Asesoría Legal

Violencia política y evaluación

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México realizó una encuesta exprés en algunos Estados como Veracruz, Nuevo León, Colima, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, y Baja California, nos encontramos a nuestro paso demasiada violencia política, la gente tiene a sus candidatos que ya saben por quién van a votar, en Nuevo León detestan a MORENA, candidato o candidata no los quieren, no por la persona, sino el partido por el que van a contender, sin embargo, tienen derecho a jugar un puesto de elección popular, y es que, para Gobernador por MORENA en Nuevo León, lo dudo mucho, según los resultados de la encuesta exprés de Mercadotecnia de México, para gobernar Nuevo León van 7 candidatos, uno de los candidatos más fuertes son Fernando Larrazábal, seguido por el priista Adrián de la Garza, sin embargo, el PRI podría dar la sorpresa, en tercer lugar se encuentra Movimiento Ciudadano con Samuel García, la cuestión aquí es que no es por falta de experiencia sino por falta de buenos asesores mercadólogos en política, en Colima para gobernar el Estado lo encabeza el PRI, seguido por Aurora Cruz del PT, sin embargo, el PT podría dar la sorpresa porque la gente quiere experimentar algo distinto, asentado en las encuestas de Mercadotecnia de México, las personas encuestadas de la Ciudad de Colima mencionaron que a quien le gustaría como candidato a Diputado Federal es al actual Diputado Local Luis Fernando Escamilla Velazco, algunos partidos podrían invitar a este Diputado pues garantiza votos, bien. Estado de Tabasco lo encabeza el PRI, sin embargo, hay diversos candidatos que no se han registrado y que buscan una diputación local como por ejemplo el mencionado en las encuestas de Tabasco por Mercadotecnia de México es Juan Carlos Hernández, hijo de un Delegado del Transporte en todo el Estado (empresario), no hay por el momento un partido político que lo cobije, sin embargo, tan solo con los votos del transporte son innumerables, son varios los candidatos del PRI los que encabezan la tierra del presidente, es ahí donde se dice que nadie es profeta en su tierra, en Veracruz hay demasiada violencia política contra las mujeres, de hecho, en el sur se ha suscitado una serie de acciones negativas en contra de la Síndico con licencia Yazmín Martínez Irigoyen por parte de su oponente Víctor Carranza actual alcalde de Coatzacoalcos quien quiere sostener el poder en todo momento, practicante de la violencia política y que no ha sido castigado por las autoridades correspondientes, MORENA en Coatzacoalcos la tiene muy difícil tanto para presidente municipal como para la diputación local y federal, y es que Tania Cruz Santos, Diputada Federal es un personaje que no atiende a nadie, según la evaluación indirecta realizada por Mercadotecnia de México en la Ciudad de México, a los personajes de MORENA solo les gusta los medios para hablar cosas inexistentes, Tania Cruz como Diputada Federal no dio el ancho y ni siquiera sabe con qué se come la política, se le dio la oportunidad de ser Diputada pero, desaprovechó la oportunidad, Amado Malpica de igual manera es un personaje que habla de muchas inversiones en Coatzacoalcos y que inversionistas extranjeros pueden aterrizar en Coatzacoalcos, lo cierto es que este sujeto tiene muchos años en el poder y no ha hecho nada por Coatzacoalcos, el actual presidente municipal de Coatzacoalcos es un personaje que ha violado los derechos políticos de la Sindico Yazmín Irigoyen, una mujer que es la única que puede sacar del pantano en el que está hundido Coatzacoalcos, quiere ayudar a los payasos, comerciantes, personas de la tercera edad, estudiantes, transportistas, es la única mujer que podría darle vida nuevamente a Coatzacoalcos, una mujer con una trayectoria intachable, maestra de profesión, entiende las necesidades de los porteños, ella es propiedad del pueblo y para el pueblo, es muy probable que en la mayoría del Estado de Veracruz pierda MORENA, se tiene que denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, las mujeres pueden sufrir diferentes conductas de violencia, las personas agresoras cometen actos que pueden aumentar y poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, es por ello, que el presidente de Coatzacoalcos debe ser puesto a disposición de una autoridad judicial por actos ilegítimos en contra de la administración pública municipal junto con su cabildo el cual también se prestaron para cometer actos que van en contra de la Constitución, este sujeto llamado Víctor Carranza presidente municipal de Coatzacoalcos no puede destituir a una Sindico, ni siquiera el cabildo tiene el poder para hacerlo, así como tampoco pueden violar los derechos laborales de las personas, leyes consagradas en la Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo, MORENA permite esta y muchas más atrocidades en contra de las mujeres del país, en nuestro país no hay inversiones y se han ido de México importantes empresas que daban trabajo a miles de personas, se tiene que aplicar la Ley contra quien sea, porque ni el mismo presidente de la Republica está por encima de la Ley, el señor presidente para su conocimiento es nuestro empleado, nuestro gato y debe obedecer nuestras ordenes como empresa, el sector empresarial somos más y somos quienes verdaderamente damos trabajo, Hacienda nos quita pero jamás ayuda ni siquiera a perdonar ni un solo peso de las contribuciones, dinero que quien sabe a dónde va a parar, porque si el señor presidente no hubiera sido presidente creo que varios de los que están junto con él se hubieran muerto de hambre en esta pandemia, ya estuvo bueno de tanta violencia política contra las mujeres, no lo vamos a permitir más, ya estuvo bueno de tanto hombre misógino y machista en el país que solo agrede a las mujeres y no les respetan su trabajo político, no lo vamos a permitir, varios candidatos a presidentes municipales y diputados locales y federales tienen el apoyo de Mercadotecnia de México, y donde sepamos que agreden a alguno de los nuestros no vamos a medir consecuencias legales, porque esto lo estamos observando a nivel nacional y se ventila a nivel internacional, vamos a impulsar leyes que beneficien al pueblo y que el pueblo sea dueño de su propia vida.