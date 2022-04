Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Emilio Salazar, va por el distrito IX, de Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla

Con una emoción reflejada en su rostro, el experimentado político y maestro de varias generaciones, ostentando una gran capacidad en todos los esquemas, pero, sobre todo con una amplia trayectoria y solvencia moral inquebrantable, diáfana, transparente, e intachable el diputado con licencia Emilio Salazar Farías comentó a este humilde columnista en una charla informal que, Mi Marco quiero manifestarte mi gran amigo, -nos dijo- Me registré como Candidato de la Coalición “Va por Chiapas” a la Diputación Federal por el Distrito IX. Y también comentarte amigo Cabrera que, Muchos me preguntan ¿por qué legislar, si un Diputado no puede hacer mucho? Pero te digo con fundamentos y razón, Yo creo todo lo contrario, porque un Diputado puede gestionar, proponer, hacer leyes que mejoren la calidad de vida y, sobre todo, atender a la gente. Eso se necesita, remarco, al tiempo de subrayar- Vamos con mucho ánimo, con el apoyo de todas y todos los que queremos más empleo, más seguridad, más oportunidades para los jóvenes y un mejor sistema de salud…Va por ustedes. Sabemos qué harás un buen papel y te digo que harás porque estamos seguros que saldrás adelante en este nuevo proyecto político, es decir, le auguramos, vas a ganar amigo maestro Emilio Salazar. Mira mi Marco, comento, Estoy decidido a seguir sumando por Tuxtla y para Tuxtla, así lo manifestó el candidato a la diputación federal por la capital chiapaneca, Emilio Salazar Farías al mismo tiempo de enunciar voy a representar dignamente a nuestro estado hermoso como es Chiapas. Y te quiero decir también ya por último jefe Cabrera que, La oportunidad que nos den para legislar es una buena oportunidad para fortalecer los sectores de nuestra sociedad, como también fortalecer la salud, la educación, la vivienda, y la economía. Así mismo el legislar nos da la oportunidad de gestionar mayores recursos para nuestro estado y caminar juntos con nuestros gobernantes de los tres órdenes de gobierno. Pues maestro te deseamos mucho éxito y seguros estamos que saldrás adelante, y con fuerte apretón de manos nos despedimos del candidato…sin comentarios

HAY CONFIANZA EN OLAF GOMEZ PARA CASTIGAR A AGRESORES DE LA LEY…

Nos estaban informando que allá en pueblo Tapachula, existe una seria y grave inconformidad porque supuestamente, sin conceder nada al respecto, existe una denuncia de violencia familiar que cometió el joven Miguel Emilio “R” y que por influencias de la mamá porque al parecer “era o es” secretaria particular de la ex alcalde Rosy Urbina, no le han dado celeridad, o no han querido darle entrada a esa denuncia. Sin embargo, al parecer, derivado de la denuncia por violencia familiar que valientemente interpuso una joven de quien por así convenir a sus intereses omitimos sus generales, dijo que era novia del agresor denunciado, al enterarse el fiscal general de esa injusticia, se dice, que en breve la Fiscalía General del Estado de Chiapas, podría echarle el guante a Miguel Emilio “R”, esto debido a que el fiscal general Olaf Gómez, ha indicado que en Chiapas nadie puede estar por encima de la ley y el que la hace la paga y a sus fiscales de distritos los ha convocado a aplicar todo el rigor de la ley contra quienes abusen y golpeen a las mujeres y en este caso, se supo que ante las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía costa fronteriza, ante la denuncia que presento? una joven ese agresor podría pasar la semana santa en la cárcel. Cabe destacar que la denunciante al relatar su vía crucis señaló que sostuvo una relación sentimental con el hoy acusado Miguel Emilio “R”, quien es hijo de Gladiola “S”, quien fungía al parecer, sin conceder, como secretaria privada de Rosy Urbina, -comento- “todo iba miel sobre hojuelas, bueno, ya hasta teníamos planes de casarnos, pero, enuncio, desafortunadamente para mí, Milo cambio mucho cuando su mamá se convirtió? en la Secretaria privada de la alcaldesa, -dijo- se puso muy agresivo y prepotente bajo la mirada complaciente de su mamá que nunca hizo nada llamarle la atención o corregirlo, al contrario, indicó molesta- ella misma lo alentaba porque se sienten muy influyentes y dizque tienen vara alta con las autoridades por el cargo que ostentaba la mama, es decir, tenía vara alta”. Tengo miedo, relata con lágrimas en los ojos la muchachita, porque recuerdo bien que de las agresiones verbales paso? a los golpes, y nunca voy a olvidar que el día 11 de noviembre de 2019, cuando estaba en mi domicilio ubicado en la 10 poniente entre 8ª y 10ª sur, muy cerca de la Estación de Bomberos, sufrí mi viacrucis. Indicó al tiempo de indicar que ya no aguanto? más y armándose de valor en compañía de sus de sus padres se dirigió? a la Fiscalía general del estado para presentar su denuncia, tal como se aprecia en el Expediente C.I. 2856-69 0501-2019, con No. De oficio 05436/0693/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019. Así mismo subrayo, “Yo he insistido en que mi denuncia tenga justicia y resultados y se actué, porque no es justo que lo que me hizo Milo “R” quede en la impunidad, sin embargo, ya han pasado 4 meses y no se ha avanzado en nada, ya los golpes se me quitaron y me da rabia saber que si es cierto que su mama? tiene influencias y por eso veo tristemente que mi denuncia podría quedar como otras en los archivos, pero al parecer, -remarco- no fue así?, por que pronto la Fiscalía del Estado me hará? justicia, al saber que contamos con un fiscal como Olaf Gómez humanista y justo”. Bueno pues ahí tiene este caso el titular de la fiscalía Costa-fronteriza, y se espera no se haga ojo de hormiga y engavete esa denuncia, por el fiscal general del estado Olaf Gómez ha indicado que nadie puede estar por encima de la ley y quien la hace la paga, en Chiapas no hay refugio para la impunidad, así es que hay que lo vea el fiscal costeño fronterizo…veremos y comentaremos

