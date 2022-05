Asesoría Legal

Inversión a La Salud

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es más importante invertir en la salud que gastar dinero en otras cuestiones políticas o movimientos políticos, ¿Cuánto se invirtió en la consulta del domingo pasado para enjuiciar a ex presidentes?, estaría muy bien que se invierta mejor en los niños y niñas con cáncer, que haya medicamentos y tratamientos correctos para personas con cáncer en general, de igual manera hay personas que padecen del corazón, otros tienen tumores malignos, diabetes, sobrepeso, hipertensión, entre otras muchas más enfermedades que no son tratadas por falta de recursos económicos de la gente o porque en varios hospitales de nuestro país hace falta material para darle batalla a las enfermedades que se les presentan, en sí, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograres uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, las brechas sociales y económicas alejan a muchos millones de personas de su entorno que les permita cuidar adecuadamente de su salud, es cierto que más del 80 % de la población tiene acceso a los servicios públicos de salud, pero no son suficientes, de igual manera, no hay quien regule y supervise el trabajo correcto de los médicos, ya que ha habido negligencia médica, de hecho, tan mal está el sector salud en todo México que ni siquiera las inyecciones para bebés son suficientes, se acaban muy pronto y muchos bebés se quedan sin lo fundamental para darle batalla a cualquier enfermedad, no es posible pensar en hacer política si no hay las herramientas más principales y blindar la salud de todos y todas las mexicanas, quienes tienen la posibilidad económica pueden comprar las vacunas para sus bebés, pero los de escasos recursos corren con el riesgo de que sus bebés se les enfermen gravemente, no es un juego, es la realidad, México vive una pandemia terrible y poderosa, es mejor pensar en la salud de las personas que pensar en mandar a prisión a ciertos presidentes bajo una consulta popular, ¿Qué es primordial?, una consulta popular que cuesta muchos millones de pesos o crear grandes proyectos para la salud, con el dinero invertido en cualquier consulta popular se pueden salvar muchas vidas, hay personas esperando un órgano y no llega, los que aparentemente tienen salud piensan que son inmunes, casi nadie se cuida, no usan cubre bocas, ni antibacterial, ni nada, no es solo atender la enfermedad cuando se presenta, sino también llevar a cabo prácticas de prevención para evitar que esta llegue, es muy difícil combatir las diversas enfermedades, hay personas también que tienen insuficiencia renal, enfermedades del hígado, malformaciones congénitas del sistema circulatorio, es importante la prevención en todas las enfermedades para reducir el riesgo, de hecho, se puede evitar o retrasar que la enfermedad llegue y prolongar nuestra esperanza de vida individual.

Sin embargo, para tener una mejor calidad de vida hay que llevar diariamente una buena higiene como por ejemplo el lavado de manos frecuente, cepillado de dientes, sabemos que estos hábitos no deben pasarse por alto, el ejercicio habitual es bueno, la práctica de actividad física y ejercicio contribuye a mantener el cuerpo funcionando correctamente, la alimentación cuenta mucho tiempo, lo más importante es llevar una nutrición balanceada, se vale comer antojitos pero no abusar de ello, hay que evitar los hábitos de riesgo, tales como el consumo de sustancias tóxicas, alcohol y el tabaco, hay algo que también es importante, tener una buena salud ambiental, un ambiente sano contribuye a que haya personas sanas, no se trata de que los diferentes gobiernos estatales implementen operativos de vialidad para detener un auto como en el programa “hoy no circula”, no sirve ese programa chatarra, lo mejor es tener reuniones con los fabricantes automotrices para crear autos que con el tiempo dañen el medio ambiente, o bien, migrar de la gasolina y diésel al gas natural, rediciendo así hasta un 95 % de contaminación ambiental, es importante por eso, que gobierno invierta en la salud, me refiero, a la salud en general, debemos saber que somos cuerpo, mente y espíritu, entonces, busquemos el equilibrio en todas esas dimensiones que son importantes para la salud, hay que buscar cursos o asistir a psicoterapia para cuidar de nuestro manejo de emociones, lo anterior, se convierte en acciones necesarias para cuidar el cuerpo también, lo cual, contribuye a disminuir el estrés y reducir el riesgo de padecimientos de la salud mental, que tarde o temprano repercuten en nuestra salud física, muchas personas recurren a sus remedios caseros, pero, a veces no es suficiente, se debe trabajar duro para descubrir mejores tratamientos médicos, tener especialistas en la materia de la salud es lo mejor, no se puede únicamente seguir protocolos, lo primero que se debe hacer es no permitir que escaseen los medicamentos en los hospitales públicos, la gente en general depende de ello y cuando no se encuentra el medicamento correcto lo tienen que comprar siendo que esto no debe ser así, y quien compre el medicamento le deben restituir el dinero gastado, ya que por ello muchos derecho habientes aportan por ello su dinero a la salud mediante los descuentos que les hacen, no podemos ser modelo de la salud como país internacional, no lo somos, pero, podemos trabajar muy duro y pedir que gobierno incremente los recursos económicos para la salud, no se trata de hacer política combatiendo algún supuesto acto de corrupción, si en realidad seguimos igual o tal vez peor que antes, no podemos salir a las calles a otorgar nuestra firma para una consulta porque una pluma la tocan muchas personas y corremos con el riesgo de infectarnos del peligroso virus que quita la vida a millones de personas en el mundo, no podemos acercarnos a un lugar donde seguramente alguna persona infectada llegó y dio su voto de la consulta y solo por acudir a una consulta podemos infectarnos e infectar lo que más amamos, la familia, si el gobierno quiere meter a la cárcel a los expresidentes para eso hay otros procedimientos y no la consulta popular porque esto me huele a política, no a un asunto serio, como serio es la salud de las personas que se deben cuidar, de nada sirven las campañas que dicen que si no tienes a que salir a la calle no lo hagas, cuidemos nuestra salud, porque nadie va a venir a cuidarnos y menos, la de nuestra familia, seamos precavidos y usemos antibacterial, lavado de manos y cara con frecuencia.