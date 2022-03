Desde el medio ambiente, machetazo a caballo de espadas a la 4t

Julio César Romaní Cortés

En días recientes se filtró, o quizá se entregó para filtrar, una conversación del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una parte de su equipo. En el audio se difundió ampliamente en medios y en redes sociales. En el, se mostraron los profundos desacuerdos que el Dr. Víctor Toledo tiene con las diversas estrategias y políticas públicas que, desde otras trincheras de la administración, enarbolan a la 4T y a la cual, el secretario no le ve ni pies ni cabeza. Los hechos se perciben como una discordia interna del gabinete presidencial, donde la por obviedad de los hechos y las palabras, se observan filias y fobias.

Es de dominio público, el golpe que secretario propinó a sus detractores, al descarrilar a través de una consulta pública la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California. Lo que en términos deportivos del juego favorito del señor presidente, se podría decir que fue un roletazo de hit por tercera base que propinó el secretario de Semarnat a los que considera sus oponentes. Lo que no esperaba, es que las cosas se fueran a quedar como si nada hubiera pasado, en política el que se lleva se aguanta. Sorprende su queja sobre la 4T a la que no le da crédito de existencia y en la que observa luchas de poder al interior del gabinete, del que él forma parte,

Ahora sólo falta esperar cuales serán los resultados de su osada conversación con sus colegas, ya que es muy probable que alguno de ellos la haya filtrado, lo que también denota que no todo son lealtades al interior de su equipo o éstas, están en otro lado.

Por cierto, aun nos debe al Estado de Chiapas, resolver el conflicto que aun se encuentra latente en la Selva Lacandona, en las Áreas Naturales que son de su competencia. Y que, en su momento, expuso que la Semarnat estría dispuesta a que se termine de delimitar el polígono de la Reserva de Montes Azules. Una vez delimitado, entraría a apoyar la “Reserva Biocultural” -figura normativa que no existe en la Ley- de Montes Azules donde estarían participando la misma Semarnat y varias otras dependencias tales como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Bienestar, con Sembrando vida, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, todas estas instituciones alineadas con la 4T a la que no da crédito de existencia el Dr. Toledo y considera que no tiene objetivos claros.

Está claro de qué lado late el corazón del presidente, si la 4T impulsa proyectos y políticas que se sobreponen a la política ambiental diseñada desde la Semarnat, es evidente hacia donde corre el cause del río.

En un acto de congruencia sólo queda al titular de la Semarnat bajarse del barco, como lo hicieron otros titulares en su momento, o servir de florero para la 4T a la que, por cierto, consideraba en un artículo de prensa de hace escasos dos meses (2/06/20), que la 4T avanza a pesar de todo. Entre otras cosas señalaba que “este gobierno de la 4T ha sacudido como nunca múltiples esferas de la realidad nacional y ha afectado intereses y privilegios nefastos” ya veremos cual es el resultado de este diferendo del titular de la Semarnat con la 4T, ello nos recuerda al gran Gabo y su Crónica de una Muerte Anunciada.

Ya está aquí, instalada la plena temporada de lluvias de este verano, veremos que efectos trae consigo lo que los meteorólogos llaman: El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) comúnmente conocido como el fenómeno del niño. Los efectos del cambio climático nos harán sentir probablemente su rigor como ya está sucediendo en otras partes del mundo.

Para esta temporada de lluvias, esperamos que los efectos de la nueva disposición de retirar del comercio los plásticos de un solo uso, las bolsas, utensilios de unicel y muchos otros, especialmente en los supermercados, ayude no sólo a crear una mayor conciencia sobre los daños ambientales que generan los plásticos de un sólo uso, sino también a liberar arroyos y drenajes de estos contaminantes materiales y así disminuir los riesgos de inundación generada por el taponamiento de los drenajes y que, los aguaceros de agosto y septiembre que suelen ser los mas fuertes de la temporada, fluyan libremente sin arrastrar tanto plástico.

Invitamos a la ciudadanía a estar atenta y contribuir con las disposiciones legales impulsadas desde el Congreso del Estado por el Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, a quien invitamos a continuar proponiendo iniciativas para mejorar la protección de nuestro medio ambiente.

Es ampliamente conocido, que no basta generar nuevas normas si estas no van acompañadas de una amplia difusión entre la ciudadanía para que los ciudadanos(as) no las sientan como un castigo, sino como una forma de cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos. Recordemos la máxima ambiental de pensar globalmente, pero actuar localmente, todo lo que hagamos hoy por nuestro planeta y nuestra ciudad y nuestro estado, será recompensado, Tuxtla y el Estado nos necesitan.

Recordemos que esta Tierra no la tenemos heredada de nuestros antepasados, la tenemos prestada por los que aun todavía no nacen, entreguémosla mejor que cuando nos la prestaron.

Me sumo a solidaridad con el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, en especial por su entrega en temporadas de pandemia del C-19, que es cuando más ser requiere de médicos. No es justo pagar con cárcel quien arriesga la vida dando atención medica. Que se revise el caso, abusos de autoridad podemos contar por miles, mucho más graves y sin castigo.