Asesoría legal

Investigar vacuna contra el coronavirus

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia DE MEXICO

Gran parte de mi trabajo es investigar, Mercadotecnia de México eso hace, la crítica que hago en varias ocasiones no es destructiva, es constructiva, que muchos funcionarios lo vean como crítica destructiva es su problema, que los mismos médicos no sepan como hacer su trabajo es porque no aman lo que hacen, se necesita amar lo que haces para que las cosas te salgan bien, los tiempos de grandes inventores se ha acabado, como el que descubrió la luz, etcétera, muchos funcionarios y médicos no aman lo que hacen, solo trabajan como cuando a un juguete le dabas cuerda y caminaba, así son las personas y funcionarios actualmente, no les importa lo que a la gente les pase, les importa lo que ellos ganen en salario, yo, dentro de las investigaciones que he realizado acerca de la pandemia actual, tengo varias preguntas, incluso, estoy muy seguro que el Presidente que tenemos sabe mi respuesta, solo que a la gente que se está enfermando le dan lo que pueden porque los médicos, funcionarios médicos y funcionarios federales, estatales y municipales son unos ignorantes, y lo digo con respeto, son unos ignorantes, no podemos dejar que sigan muriendo mas gente, es importante que los mismos médicos digan la verdad, la verdad a veces ellos la saben pero se guardan sus mismas recetas, yo no soy médico, pero me gusta investigar, eso hago y no termino hasta llegar a su conclusión, de eso trata mi empresa, espero esto salga a los medios de comunicación internacionales para que si sirve de algo pues adelante, el gel antibacterial que ha dicho el gobierno que usemos, ok, mata las bacterias no el virus, pero aun así nos mantenemos limpios, lo que he investigado es lo siguiente, la vacuna que le ponen a millones de niños y niñas al nacer es contra la Tuberculosis, sin embargo, millones de personas no saben lo que es esa vacuna, la reciben sus hijos e hijas y hasta ahí, jamás preguntan para que es, nunca investigan y se les olvida, la vacuna que se le pone a los recién nacidos puede servir para curar a los contagiados de coronavirus, no se trata de aislar a las personas, se trata de sacar esas vacunas o hacer 100 veces mas las dosis y aplicarlas a los contagiados, la recuperación será pronta y rápida, hay que pedir esa dosis en infectados de coronavirus, no hay que asustarse, hay que enfrentar la situación inmediatamente, Azcapotzalco, Ciudad de México, estuve investigando un caso muy de cerca y se le inyectó esa dosis su recuperación fue buena, no se trata de tener muertos y muertos, no se trata de que las autoridades callen, no se trata de que el Presidente siga con sus conferencias matutinas diciendo cosas sin investigar, no se trata de asustarse, se trata de enfrentar los miedos, tienen familia, hijas e hijos, esposa, hermanas y hermanos, se trata de ser fuerte en estos tiempos, los mexicanos se han caracterizado por no leer absolutamente nada, de investigar absolutamente nada, no se trata de que se les diga a la gente, “enciérrense y vean la tv hasta que se cansen”, si están en casa es bueno pero hay que ponerse a investigar, soy una persona muy inquieta desde muy chico, he ayudado a mucha gente desinteresadamente y he recibido traiciones y habladurías, eso poco me importa, somos seres humanos que nos debemos ayudar unos a otros, si una persona hace gel antibacterial y lo pone a la venta eso es bueno porque eso es tener iniciativa, (pero pónganle un 70% de alcohol al gel que elaboran), más iniciativa que los mismos funcionarios médicos si tienen, el gel antibacterial hace la función que un jabón zote, solo mata bacterias, no los virus, usen el alcohol directo en las manos, o rebájenlo con poca agua, dejemos a un lado el egoísmo y hay que ayudarnos unos a otros, hay que buscar inmediatamente la vacuna que le ponen a los recién nacidos que es contra la tuberculosis, esa inyección podría matar el virus, (hay que investigarlo de fondo) eso es lo hago, investigo, investigo de fondo porque desde los 5 años de edad me pasaba horas y horas investigando nada porque así fui, leí todos los libros de mi madre que tenia en su sala, todos, incluyendo todos los libros de México a través de los siglos, amo ser columnista en varios medios de comunicación porque a través de ello he combatido el machismo y la violencia contra las mujeres aunque eso me ha traído problemas y he recibido un sinfín de amenazas y no doy importancia a ello, amo ser columnista en los medios de comunicación porque externo mis