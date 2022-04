Ley Olimpia

José Luis León Robes

Buenos días distinguidos lectores, como cada semana les traigo un tema de interés que estoy seguro será de su agrado, y es que una mujer que este libre de violencia no únicamente depende del estado establecer la bases jurídicas para establecer lo que conocemos como el estado de derecho, sino que las mujeres realicen la denuncia correspondiente en donde se castigue al culpable de actos violentos digitales, un tema sin duda alguna muy difícil para una mujer en virtud de que existe una cuestión de sentimientos encontrados con el agresor, sin embargo es necesario alzar la voz y confiar en las autoridades para que el culpable sea sancionado por el estado, para conocer en que consiste tenemos que hacer mención que existe diferentes portales del gobierno federal que hace del conocimiento al gobernado a que se le llama la ley Olimpia, y para ello se retoma esa información en el que se establece como un conjunto de reformas a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. Es menester señalar que también se le conoce como ley contra el llamado acoso digital, de acuerdo a especialistas en el tema del derecho penal se impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo, pero sobre todo sexual sin el debido consentimiento de la persona afectada, pero no solo esta acción sino también grabar, fotografiar o imprimir contenido sexual íntimo, se establece en la legislación la denominada violencia digital de cualquier tipo. La lucha social de las mujeres llevó a crear ese nombre que conocemos como ley Olimpia, ello es por la activista del estado de puebla que inició la lucha a nivel nacional, Olimpia C. M., en ese tiempo tenía 18 años cuando por un video sexual acabó con su reputación de mujer, y es que, en su pueblo, Huauchinango, Puebla no había día que no se mencionará del video, la conocían con peyorativos de una forma en el que se podía definir el cuerpo de una mujer con siluetas pronunciadas, en ese tiempo su novio con quien llevaba seis años y con quien había realizado el video, el mismo negó que fuera quien lo había divulgado. Esto llevo a Olimpia a presentar una seria de comportamientos suicidas e intentó hacerlo al menos en tres ocasiones. La intimidad había sido invadida, y un periódico local puso en primera plana esta noticia y además falto de la ética de la comunicación, además mencionar que estaba quemada en las redes sociales. Queda por demás claro el papel que juega los medios de comunicación que, ante este tipo de casos, lejos de vender notas amarillistas, mejor realizar una labor de investigación del tema, y coadyuvar en el manejo de la información con las autoridades y sociedad. Es importante conocer el antecedente de la ley Olimpia, ya que el manejo de una situación tan aberrante que tuvo que afrontar encontró el apoyo principalmente en su familia que en todo momento nunca la dejaron sola, y de buenos amigos. Lo que existe en la redes sociales es real en un mundo real, por ello muchas veces cuando alguien genera un comentario despectivo es necesario hacer la denuncia entre los moderadores digitales o administradores como comúnmente se le conoce, ya que es el indicio de alguna persona con ciertas tendencias de realizar algún tipo de delito en las redes sociales, es momento de ir además controlando el manejo de mucha información basura que se viene retroalimentando en las redes sociales, recuerde que todo delito tiene un inicio, por ello este tema debe ser platicado con sus hijas, que tengan mucho cuidado en el manejo de la tecnología y en el caso de algún acontecimiento anormal que tengan la plena confianza en que pueda ser contado por su familia y valorar según sea el caso realizar la denuncia correspondientes a las autoridades, y si usted padre de familiar requiere alguna orientación del tema, no dude en contactarme, que con mucho gusto podré ayudarlo en alguna orientación jurídica.