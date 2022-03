De Adicto a ADICTO

Ernesto Agustín Salayandía García

¿Porque mi hijo se hizo drogadicto?

Perfil de drogadicto

Él o ella. Los domina la pereza física y mental, están llenos de pretextos y justificaciones, un indicador común, es claudicar a su formación académica, renuncias a continuar estudiando, se tornan neríticos, mechas cortas, intocables, explosivos, sumamente agresivos, por demás conflictivos, no cierran círculos inician cosas que nunca terminan, por supuesto, desorganizados, apáticos, olvidadizos, desordenados, malos hábitos en su vestimenta e higiene de su recamara, se sienten merecedores, con derechos a todo, son, hipersensibles, conformistas, mediocres, sus amistades son iguales mostrando un lenguaje no verbal de cansancio, hombros caídos, enorobajdos, caras de limón agrio, sucios, mediocres, muy mediocres en toda la extensión de la palabra.- Son mitómanos, actores de primera línea, candidatos a ganar El Oscar de la Academia, su vida no tiene sentido, son, de autoestima baja, maniaco deprimidos, no quieren o no pueden dejar de consumir, están muertos en vida, atrapados sin salida

La cultura nefasta de tapar el pozo después del niño ahogado

Un drogadicto destruye su vida y la de sus seres cercanos, prácticamente se convierte en un parasito social, en automático es recados, no son de fiar, tienen una amplia dificultad para mantener en equilibrio una relación de pareja, establecen un ring de permanentes peleas y guerras de vanidades, no creen en nada, ni en nadie, simplemente, porque no creen en ellos mismos, por desgracia son los crudos fondos los que a veces logran el despertar de la conciencia, hay quien tocan fondos por matrimonios y divorcios conflictivos, pérdidas de empleo, ruinas de negocios, quiebras en todas las economías, distanciamiento y resentimientos con padres, hermanos, pareja e hijos, después de tocar la crueldad de los fondos, la familia es cundo toma decisiones y enfrenta a su enfermo, lo mejor, lo más práctico y recomendable es levantarle la canasta, correrlo de la casa de los papas y ponerse límites para romper con la codependencia, hay que vivir la propia experiencia y aprender de ella, para aplicar un sano juicio, el tapar el pozo antes de que el niño se ahogue, informándose, capacitarse y crecer espiritualmente.

El drogadicto nace y se hace en casa

Al igual, que el ludópata, el neurótico, el bulímico, anoréxico o cualquier otro enfermo emocional, se nace con un marcado sello de predisposición cuando hay antecedentes neuróticos, de ansiedad y alcoholismo en abuelos y padres, cuando el padre, es un alcohólico activo, un drogadicto en potencia, cuando la esposa es neurótica y tiene problemas emocionales, transmiten esta perra enfermedad, maldita enfermedad perversa del alma y empinan a sus hijos al precipicio, no rompen con la maldición que viene de una generación a otra y es el cuento de nunca acabar, dañas a los hijos, los divorcios violentos, la ausencia de padre o madre, la ausencia de ambos y cuando el niño cae en las garras de la drogadicción, se preguntan: – ¿ Porque mi hijo se hizo drogadicto? Y el niño se prende de la marihuana, de la cerveza, luego cocaína, cristal, heroína, fármacos y el hundimiento es total, el drogadicto entra a un callejón sin salida, del cual es sumamente difícil salir, pero no imposible, otra mala noticia, muy mala, es que no estamos preparados para la desintoxicación, ni para la rehabilitación, mucho menos para la readaptación social debido a que clínicas y centros de rehabilitación, anexos, salvo sus honrosas excepciones, son un rotundo fracaso, de cada diez internos, 9 recaen, a veces, salen peor de como ingresaron y la complejidad de la enfermedad se pretende erradicar con improvisaciones, en suma sin un programa profesional e instalaciones dignas, muchos adictos se convierte en internos frecuentes de clínicas y anexos, sin encontrar las puertas de salida de este maldito infierno.

A pesar de las graves consecuencias que socialmente genera la drogadicción, hay una mayúscula miopía de los gobiernos y de la sociedad-

Niños y jóvenes no salen de las garras de La Saliva del Diablo, se hacen viejos sufriendo por las irreparables perdidas en todos los sentidos, todos los hechos delictivos, los femenicidos, los asesinatos, el impresionante índice de suicidas, promedio de dos víctimas diarias, así como los abusos sexuales, la violencia doméstica, los robos hormigas y en si en todas sus características, y el gigantesco rio de sangre que corre por todo el país, tiene un causa y cause en el alto consumo de sustancias y de conductas toxicas, la inseguridad no se va a terminar con la absurda Guardia Nacional y sus cien mil miembros, ni engrandeciendo y encordando la nómina de Marina y del Ejército, así como el comprando más patrullas y contratando más policías municipales, no va a terminar mientras no se combata la drogadicción en México, no existe un programa nacional de lucha contra las adicciones, el CONADIC, es un verdadero elefante blanco, en Chihuahua, hay una oficina contra las adicciones, pero es un elegante blanco BUROCRATIZADO, con los criterios de una gobernador, tibio, inepto, por demás mediocre, Javier Corral Jurado, la Presidencia Municipal de Chihuahua como la gran mayoría los municipios del país, no tienen un programa ni de prevención, ni de rehabilitación, mucho menos de atención a las adicciones, ni a las conductas toxicas, el universo de menores infractores, es impresionante.- Somos presa fácil de la marihuana, cristal, fentanilo, fármacos, cerveza e inhalantes.- Lo mismo en niños, tarahumaras, menonitas y de cualquier colonia..-

La drogadicción es cuestión de vida o muerte

Los gobiernos federal, estatal y municipal, no van a proteger a tus hijos de este cáncer social, dime, ¿Quién va a hacer por tus hijos, lo que tú debes de hacer? NO COMETAS EL ERROR de permitir que tu hijo se ahogue en el pozo de las drogas, tápalo, capacitándote, informándote, tomando conciencia respecto a esta perra enfermedad, maldita enfermedad perversa del diablo, más vale crear costumbres que corregir mañas, más vale prevenir que lamentar.- Tengo diez números de celulares, de madres de drogadictos, puedes marcarles y que te regalen la triste historia que corrieron sus hijos.- Te invito a mi taller conferencia UN DROGADICTO EN CASA.- este 30 de septiembre 6.45 tiempo de Chihuahua vía zoom, inscripción $ 300.00 , los primeros 30 lugares pagadados, tienen derecho a participar en la colección de mis 9 libros sobre adicciones, solicita índice de temas y portadas 614 256 85 20 – Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar.- Nunca digas,. De esta agua no he de beber.- https://www.youtube.com/watch?v=wlgY4C38C5U Gracias por compartir