ideas y saco a la luz lo que investigo para beneficio de todos, padres, madres, por favor, que el tiempo en casa no sea para que se aíslen y vean la tv como dice el gobierno y muchos medios, que sea para investigar en equipo para que sirve la vacuna que le ponen a los recién nacidos, hay que ponerse inmediatamente la inyección contra la Influenza, estoy muy seguro, pero muy seguro que la vacuna que se puso Andrés Manuel López Obrador fue contra la Tuberculosis, por eso no se ha enfermado y anda como si nada, los funcionarios lo saben y no sacan a la luz esa verdad, los países deben sacar a la luz esa verdad, en fin, hay medicamentos muy fuertes que han combatido la Tuberculosis, he estado muy de cerca estudiando un caso de Tuberculosis y he sido testigo de varios meses que esa inyección es letal, porque la he estado investigando, los hospitales de IMSS y otras instituciones se llenan de personas infectadas y mueren por la simple causa de que los médicos solo van a un hospital, trabajan, siguen un protocolo y se regresan a sus hogares, eso es todos los días de su vida, no se ponen a investigar, hay que investigar, nada se pierde ya, YO OPINO QUE LA INYECCION CONTRA LA TUBERCULOSIS SEA INVESTIGADA PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS, no estén en casa sin hacer nada, que se abra un debate, las personas que no piensan y que no actúan son aquellas que todo les parece mal, no pueden opinar en contra porque no han investigado nada, la gente ya está muy mal emocionalmente, piensan que se van a morir, que no van a poder combatir el coronavirus, ya que es mas y mas muertes la que se anuncia diariamente, la gente se está enfermando sin tener coronavirus, se están enfermando mentalmente y eso es malo porque se bloquean sus mentes, en lugar de tener pensamientos negativos es mejor tener pensamientos positivos, saber que la humanidad entera estará bien, que salga ya a la luz la verdad de la vacuna contra ese mal, muchos médicos saben y podrían ponerse a investigar pero es mas grande la envidia que la vida misma, no generalizo, pues hay muchos doctores (hombres y mujeres) que merecen los mas altos respetos, yo les pido que se pongan a investigar en casa, que usen el internet para investigar, estamos para investigar no para entretenernos y matar el tiempo, estar en casa encerrados pero ponerse a trabajar, miles de millones de cabezas piensan mejor que unas cuantas, se está viendo como los mismos gobernantes son totalmente ignorantes, gracias a eso, se pierden miles de vidas por no investigar, una cosa es la política y otra muy distinta el amar lo que se desempeña, un puesto como funcionario de salud, es ahí donde se ve que muchos llegan solo para generar dinero, mas su ignorancia pudo mas y que no están por sus conocimientos sino por el compadrazgo político que todavía hasta la presente fecha se da, que pena, de verdad que pena desembolsar muchos millones de pesos que es dinero de los impuestos para pagarles a personas ineficientes, cada país fabrica su moneda y su billete, mi pregunta es, porque entonces se vive en la pobreza aun habiendo petróleo y poder combatir males como el coronavirus, no es otra cosa mas que la simple ignorancia, nada ha cambiado en este país, nada, la pobreza aceleró más, un país llamado México está entrando en recesión económica por falta de conocimientos, el dinero es acaparado por autoridades que el mismo pueblo ha puesto en el poder, el coronavirus ha agarrado de sorpresa a un pueblo sin dinero, gracias a que dicen que el dinero lo administra el gobierno muy bien, mucha gente tiene hambre porque no hay para invertir en nada, se han acabado los apoyos a la gente que tiene negocios y empresas, una mente socialista podría llegar a dejar sin nada a un país entero, nadie quiere invertir en México porque el gobierno cada vez es mas estricto en sus requisitos y eso hace que nadie invierta, ojalá pase todo esto muy pronto, nuestras familias están de por medio, los funcionarios están asegurados junto con sus familias gracias a que el pueblo los ha puesto en el poder, sus hijos van a escuelas de paga muy cara mientras que los hijos del pueblo van a escuela de gobierno, que desventaja, la educación en México es tan baja que lo que está sucediendo actualmente se está viendo y quedando de sustento para que no se pueda combatir el virus, es tan ineficaz que en lugar de invertir en la vacuna, prefieren invertir en kits de jabones y esas estupideces para que la gente adulta se lave sus manos, se necesita carácter para poder combatir un mal, no ser un simple pelele.