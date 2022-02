Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Empezó la cuenta regresiva para el funeral del “sacamuelas” en el Suicobach…

Hace unos días recordaran amigos lectores que en una de sus conferencias mañaneras que ofrece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, un colega al hacer uso de la palabra dio cuenta al presidente de la galopante corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, que ha estado practicando desde hace varios años el remedo de líder Víctor Sacamuelas Pinot, el presidente López Obrador se comprometió que la secretaría de educación iba a tomar cartas en ese asunto o tema delicado, pero, dijeron los cobachenses, la secretaria de educación estatal supuestamente instaló una mesa exclusiva para el tema del SUICOBACH que atendería el caso hasta sus últimas consecuencias, esa noticia que ya circula en redes fue bien recibida por los trabajadores del Colegio de Bachilleres, -dijeron- el nefasto seudolíder Víctor Manuel Pinot conocido como “el Sacamuelas”, ante esa situación empezó a lanzar a su ejército de lambiscones y rémoras para amedrentar a todo aquel trabajador que no estuviera a favor de su reelección. Los cobachenses ante esas amenazas sistemáticas señalaron que no van a sucumbir ante las amenazas de los rastracuereros del Sacamuelas, porque ya se dieron cuenta que el SUICOBACH no puede seguir, no puede permanecer secuestrado por el nefasto, Víctor Manuel Pinot Juárez y su recua de lambiscones. Así mismo agregaron que el sacamuelas Pinot pretende continuar al frente del SUICOBACH, por lo menos otros seis años más, lo cual no vamos a permitir, -dijeron- no vamos a soslayar, no estamos dispuestos a seguir siendo pasto de la demagogia política del sacamuelas, no estamos dispuestos a aceptarlo señalaron los trabajadores sindicalizados del COBACH. Los compañeros cobachenses han abierto los ojos y se han dado cuenta que el seudo líder Víctor M. Pinot, el sacamuelas, solo ha favorecido a sus familiares, hermanastras, sobrinos, compadres y una que otra “amiguita” de ocasión, y aunado a todo ello se ha enriquecido a costillas de ese liderazgo que ha ostentado por varios años, y no hay autoridades que pueda frenarlo, -adujeron- tal pareciera que el gobernador tolera y soslaya las acciones de ese corrupto remedo de líder, porque hace poco tuvo la osadía de bloquear carretas para presionar a las autoridades y así continuar explotando al SUICOBACH. Hoy los “compas”, agregaron ven una gran oportunidad una oportunidad para derrocar el feudo que ha sentado el perverso y corrupto “Sacamuelas” Víctor M. Pinot, quien se niega junto con su recua de rémoras a los que llama sus “camaradas” a dejar el liderazgo que le ha dejado una gran fortuna, por que convirtió al SUICOBACH en su mina de oro. No es posible que hasta hoy en día la secretaria de educación y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas no haya tomado cartas e el asunto, desoyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron los valientes trabajadores del colegio de bachilleres, no es posible que a esos perversos, ladrones, corruptos y saqueadores del SUICOBACH, encabezados por le Sacamuelas Pinot, sigan bajo el marco de la impunidad deambulando por diferentes planteles amenazando a los trabajadores que no están de acuerdo en la reelección del Sacamuelas. De todos es sabido y el mismo gobernador Escandón Cadenas, sabe y tiene concomiendo que el Sacamuelas Víctor M Pinot ha sembrado, a sentado un feudo en el SUICOBACH, donde ha echado andar una política de corrupción, nepotismo que se da en su máxima expresión, olvidándose del compromiso que contrajeron con la base trabajadora, que es la de velar por nuestros derechos e intereses, empero, el sacamuelas, y su recua de lambiscones, por el contrario, se han apoderado, han tomado secuestrado a nuestro sindicato convirtiéndola en sus minita de oro y creen que el sindicato les pertenece, donde únicamente hay cabida para los familiares, compadres y amigos del Sacamuelas Pinot y su recua o gavilla de mediocres vividores que solo la pasan paseando por diferentes estados de la república. El nefasto Sacamuelas mediante sus bloqueos de carreta y toma de casetas de cobro, tal parece que puso a temblar al gobierno del estado y con ese chantaje logró, al parecer, frenar y “aquietar” gobierno de Rutilio Escando Cadenas, porque aún sigue dando lata y presumiendo que a él (sacamuelas Víctor Pinot) no le hace nada el gobierno estatal y que seguirá al frente del SUICOBACH, acotaron, al mismo tiempo los trabajadores se comprometieron a que el día de mañana nos darán más datos al respecto…sin comentarios

RESPETO, ADMIRACION, CARIÑO, Y AMOR, MENSAJE DEL GÜERO A SU ESPOSA…

En su cuenta de redes sociales el senador Manuel Velasco Coello envió un mensaje por ser día de las madres a su señora esposa, Anahí de Velasco, el cual decía así, “Gracias por ser la mejor mamá del mundo, por ser tan amorosa, dedicada y consentidora con nuestros hijos. Eres una mujer fantástica y muy valiente que nunca se rinde y siempre busca dar lo mejor a los seres que ama. Te admiro mucho y estoy muy orgulloso de formar parte de tu vida, siempre te amare…sin comentarios

NO PODEMOS SEGUIR VIVIENDO EN DESUNION: MIGUEL A. NAVARRO

Continuando con su periplo por la comunidad San Pan Pedro Lagunillas, el Doctor Miguel Ángel Navarro, candidato a gobernador por Nayarit, abanderando la coalición “Juntos haremos historia en Nayarit”, remarco ante sus simpatizantes que se dieron cita en la casa ejidal de esa comunidad para manifestarle al candidato su solidaridad y apoyo, pero sobre todo su compromiso de que este 6 de junio van a votar, todos los Nayaritas debemos estar unidos, no podemos, no debemos estar divididos, porque necesitamos la suma de todos para lograr el desarrollo y progreso y sobre todo conseguir lo que nunca se ha logrado hacer y con ello la justicia social llegue a todos los hogares. Más adelante ante la ovación de los simpatizantes a su candidatura Navarro Quintero agrego, como ser humano, como doctor, les quiero decir que, Tenemos que apoyarnos, porque un pueblo no puede seguir viviendo en división. Sería un error”, -dijo- al mismo tiempo de observar y escuchar la presentación de la estructura política de ese municipio encabezado por la maestra Cristina Coronado Rodríguez, candidata a la presidencia municipal, por la coalición “Juntos Haremos Historia”. De igual forma el doctor Navarro enfatizo que, pese a todos los esfuerzos que a diario realizan los pobladores, no han logrado mejorar su calidad de vida, porque no han recibido impulso de las autoridades, por lo que se comprometió a meterse “de fondo en cada una de las comunidades, para que nos vaya bien a todos. Al final acoto,

“El pueblo exige cumplir en tiempo y forma, no podemos defraudarles, y por es necesario que les hablemos con la verdad, y que ya no echemos mentiras, que no nos robemos el dinero, que no metamos a la familia a la nómina, que no tengamos aviadores, que recorramos las comunidades. Si no lo hacemos, no servimos”, acotó a los candidatos de la coalición, por lo recalcó “estemos muy unidos” rumbo a la elección del 6 de junio…ver para comentar…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK