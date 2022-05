Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

“La calor” y los “carbohidratos” sacuden al país

No sólo son los conservadores neoliberales los culpables de crímenes en los puertos turísticos más importantes de México. Así tal cual la alcaldesa de Acapulco Abelina López justifica la ineptitud de su gobierno culpando a la “Calor” y a los “Carbohidratos” como detonantes de la violencia. De ese nivel están muchos alcaldes que ganaron por la ola imparable del obradorismo o apoyados por grupos criminales. La violencia en Quintana Roo no es la excepción, en menos de tres semanas tres incidentes de asesinato han dado la vuelta al mundo. Los sitios íconos de la RM, Xcaret y el club de playa Mamitas, conocidos ambos mundialmente, fueron escenario de 3 ejecuciones por sicarios importados de Iztapalapa a plena luz del día. El primero dentro del Hotel México Xcaret en donde dos delincuentes canadienses fueron acribillados en restaurante del complejo. El segundo en un baño de Mamitas Beach, asesinan a Federico Mazzoni, gerente del lugar, los sicarios huyen en moto acuática cuando la marina, después de dos casos similares el pasado diciembre, tiene la capacidad de contar con patrullas y vigilancia marítima. El tercero, un comando ataca a un grupo de personas en el camino de terracería hacia Xpu-Ha, una de las playas más visitadas del municipio de solidaridad, como resultado, un muerto y dos heridos. Las declaraciones del FGE Oscar Montes de Oca señalan que estos hechos son la reacción de narcomenudistas por acciones que se han implementan para recuperar el control del estado, ya que en el pasado se les permitió trabajar libremente, olvida el fiscal que el gobierno de Carlos Joaquín está por salir y que será él junto con el gobernador el pasado al que se refiere. Así vemos a todas las autoridades, fiscales, gobernadores, alcaldes, buscando razones que justifiquen los malos resultados de su gestión en términos de seguridad, lo cierto es que México se encuentra entre los diez países en donde mueren más personas por cada 100 mil habitantes sin que se use la fuerza del estado para evitarlo. Se prefiere cargar los muertos que el costo político que según ellos representa. El problema no es sólo ser omisos frente a la venta de drogas en lugares públicos, playas o sitios turísticos, o ver hacia otro lado cuando en los penales con sistemas de cámaras y sensores no saben quién entra y quién sale y se puede introducir el cadáver de un bebé como paquete de droga. El problema es el poder que se otorga a criminales que son quienes controlan penales, playas, carreteras y también autoridades. El empoderamiento de cárteles y el control de sus plazas desafían la estabilidad del país mientras se nos distrae con asuntos como la revocación o pleitos placeros como la prioridad de la agenda federal. La impunidad es la característica de este gobierno en los hechos no en el discurso, hemos escuchado a líder de Morena Gastón Arriaga gritar ¡Viva el cartel del Golfo! sin consecuencia, al gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco retratado con líderes criminales de Guerreros Unidos y CJNG. A cuerpos colgados del mismo puente en Zacatecas mientras Monreal pide encomendarse a Dios. La ingobernabilidad en todos los temas alcanza al Tren Maya que pierde viabilidad por la ineficiencia, según el presidente, de su ex titular de FONATUR Jiménez Pons, a quien reclama su fracaso al no imponer sobre los obstáculos su propia ley poniendo de ejemplo al Gral. Vallejo y al EM que terminará el AIFA en marzo próximo, el presidente sabe que no le fallarán pues trabajan 24 horas los 7 días de la semana, no cobran horas extras y la disciplina los obliga a cumplir la meta.

DE IMAGINARIA

En su firme combate al narco, las Fuerzas Armadas incautan más de 130 kilos de cocaína en SLP y 338 kilos de diversas drogas encontrados en una avioneta en Puerto Peñasco. Con estas acciones reiteran la eficacia de sus recursos de inteligencia militar y la fuerza de operativos exitosos para salvaguardar el bienestar de los mexicanos.