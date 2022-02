Imperdonable, el INM deja a migrantes abandonados en calles y carreteras en Tapachula, al NO aceptarlos Guatemala, y en medio de una emergencia nacional de salud pública.

*La Presidencia de la República y gobernación, deben de investigar un hecho incalificable.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En un acto imperdonable e inaceptable, el Instituto Nacional de Migración de México, (INM), y que exige una investigación seria y responsable por parte de la secretaria de Gobernación y la Presidencia de la República, dejó abandonados con el “Jesús en la boca”, y en medio de una emergencia nacional de salud pública, alrededor de 500 extranjeros en Tapachula, que en 9 (nueve) autobuses provenían de Veracruz y Tamaulipas, para ser deportados en la frontera de Chiapas con Guatemala.

Se trata de un caso inédito en la historia migratoria del país, donde no solamente privaron las omisiones e irresponsabilidades de agentes migratorios, sino hasta de “traición a la patria”, porque a pesar de que hay un llamado de alerta en todo el territorio nacional para prevenir la enfermedad mundial del coronavirus, los empleados del gobierno federal dependientes de la Secretaria de gobernación, dejaron a su suerte a estos extranjeros que fueron abandonados en calles de Tapachula y en la carreteras de la Costa de Chiapas, al NO permitírseles la entrada a Guatemala, porque tienen cerradas su frontera con México.

La historia negra migratoria empezó con que al menos 9 autobuses que venían de Veracruz y Tamaulipas, llenos de extranjeros de Guatemala y Honduras, los iban a repatriar por el polo fronterizo de Talismán, sin embargo hubieron dos inconvenientes, la primera que no se pudo repatriarlos, porque Guatemala tiene cerrada su frontera con México desde el pasado 17 de Marzo, y el gobierno Guatemalteco se negó aceptarlos, y mientras las negociaciones estaban en su apogeo, la gente de Tuxtla Chico, se enteró del asunto, se empezaron a agrupar para tampoco permitir que los extranjeros se quedaran en ese municipio donde depende Talismán, ante el temor de la epidemia del coronavirus.

La situación se puso tensa este miércoles santo, en la frontera sur, que tuvo que intervenir la Guardia Nacional para evitar enfrentamientos entre ciudadanos de Tuxtla Chico y los extranjeros, que ya habían bajado de los autobuses, donde muchos se huyeron perdiéndose en la geografía municipal, otros tuvieron que ser reaprendidos, para volverlos a subirlos a los autobuses, para nuevamente enfilar para Tapachula, argumentando que los llevarían a la Estación Migratoria Siglo XXI, pero que esta, ya estaba completamente llena de migrantes. .

Trascendió que la delegada del INM de Chiapas, Yadira de los Santos, junto con el grupo de agentes foráneos que venían de Veracruz y Tamaulipas, ordenaron dejar abandonados a los migrantes Guatemaltecos y Hondureños en alguna calles de Tapachula, de grupos de cinco y hasta seis extranjeros, pero ayer en redes sociales y periódicos como Diario del Sur y El Orbe, denunciaron que algunos autobuses tomaron también rumbo al municipio de Huixtla y en grupos de mayor número de extranjeros , los fueron dejando sobre la carretera de la Costa de Chiapas, cuya estrategia era de dejar a su suerte a los más de 500 migrantes que sencillamente no podían ingresar a Guatemala y no había cupo en la Estación Migratoria.

Una postal de enorme irresponsabilidad pública nacional y hasta internacional, porque pese a que los extranjeros centroamericanos alegaban que habían sido vigilados por médicos en Veracruz y Tamaulipas para que no se contagiaran con el virus COVID-19, nadie podría asegurar que este contingente de repatriados que fueron prácticamente “tirados” en la calles y carreteras de Tapachula y Chiapas, más de alguno viniera infectado del coronavirus. Un caso grave y preocupante para la salud de muchos mexicanos de la frontera sur.

Son hechos denigrantes que se atenta contra los derechos humanos de los propios extranjeros y ya no se diga los derechos humanos de los tapachultecos y chiapanecos, que podían contaminarse ante una irresponsabilidad de este calibre, de soltar a extranjeros en otro país, cuando hay de por medio una emergencia nacional por salud pública. El peligro de muerte es la misma autoridad federal la que lo está proveyendo, como este caso insólito en México, de que alrededor de 500 extranjeros, que como no tuvieron acceso a su país, para recibirlos conforme a la ley, les valió un cacahuate y los tiraron para abandonarlos en calles y carreteras en un país, donde ya habían sido capturados por ilegales y no contar con documentos.

Todavía ayer hacíamos el comentario de que la secretaria de salud federal debería de abrir los ojos en esta frontera sur, porque hay quejas en las redes sociales, que muchos hermanos guatemaltecos con documentos oficiales -que están en la legalidad- que provienen de los Estados Unidos, están llegando al Aeropuerto Internacional de Tapachula, donde después de su travesía en el aire, bajan para posteriormente trasladarse a su país de origen, sin embargo cuando les hacen las pruebas del covid 19 en su país, algunos salen positivos y son “encuarentenados” en Guatemala, lo que desconcierta porque se supone que debieron de ser supervisados medicamente en el Aeropuerto de Tapachula y advertíamos:

“Son muchas las quejas que el Aeropuerto local de Tapachula, no ha dado los resultados deseados en materia de salud pública cuando de emergencia nacional se trata. Hay mucha gente extranjera de Centroamérica, que se está viniendo de los Estados Unidos, para pasar la pandemia en su lugar de origen, sin embargo, insistimos en México, no se les hace las pruebas del coronavirus, y son personas de alto riesgo, porque provienen de Estados Unidos, que sufre en su historia una difícil situación de salud pública donde suman miles de muertos y de contagiados”. Hasta ahí parte de la nota.

De verdad que este señor Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, promotor del pacto de Marrakech, -firmado todavía en diciembre del 2018- donde México se convirtió en el único país en el mundo de darle alojamiento a cualquier extranjero sobre la faz de la tierra, y que ahora afecta a todo el país, aparte de no importarle lo que sucede en la frontera sur, ayer esquivó una pregunta en La Mañanera y nunca se refirió al problema justamente de los 500 extranjeros que fueron botados en las calles y carreteras de Chiapas.

Ya es tiempo de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruya que se investigue estos sucesos migratorios que son asuntos hasta de seguridad nacional. Este caso de tirar a extranjeros como animales en la calles y carreteras de la frontera sur, y en medio de una emergencia nacional por dignidad republicana debe de abrirse una investigación federal seria y transparente.