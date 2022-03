Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Un viacrucis migratorio la frontera sur, México se convierte en problema de seguridad nacional

El problema migratorio de nuestro país, se está convirtiendo en un grave problema de seguridad nacional, y mucho tuvo que ver con el Pacto Mundial para la Migración de Marrakech, firmado el pasado 10 de diciembre del 2018, primer documento que firmó en calidad de Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, donde al menos líderes de 150 países firmaron el Pacto Mundial, un acuerdo global para aprovechar los beneficios de este fenómeno y proteger a los migrantes indocumentados que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen.

Durante su participación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró ese día, cuando aún el gobierno de la cuarta trasformación llevaba 9 días como gobierno federal, que con la llegada de la nueva administración habría un cambio en la política migratoria para lograr que estos flujos se den de forma segura, ordenada y regulada. “Como México fue un promovente tan activo, ahora somos el país más comprometido de todos para llevarlo a cabo y lo vamos a hacer con toda resolución. México va cambiar su política migratoria, vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos”, dijo Ebrard aquel 10 de diciembre del 2018,

El 18 de diciembre de ese mismo 2018, el turno le tocó a la Secretaria de Gobernación para darle contundencia y fuerza al asunto, como un mensaje interno para los mexicanos cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a las autoridades federales a no criminalizar la migración y a respetar los derechos humanos de todas las personas, destacando que México era el primer país en el mundo en ajustar su política al Pacto de Marrakech que se había formado en Marrakeish, Marruecos. La funcionaria federal anunció que la Secretaría de Gobernación a su cargo inició una reestructuración desde sus entrañas del Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de respetar de manera irrestricta las garantías de todas las niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores que crucen por el país o que se encuentren en las estancias migratorias.

Problemas en el norte y el sur de México: Una migración que socava a los mexicanos

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la petición este martes 24 de agosto, del gobierno del presidente Joe Biden para impedir que se restablezca el programa «Quédate en México», el cual se instauró en la administración de Donald Trump y que permite devolver a los solicitantes de asilo a territorio mexicano para que esperen allí a que se resuelvan sus trámites. Con el disenso de tres jueces liberales se rechazó el intento de bloquear la orden de un juez de Texas para reinstalar los también llamados “Protocolos de Protección al Migrante”.

Decenas de colectivos denunciaron duramente esa estrategia de Trump porque dejaba a los migrantes a merced de los cárteles y en condiciones de vulnerabilidad iguales o mayores a las que les habían hecho huir de sus países. Más de 70 mil migrantes fueron devueltos a México por la administración Trump en 2019 para que esperaran aquí sus procesos de asilo. Mayoritariamente son centroamericanos, pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades.

Más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos firmaron una carta abierta en la que pidieron al gobierno de López Obrador que se oponga al restablecimiento del programa «Quédate en México»; los firmantes argumentan que “impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos» a los solicitantes de protección internacional.

En la frontera sur,(Chiapas) la vulnerabilidad es tan grave que Chiapas se está inundando de extranjeros ilegales y en plena pandemia provocan miedo y temor a la población que también se quejan de que los extranjeros han llevado a una peligrosidad de inseguridad a municipios como Tapachula, donde en un acto sin precedente son los extranjeros que se empiezan a revelar haciendo manifestaciones por las calles acusando a los mexicanos de que no los están apoyando para seguir su vía de tránsito, y tienen razón, Tapachula ha sido tomada por el gobierno federal como un “corral” de extranjeros para que guarden el tiempo necesario y poder sacar sus documentos migratorios y así emprender después su libre tránsito. Ya no tarda enfrentamientos de Chiapanecos contra extranjeros. La fobia y el racismo está creciendo peligrosamente.

México se africaniza y centroamericaniza

Prácticamente México se está convirtiendo en un territorio de asilo ilegal de al menos 35 nacionalidades que están ingresando por la frontera sur, (Chiapas) pero que muchos se “cuelan” sin papeles para irse a otros lugares del territorio nacional, donde muchos ya se están quedando a vivir su “sueño azteca” pero otros siguen su camino hasta el norte con tal de filtrarse a los Estados Unidos, pero allá son detenidos y tiene que guardarse tiempos prolongados los extranjeros hasta sacar sus documentos, y esperar que les den asilo, el gobierno de Estados Unidos.

O sea, por el norte y por el sur, los extranjeros están “parados” en números de miles, y otros tantos se meten ilegalmente a todo el país, buscando los centros turísticos y de desarrollo para poder trabajar.

Todo podría tener buena voluntad lo de la firma de Pacto Mundial de Marrakeish, sin embargo, el actual gobierno dejo abierta libremente su frontera del sur, y ahora Estados Unidos le cierra su frontera en el norte, quedando atrapados la africanización mexicana y Centroamericanización azteca, pero lo cierto es que el gobierno López Obradorista, les está dando trabajo a los extranjeros y miles se están asentado en Chiapas, y aparte de eso les pagan cantidades grandes, y eso no dice el pacto mundial, sino que sea una migración ordenada, segura y regular.

Es como un mensaje que se le da al mundo, “vengase a México “porque aquí los recibimos, con los brazos abiertos, por eso ya no tarda en que vengan las restricciones norteamericanas que ya no están tolerando que la migración que a través del territorio mexicano llegue a los Estados Unidos. No hay una respuesta concreta del porque esta acción de la cuarta trasformación de aceptar más extranjeros ilegales a México, que, a pesar de existir una pandemia mundial, México no se haya atrevido a cerrar su frontera sur, dejando en peligro la salud pública de los chiapanecos y mexicanos ante la epidemia mortal del covid 19.

Todos los males como el dengue, la chikungunya el cólera y el zika entre muchos otros han ingresado por la frontera sur, y es probable que el covid los estén llevando haitianos, hondureños a Chiapas, porque muchos de estos extranjeros se han muerto en Tapachula por el contagio del virus, pero como no son mexicanos los entierran clandestinamente. Ninguna autoridad mexicana señala el número de extranjeros que se están muriendo en Tapachula por el coronavirus, si no se ha llevado concienzudamente y éticamente el número de fallecidos mexicanos correctamente, menos les va a interesar el número de extranjeros muertos.

Viacrucis la frontera sur de México, y ahora más que nunca con estas próximas confrontaciones entre mexicanos y extranjeros ante este este tipo de manifestaciones callejeras que se vienen dando. Chiapas vive un problema de salud, ya no solamente por la población local, sino extranjera: Doble problema con la salud.