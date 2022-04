Asesoría Legal

Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No se trata de plasmar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en una ley y que esta se convierta en letra muerta, los diferentes países del mundo hablan sobre el respeto a los menores de edad, sin embargo, no se ve reflejado en acciones, es importante tomar acciones inmediatamente, no esperar a que otros políticos lleguen y lo hagan, eso nunca va a suceder, las niñas, niños y adolescentes merecen mucho respeto, son el futuro no solamente de su país sino del mundo entero, iniciando como padres en casa de inculcarle valores, respeto, amor y solidaridad sobre las demás personas, enseñarles a respetar el medio ambiente así como la flora y la fauna y lo más importante, a los animales en general.

No importa que un bebé haya nacido con capacidades diferentes, merece el mismo respeto y sobre todo, paciencia, un niño o niña con capacidad distinta entiende exactamente igual que un niño o niña normal, lo que a veces no pueden los niños con capacidades distintas es saber expresarse, si algo debemos tener las personas, es paciencia con los y las niñas con discapacidad, y, algo muchísimo más importante, hay que enseñarles a los y las niñas a obsequiar sus juguetes que ya no usen en buen estado a niños que no cuenten con un juguete, pues un juguete es una ilusión de los niños, hay que mostrarles el camino de la solidaridad, de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, la UNICEF tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, para mí en lo personal, se debe modificar y decir: Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños, nunca se debe excluir a las niñas aunque sus derechos se encuentren en los Tratados Internacionales, la palabra niño no debe representar a la palabra niña, esto lamentablemente para muchas personas es fomentar el machismo, pues nadamas nos estamos dirigiendo a los niños varones, aunque los funcionarios de la UNICEF y la ONU digan que es lo mismo para mí no lo es, pues cada persona interpreta dichos derechos como mejor lo prefiera y es mejor agregar la palabra niña a los Tratados Internacionales, y es que, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de las niñas y niños, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana, en la mayoría de los hogares de todos los países no se toma en cuenta las opiniones de los niños y niñas, los excluyen de las pláticas, las niñas y niños tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, y es que, no se trata de que solo quede plasmado los derechos de las niñas y niños en unas hojas, sino que, trabajar coordinadamente entre los diferentes países y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), ya que la protección de los derechos y el cuidado de las niñas y niños del mundo conforman los cimientos del desarrollo humano, de hecho, la labor de la UNICEF se financia en su totalidad mediante el apoyo voluntario de millones de personas en todo el mundo y de aliados que tienen en los diferentes gobiernos internacionales, la sociedad civil y diversas empresas, todos debemos contribuir a ayudar a los demás, a las sociedades no gubernamentales para que sigan apoyando a quienes más lo necesitan, recordemos que en todos los países del mundo hay niñas y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y hay que considerar que esas niñas y niños necesitan especial consideración, en Cuba, varias localidades de África, Haití, Etiopía, Republica Dominicana y algunos otros países hay niñas y niños que sufren, teniendo también debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada región en los países del mundo, hay menores que necesitan extremos cuidados, en África y países cercanos, por su tipo de cultura sobre rituales, han puesto a danzar o bailar a las niñas para contactar a entidades fantasmales sin pensar el daño psicológico e incluso físico que eso puede ocasionarles, las personas adultas de los países mencionados le tienen más respeto a una entidad fantasmal que a sus propios hijos e hijas, más que nada es por el tipo de cultura que tienen.

México es uno de los países donde se practica violencia contra las niñas y niños, algunos buenos legisladores han creado leyes para combatir y erradicar la violencia contra los menores de edad, sin embargo, en mi país eso es letra muerta, me da vergüenza decir que muchas mujeres de mi país (México) practican violencia contra sus hijos, no los cuidan y ponen como pretexto el trabajo, siendo que las leyes mexicanas permiten que lleven a sus hijos a su trabajo, la mayoría de las mujeres mexicanas usan a sus hijos para demandar pensión alimenticia a los padres y la mayoría del dinero lo usan para comprarse objetos personales y no para la pensión alimenticia.

Los niños y niñas de todos los países sus derechos se encuentran establecidos en sus leyes locales y en los Tratados Internacionales, lamentablemente en los países donde hay guerra sus derechos son violados, a los niños varones desde muy pequeños los incursionan en las armas para matar a gente en guerras y a las niñas las violan o las venden a explotadores sexuales, Afganistán es uno de esos países donde la rebelión de los talibanes hace que a las mamás les arrebaten a sus hijas y las vendan, considero a criterio propio que los países deben unir fuerzas para darle batalla y combate a los talibanes, los cuales son unos asesinos y violadores de niñas y mujeres, la ONU debe hacerle frente a Afganistán y negociar de que las mujeres en general de ese país salgan inmediatamente y que ellas elijan el país donde quieran vivir, y es válido por ser un país donde el control total lo tienen unos asesinos y violadores y las mujeres y niñas arriesgan su vida propia, a nivel internacional se deben implementar políticas mejores y menos diplomacia para poner a salvo a las niñas y niños que viven en lugares donde hay guerra y violencia, las niñas y niños deben estar protegidos contra toda forma de discriminación o castigo, y, en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño párrafo 1 indica: “Los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, bien, sin embargo, muchos legisladores de todo el mundo incluyendo a México votan a favor del aborto, que pena y que vergüenza, en lugar de votar a favor de la vida, votan a favor de la muerte, y cuando se legisla de esta manera se es ignorante, pues desconocen las leyes internacionales y de su propio país, los legisladores de los diferentes países incluyendo el mío llegan a ocupar un cargo para crear leyes sustentado en la ignorancia, hay que respetar la vida de un feto que se está formando, es algo que ya tiene vida, entonces, hay que dejar desarrollarlo, en lo personal, quienes crean leyes para poder abortar, las mujeres y quienes participan directa e indirectamente en un aborto no son más que unos asesinos, y esto lo digo en general, para el mundo entero, respetemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes y aprendamos de ellos, porque todos somos unos ignorantes.