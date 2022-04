AMLO, positivo a COVID, tiene tres dosis de vacuna; todas han sido AstraZeneca

El Universal

México.- Aunque esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tiene Covid, el mandatario ha recibido tres dosis de vacuna antiCovid, es decir, el esquema completo.

El presidente informó en su cuenta de Twitter que estará en aislamiento y que trabajará de forma remota, además de que no tiene síntomas. Dijo además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estará al frente de las conferencias de prensa y otros actos.

Fue el 7 de diciembre pasado cuando el mandatario recibió el refuerzo durante su conferencia en Guadalajara, Jalisco, como parte del arranque de la campaña de terceras dosis para adultos mayores de 60 años: “Ánimo señor presidente, no duele mucho”, gritan a AMLO al recibir refuerzo de vacuna antiCovid

¿Qué vacunas se ha puesto AMLO?

Todas las dosis que se ha puesto AMLO han sido del laboratorio AstraZeneca.

La primera dosis la recibió el 20 de abril. La segunda dosis el 15 de junio del año pasado. La tercera dosis fue el 7 de diciembre.

López Obrador, quien se ha resistido siempre a usar cubrebocas, se aplicó a inicios de diciembre la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca, junto a algunos miembros de su equipo de gobierno, para instar a los mexicanos a seguir su ejemplo para protegerse del coronavirus.

La decisión del gobernante de presentarse el lunes en su conferencia matutina sin cubrebocas fue criticada por el médico Andreu Comas, profesor de la Facultad de Medicina del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, quien lo consideró como “irresponsable”.

“Estuvo dos horas en un espacio cerrado conversando con reporteros y trabajadores. El riesgo de contagios es muy grande”, dijo Comas a la emisora local Radio Fórmula, y agregó que es “irresponsable haberse reunido con los trabajadores e inclusive el embajador de Estados Unidos”.

El número de casos confirmados en México aumentó un 186% la semana pasada, pero tanto el presidente como otras autoridades federales y de Ciudad de México insisten en que no hay que alarmarse porque las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado al mismo ritmo. Además, llevan días subrayando la importancia de que todo aquel que no se haya vacunado lo haga, ya que es clave para que los efectos de la enfermedad sean menos severos.

“El 70% quizá más, de los hospitalizados y de los fallecimientos son los no vacunados”, dijo López Obrador.

El 88% de los adultos mexicanos ya están inmunizados y las autoridades están acelerando ahora la aplicación de la dosis de refuerzo. No obstante, los expertos recordaron que tanto la ocupación hospitalaria como los fallecimientos son dos indicadores que pueden no aparecer durante semanas y recién detectarse después del pico de infecciones.