancias como ha sido su costumbre; y así él pueda continuar viviendo la vida loca con sus adicciones

#ULISES COELLO CANDIDATO PERDEDOR. Quien fuera cuestionado profesor de la facultad de derecho de la UNACH y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ulises Coello Nuño, intenta ahora participar en la contienda política y hasta ha llegado al extremo de poner sus oficinas, de casa de campaña enfrente de las del IEPC. Todo parece indicar que a don Ulises no le ha servido para nada ni haberse desempeñado como magistrado y menos como profesor de derecho para darse cuenta que con ello infringe la ley electoral. Se le considera un candidato perdedor por anticipado.

#JULIAN NAZAR LITIGA EN LOS TRIBUNALES FEDERALES SU PERMANENCIA. Después de haber recibido un contundente revés en los Tribunales Electorales de Xalapa, quienes lo declararan sin derecho a ser candidato a Diputado Federal, por cuestiones de violencia de género. El no escatima recurso alguno y persevera en sus aspiraciones, solo que ahora son grupos de productores agrícolas del distrito de la frailesca, los que lo denuncian por no haberlos apoyado en su momento y le manifiestan su rechazo e inconformidad, él mata tigre como se le conoce, está recibiendo ahora una sopa de su propio chocolate.

#FLOR ESPONDA TORRES UNA PROPUESTA PARTIDISTA. Interesante resulta que la joven Flor Esponda Torres, haya aceptado ser candidata a la diputación local por un distrito tuxtleco y se espera que sea próxima legisladora, y desde el congreso local ofrezca su capacidad y conocimientos en favor de los ciudadanos, bien por el partido guinda en promover la participación de cuadros nuevos y frescos que aporten buenas ideas.

#RUBEN ZUART DIRIGENTE PRIISTA APOYANDO LAS CAMPAÑAS. Un reconocimiento merecido a el dirigente estatal del PRI Rubén Zuart Esquinca, por su amplia disposición de estar acompañando a todos los candidatos en sus arranques de campaña para fortalecerlos. También les ha anunciado que pronto recibirán la visita de su dirigente nacional “Alito”, Alejandro Moreno Cárdenas. Enhorabuena.

#COMO EN EL VOLEIBOL HAY CANDIDATOS QUE IMPRESIONAN. Esto se dice fundamentalmente en Cintalapa, con Carlos Esponda Montesinos y en Jiquipilas haciendo lo propio Janeth Chiu, contienda competida entre el Verde y Morena, se espera que, así como en el arranque ambos candidatos puedan demostrar la fuerza que poseen.