Gubernaturas Indígenas

Los indígenas pasan desapercibidos en nuestro hermoso y querido país, de hecho, a ellos les debemos que nuestro país no se contamine tanto, no podemos echarle la culpa a este sector importante poblacional sobre contaminación al medio ambiente, ya que ellos están acostumbrados a respetar el medio ambiente, internamente, ellos aplican sus usos y costumbres y procesos políticos – electorales, en realidad los indígenas tienen grandes imperios, ellos usan una ropa muchísimo más cara que las que una persona común se pone diariamente, sus vestimentas son de lana y rebasan tan solo un vestido en la cantidad de 8,500 pesos elaborados por ellos mismos a mano, en lo personal yo les guardo un respeto enorme a todas las zonas indígenas del país, y, en los medios de comunicación he hablado y tocado el tema sobre sus derechos de los indígenas, ellos tienen a sus propias autoridades, uno de los personajes más introvertido, entusiasta y que es conocido y amado por millones de indígenas en el país es sin duda el ex diputado local de Colima el Lic. Luis Fernando Escamilla, ya que los ha apoyado directamente, ha peleado por sus intereses de ellos y tiene grandes planes para todos los millones de indígenas del país, sin embargo, Mercadotecnia de México que preside y dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio ha llevado a cabo una investigación años anteriores y es la siguiente, existen varios grupos en diversas partes del país, por ejemplo, los Tarahumaras, ellos habitan en las montañas del sudoeste de Chihuahua, se encuentran concentrados casi todos en 8 municipios de la mencionada sierra, ellos están sujetos a 2 tipos de autoridades, las consuetudinarias y las constitucionales, también está otro grupo, Los Yaquis, ellos habitan las llanuras del sur del Estado de Sonora, al norte y noroeste de Álamos, entre los ríos Yaqui y Mayo, están conformados por 8 tribus, ellos aún conservan vínculos con los Apaches, los Mayos, los Pimas y los Seris, su organización política es muy sencilla, están compuestos por un Gobernador el cual es elegido por un año, las mujeres tienen voz y voto pero no pueden ser electas a cargos públicos, curiosamente el Gobernador Yaqui tiene variadas funciones de carácter ejecutivo, legislativo, judicial, social y religioso, y su principal función es la de presidir el consejo de ancianos, otro grupo importante indígena son los Tzeltales – tzotziles, ellos habitan en las montañas del centro y este de Chiapas, ellos diferente a los otros, tienen una relación directa con el mundo, la célula elemental de los tzeltales es la familia, ellos forman un linaje, se asientan en territorios conocidos como, parajes, varios de ellos forman un barrio, y varios barrios forman una comunidad, así es como ellos viven, sus autoridades, Gobernador, Síndico y Alcalde tienen diversas tareas políticas, son quienes resuelven los conflictos entre miembros del paraje, organizan el trabajo cooperativo y velar que todo esté bien en el mercado dominical, la mayoría de ellos pertenecen a religiones no católicas, los 31 de diciembre se acostumbra a llevar a cabo elecciones para sustituir a las autoridades anteriores, lamentablemente las mujeres nunca ocupan ningún cargo público, otro grupo es, Los Tarascos, ellos habitan al noroeste del Estado de Michoacán, y, al igual que los indígenas chiapanecos tienen mucho talento para los hilados, artesanías y el trabajo del cobre, su gobierno está conformado por el presidente municipal, síndico, regidores, el secretario, tesorero, el juez y el comandante de la policía, la mujer no está incluida en los cargos públicos, otro grupo son Los Huicholes, ellos habitan en el noroeste de Jalisco y el Este de Nayarit, las actividades económicas de este grupo es la agricultura de desmonte para el autoconsumo, la cría del ganado para el comercio y la elaboración de artesanía, el gobierno indígena huichol está compuesto por autoridades mixtas y las autoridades tradicionales, en la mixta está compuesta por el Gobernador, Alcalde y Capitán, es común que una autoridad tenga responsabilidad como autoridad civil y religiosa, otro grupo son Los Mayas, Los Otomíes, Los Totonacos, Los Nahuas, Los Zapotecos, Los Mixtecos y Los Mixes, en relación al Estado de Colima, la lengua indígenas que más se habla en el Estado es el Nahualt, de hecho, la Gubernatura Indígena del Estado de Colima hace un llamado a todas las Gubernaturas indígenas del país para llevar a cabo una reunión con todas las Gubernaturas del país, ellos en su momento especificaran la fecha, parte de lo que se va a mencionar y temas a abordar es, El Secreto de Boca a Boca, llevar a cabo un régimen nuevo, donde se puedan realizar temas de la salud, construcción de tiendas de autoservicio para indígenas, viviendas, verificar cuando hay apoyos de gobierno, el tema más importantes es, ¿A dónde queremos llegar?, otro de los puntos a exponer es, capacitar a las personas del mundo y a nacionales para que aprendan la lengua materna originaria, y, a partir de enero de 2022 se abrirán las convocatorias para las capacitaciones de construcción de viviendas ecológicas y almacenes, siendo el Estado de Colima la sede de las mismas, lo importante es beneficiar a millones de mexicanos y mexicanas, de hecho, muchos de ellos no cuentan con la economía y acceder a una vivienda digna, estas importantes capacitaciones como otras tecnologías van de la mano del líder nacional Luis Fernando Escamilla Velazco, quien es un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades indígenas del país, teniendo siempre la coordinación y logística empresarial el cual, es lo que lo caracteriza, el método constructivo de este importante líder nacional y que ha implementado es el más económico a nivel mundial en el tema de viviendas y construcción, ésta técnica es la más viable a nivel internacional, este sistema fortalecerá a los pueblos originarios y comunidades indígenas de nuestro país y del mundo entero, es lo que necesitamos, viviendas ecológicas para respetar el medio ambiente, de hecho, se le agradece al Senador Ricardo Monreal por su atención y gestión para la realización de estos proyectos en todo el país, siendo de los pocos políticos del país que busca demostrar con hechos la ayuda a la población nacional, se necesitan construcciones ecológicas de viviendas, escuelas, almacenes, plazas, centrales de abasto, bardas perimetrales, tanques de agua y construcciones ecológicas en zonas donde por lo regular hay muchos sismos, con esto, se evitarían millones de muertes al año ocurridos por los sismos, muy bien por el desempeño de los indígenas que han aportado mucho a nuestro país y al mundo entero.