UN MEDIOCRE CHIAPACORCEÑO PRETENDE GOBERNAR BERRIOZÁBAL…

Los de MORENA, como los del Verde, están dándose hasta con el mango del satén, y allá en el municipio de Berriozábal según denuncian líderes de organizaciones simpatizantes de MORENA, que un vecino o habitante de Chiapas de Corzo, pretende ser el alcalde de Berriozábal. Según nuestros informantes claves de allá de Berriozábal, resulta que el imberbe, Jorge Acero, quien fungió como tesorero municipal de Berriozábal, nació y creció toda su vida en la heroica Chiapa de Corzo, ahora salta a la palestra con aires de soberbia y prepotencia buscando ser el candidato de MORENA, a la presidencia municipal de Berriozábal, háganme el “favor cabron”. Hoy ese inútil ex tesorero convertido en precandidato a la presidencia municipal, jura y perjura que será el próximo alcalde por órdenes del Presidente de la República, ya que sus relaciones con el mandamás de la nación lo impondrán les parezca o no a los de Berriozábal, esa “plaza ya está dada para él”, si como no chucha y su nieve de que la ira a querer ese torpe remedo de político, hablar y despotricar es muy fácil, pero la realidad es otra. Lo que deben saber y entender los de MORENA nacional y estatal es que ese intento político, Jorge Acero, es un perfecto desconocido y repudiado por la sociedad, sobre todo en zona urbana y rural, porque resulta que ese bueno para nada, lo único que se le conoce es cuando rasuró las becas a cientos de jóvenes que fueron inscritos en los programas federales por parte del Ayuntamiento, pero, según dicen, el tal Acero, que no es más que un fiero enmudecido, pregona que por “estar casado” con la hija del médico Fidencio “C”, y este último se dice amigo. Personal y compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde hace más de dos décadas, le toca ser el candidato y por consecuente el edil de esa localidad. De eso pretende aprovecharse y espantar con el petate del muerto con todos los grupos y organizaciones, sin embargo, comentaron que eso en Berriozábal no funciona porque serán los vecinos de ese lugar quienes decidan los destinos de Berriozábal y no unos golondrinos advenedizos vividores de la política. el torpe precandidato de MORENA, en su ambición por el poder municipal, anda vociferando que será el elegido porque cuando era el yerno de Fidencio “C”, él era quien servía de chófer al Presidente de la República en sus visitas a Chiapas, empero, la gente ya no creé en falsos redentores, y mesiánicos, ese inepto piensa que en Berriozábal la gente es ingenua y pretende que le creen sus historias de Walt Disney, cuando en realidad debería ser investigado por su opuestos desvíos millonarios en su paso por el Ayuntamiento a través de la compra de facturas para poder comprobar sus cochinadas que dejo. Al final los dirigentes de organizaciones sentenciaron, Si Jorge Acero, llega a ser el candidato de MORENA, tendrán asegurado el fracaso, sino al tiempo…

Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…

Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK