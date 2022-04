Poder y Dinero

La omega de los perdones de AMLO

* Miles de guerras y abusos * El perdón no regresa vidas * Medalla con López Gatell * Insulto a médicos y dolientes

La primera víctima de la guerra es la verdad.

Hiram Warren Johnson (1866-1945) Político estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

El símbolo de la omega, no tiene fin. Las guerras seguirán mientras la humanidad viva en el egoísmo de apoderarse de lo que no trabaja.

Como reflexiona el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche: La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido.

Después de la solicitud de Andrés Manuel López Obrador, para que España pidiera perdón por la conquista de México, he reflexionado sobre la idiosincrasia del ser humano de someter a tribus, aldeas, regiones y países enteros.

Desde que el homo sapiens quiso el camino más rápido para tener comodidades, arriesgo la vida para someter a otros homínidos de la prehistoria.

Sometió a las hembras de sus opositores y les robaba su alimentación e incluso los sacaba de las cuevas en las que residían.

Así en el paso de la historia, tanto en Europa, Asia y la América precolombina, siempre hubo un pueblo, una tribu o una nación que abusó de los débiles.

Esto no es para aplaudirse, pero forma parte de la idiosincrasia de los hombres y mujeres, desde que “salieron del Edén”, o desde que la evolución les dio el mínimo de razonamiento.

Por ello, al paso del tiempo, observamos que la petición de perdón a España, sería una locura histórica. España, como nación, no estaba conformada al momento del descubrimiento y apoderamiento de las tierras del Nuevo Mundo. Era reinos que aglutinaron los llamados Reyes Católicos, Fernando e Isabel.

Después apareció un reino que no sólo eran Castilla, Aragón y muchos más que ahora conforman España, sino que se agregaron el Sacro Imperio Romano Germánico, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria. A todo ello, el Nuevo Mundo, la Nueva España.

Esto solo como un breviario histórico.

Ahora bien, en América el Imperio Azteca vivían en un mundo civilizado, pero con diferencias en la forma de hacer la guerra y someter a los pueblos vecinos. Las guerras para los europeos y asiáticos, era para matar a sus adversarios en el campo de batalla, para evitar cargar con los prisioneros.

Los aztecas y los pueblos de América, buscaban tener prisioneros para sacrificarlos a sus dioses en orgías de sangre y muerte. Un “poco” más crueles que los que llegaban.

Esto tenía hartos y temerosos a los habitantes de las regiones vecinas. Los toltecas, los chichimecas, los cholultecas, los texcocanos y las demás étnicas, ya no querían a los aztecas y solo temían a sus dioses. Esto, por espacio de 2 siglos. Por ello, se unieron a los ibéricos para derrotar al poderoso del Valle de México.

Lo mismo pasó, con los incas, los mayas y otros poderosos imperios regionales.

La llegada de los españoles y los europeos a Norteamérica, no fue diferente. En Europa las dos grandes guerras, provocaron la sumisión de Alemania y la humillación de un gran pueblo. Además, Hitler asesinó a 7 millones de personas en u locura por el poder europeo; la mayoría judíos, gitanos y otras “etnias”. Nadie pidió perdón.

El tiempo, ni la historia terminaría por pedir perdón por lo que hicieron sus antepasados. Hoy, no hay culpables de lo que ocurrió en la historia. Hoy, el perdón es demagógico.

En ese plan, los japonenses deben pedir perdón a los coreanos y a los chinos. Los mongoles a los chinos y a decenas de pueblos que arrasaron para lograr el imperio de Khan. Los cristianos deben pedir perdón por las masacres que hicieron de judíos y musulmanes en la primera Cruzada; los musulmanes por el resto de las Cruzadas, donde barrieron con cristianos. Los Romanos deben pedir perdón por el sometimiento de los galos, los suevos, los vikingos y otras étnicas europeas.

¿Quién pediría perdón a toda Europa, luego de darse varios golpes de pecho? ¿El Papa Francisco, por los abusos de la iglesia contra los judíos en España, por sus alianzas con nobles y reyes de Francia, España y Portugal, que aniquilaron varios de sus enemigos y se quedaron con sus tierras?

¿A España por sacar de sus hogares a los sarracenos en el Sur de Iberia? ¿Putin, por las masacres de millones de opositores de Stalin? ¿A Xi Jinping porque Mao dejó morir de hambre a 40 millones de chinos, para quedar bien con Stalin y entregarle acero, de pésima calidad, para los sueños de opio del premier soviético? ¿Miguel Díaz-Canel, por los asesinatos de miles de cubanos en el régimen de Fidel Castro o de los asesinatos de opositores ordenados por el Che Guevara?

La lista es interminable. Los perdones no regresaran el tiempo, ni la vida de las víctimas.

Así que simplemente es un distractor o simplemente un acto ocioso de la política mexicana encabezada por AMLO.

España no pedirá perdón a los pueblos originarios, que materialmente han desaparecido por los ancestros de muchos mexicanos que están, hoy con Morena, encumbrados en el poder y el dinero.

PODEROSOS CABALLEROS

López Gatell

Si asiste Hugo López Gatell, a recibir la Medalla Belisario Domínguez a nombre del personal médico que enfrenta la pandemia de Covid19, no sólo sería un insulto a esos médicos que, si estuvieron al pie de las camas de los enfermos, sino de los más de 600 mil muertos que por culpa de las políticas que implementó murieron. Es imperdonable que este tipo de personajes, que nunca estuvo cerca de un enfermo y que siempre se manejó con trivialidad ante la amenaza de muerte de cientos de miles de personas, sea “homenajeado”. Yo, Víctor Sánchez Baños, afortunadamente, no perdí a un familiar cercano. Sin embargo, supe de familiares a quienes tenía décadas de no ver, que perecieron.

Nuevo León

Aunque el nuevo gobernador, Samuel García, mostró su intención de ceder al municipio de Monterrey la vigilancia total de su territorio, los diputados locales optaron pactar la realización de mesas de trabajo para analizar un posible “mando único” en la capital del Estado. La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, por la Presidenta del Congreso, la diputada priista, Ivonne Álvarez, quien explicó que, al contar con dos corporaciones a cargo de la seguridad del municipio, Fuerza Civil y Policía Regia, los ciudadanos no saben a qué corporación llamar. A que Samuel, hace experimentos sobre las policías. Todo, por demostrarle al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien manda en el Estado y en Movimiento Ciudadano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TOYOTA

Como parte de su programa de Responsabilidad Social, Toyota de México lanzó en 2018 la primera convocatoria “Conduciendo un México Mejor”, que desde ese entonces tiene como objetivo que Organizaciones de la Sociedad Civil impulsen y fortalezcan el desarrollo de comunidades vulnerables. En aquella primera edición, Toyota eligió a tres organizaciones en las categorías de Seguridad Vial, Educación y Medio Ambiente, otorgándoles a cada una un premio de 700 mil pesos, la transferencia de conocimientos a través de Fundación Merced y la donación de un Vehículo. Ahora, lanzó su nueva convocatoria, con el mismo sentido.

