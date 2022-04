Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Las Mesas de Seguridad es la mejor estrategia en seguridad en Chiapas

El ex fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció que el reto más importante que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno es la seguridad, pues ésta no tiene descanso, y es necesario coordinar esfuerzos para que la gente se sienta segura y en el caso de Chiapas, en los dos últimos años se han entregado buenos resultados.

Sobre el tema de “Las Mesas de Seguridad”, donde Chiapas ha sido reconocido preponderantemente a nivel nacional por las constancias de participación del ejecutivo estatal, señaló “Que la estrategia de la Mesa de Seguridad, que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ha permitido la disminución de delitos en los últimos dos años, al tiempo de reconocer que esta es una actividad que se sigue de los lineamientos emitidos por el Gobierno Federal. Muestra de ello, dijo, es que cuando inició esta administración en 2018 se registraron 2.5 homicidios por día, mientras que en 2019 se logró bajar a 1.5 diarios y hasta el 30 de noviembre del presente año cuando concluyó su gestión al frente de la Fiscalía, los homicidios dolosos disminuyeron a 1.2 por día.

El maestro Llaven Abarca, agregó en relación a las Mesas de Seguridad, que esta es la mejor estrategia y se ha convertido en la columna vertebral del trabajo en materia de seguridad de la administración del gobernador del estado, y que ello es consecuencia de las reuniones que se sostienen diariamente, y se da seguimiento a todos los temas, pero que lo importante en este caso es la inclusión en las mismas de otras dependencias como la Comisión de Derechos Humanos, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, y la propia Fiscalía General de la República con las que se trabaja de manera coordinada.

Entrevistado dentro del programa ZDIGITAL de la plataforma digital de Diario de Chiapas Multimedia, sostuvo que en los dos primeros años de la actual administración estatal se sentaron las bases para la estricta aplicación del Estado de derecho y que muestra de ello es la recuperación de más de 40 mil hectáreas de terrenos y predios que eran invadidos por presuntas organizaciones sociales, pero que en realidad eran encabezadas por delincuentes que habían vulnerado el Estado de derecho y que inhibían la inversión privada tan necesaria para el desarrollo económico de la entidad.

Me voy con el deber cumplido, hay proyectos a futuro, siempre con la mística de servirle al Chiapas”

Más allá de historias negras de crímenes y asaltos Chiapas sigue siendo una entidad segura. Chiapas es un estado seguro, donde la ciudadanía puede caminar libremente, en comparación a otras entidades federativas tanto del norte, como el centro y sur del país. Hay pendientes, claro que los hay, y se ha reconocido, pero hoy se cuenta con una Fiscalía General del Estado, muy consolidada, apuntalada, más capacitada, y con mejor equipamiento e infraestructura, negarlo rotundamente, sería dar palos de ciego.

Es cierto existen casos aislados, dolorosos y repudiables, pero -afortunadamente- son los menos y también se reconoce. Esa seguridad, certeza y confianza que la ciudadanía tiene en las autoridades de procuración de Justicia tienen nombre y apellido: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el trabajo desempeñado por el ex fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Ambos, desde el comienzo de la administración trabajaron coordinadamente por el bienestar de la ciudadanía. Hombre de todas las confianzas del gobernador, Llaven Abarca buscará desde otros derroteros seguir trabajado hombro a hombro, con el gobernador Rutilio Escandón, para seguir fortaleciendo las bases de la Cuarta Transformación. No hay tal pugna, no hay tal pleito, como lo han querido hacer ver quienes se alimentan de los rumores y de los conflictos. La lealtad del ex fiscal no está a discusión, y mucho menos a la polémica, y eso le ha valido la confianza del gobernador.

“A dos años de tomar la encomienda de la Fiscalía se restableció el Estado de derecho a través de una política de cero tolerancia y cero impunidad, recorrimos todos los municipios atendiendo de manera directa las demandas de la ciudadanía. Me voy con el deber cumplido, hay proyectos a futuro, siempre con la mística de servirle al pueblo de Chiapas”, declaró.

IEPC amplía plazo para entrega de constancia de residencia, para Consejos Distritales y Municipales

El Consejo General del IEPC de Chiapas, aprobó la ampliación del plazo para que las personas interesadas en participar en el Proceso de Designación de presidentas y presidentes, secretarias y secretarios técnicos, consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales y Municipales, puedan hacer entrega de la constancia de residencia que expiden los Ayuntamientos, a más tardar durante la etapa del cotejo documental, valoración curricular y entrevista presencial, virtual o mixta, que se realizará del 25 de enero al 11 de febrero.

En una sesión urgente, la ampliación obedece a que, con información disponible al 8 de diciembre de 2020, de 667 expedientes de aspirantes requeridos, 317 no han presentado la constancia, manifestando la negativa de los Ayuntamientos para expedir dicho documento.

En tanto los ayuntamientos expidan la constancia de residencia, las y los interesados tienen dos días para incorporar al sistema la declaración bajo protesta de decir verdad de su residencia en el estado. Cabe recordar, que el plazo de registro concluyó este miércoles 9 de diciembre.

Rapiditas. – Ayer en conocido restaurant ya se aventaron la jalada de que hay una estrategia perversa de campaña para la reelección del edil Carlos Morales Vázquez, donde presuntamente el orquestador número uno es Jorge Morales Messner y hasta individualizan a Roberto Domínguez Castellanos. Al menos que haya una cirugía plástica para trasformar en mujer a Morales Vázquez, porque urge “candidatas mujeres en Chiapas”, o en los mejores casos que le pongan otro rostro y talante, porque en MORENA, ya está Nocaut, por el contrario, le ha afectado mucho en imagen electoral a MORENA que ha alcahueteado las sinvergüenzas del protagonista principal del “Palacio Municipal enrejado”. Y no solamente ha dañado la imagen de las siglas de MORENA en la capital de Chiapas, sino que se ha llevado de corbata a la propia imagen del gobierno estatal Morenista. En fin…Ismael Brito Mazariegos y Jorge Llaven Abarca, personajes que se distinguieron en el gobierno de “Chiapas de corazón”, podrían ser fuertes candidatos a las diputaciones federales por la demarcación electoral de Comitán, (8) donde se encuentra la tierra del aspirante (Socoltenango) y la del territorio distrital 6 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, donde se encuentra (Suchiapa), la tierra del otro aspirante respectivamente…El IEPC, busca sus normatividades legales para aplicar la ley anterior electoral con miras al proceso electoral rumbo al 2021. Están trabajando a marchas forzadas después que la SCJN derrumbará a la confeccionada por la 4T…Será la campaña electoral del cubrebocas, más que las regaladas despensas, playeras o frijol con gorgojo, al menos para los caballos de carrera del vino tinto…Dixe.