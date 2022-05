Continuará el frente frío

• El fenómeno meteorológico afecta especialmente a las regiones Norte, Selva, Istmo-Costa y Soconusco

Respecto a la pandemia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que las evidencias médicas han demostrado que la vacuna anticovid es altamente efectiva en el cuidado de la salud y la vida, ya que disminuye la posibilidad de que la enfermedad se agrave; en este sentido, explicó la importancia de acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas que recorren las casas y negocios para aplicarse el biológico.

Tras reiterar que la variante ómicron de COVID-19 es muy contagiosa, el mandatario señaló la necesidad de no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Al referirse al frente frío, el mandatario precisó que este fenómeno meteorológico permanecerá estacionado los próximos dos días en Chiapas, especialmente en Pichucalco, Amatán, Ostuacán, Palenque, Catazajá, Salto de Agua, entre otros municipios de las regiones Norte y Selva, por lo que exhortó a la población a cuidarse, estar atenta a las recomendaciones de protección civil y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los refugios temporales, donde se tiene todo lo necesario para atender a las familias.

Asimismo, indicó que los fuertes vientos continuarán en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, lo que puede provocar altos oleajes y poner en peligro a las personas que se dedican a la pesca, y podrían generar accidentes carreteros. Explicó que aunque se detectaron afectaciones carreteras, las cuales serán reparadas, lo más importante es que no se han registrado pérdidas humanas, gracias a las acciones preventivas de las autoridades, quienes están pendientes de proteger la vida y el patrimonio de la población.

Las afectaciones

Durante la Mesa de Seguridad, la Secretaría de Protección Civil informó sobre la atención que se le brindó a la población durante la emergencia derivada del paso del frente frío número 28, efecto de norte y masa de aire frío suscitados del 4 al 6 de febrero.

Como parte del Registro Preliminar de Daños ante Emergencias y Desastres (REPDAED) se comunicó que resultaron afectadas 253 familias con un total de 934 personas. No se reportan personas desaparecidas, heridas o fallecidas. Por otra parte, se reportan 220 viviendas afectadas, 20 inhabitables, ninguna colapsada.

En cuanto a vías de comunicación fueron 13 tramos entre caminos rurales y carreteras los que presentaron daños, estos ubicados en Ostuacán, Pichucalco, Catazajá, La Libertad, Tecpatán y Francisco León, principalmente.

Tres puentes vehiculares ubicados en Pichucalco, Palenque y La Libertad resultaron afectados, así como un puente peatonal ubicado en Pijijiapan.

El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que se tienen 21 comunidades incomunicadas, las cuales están en proceso de rehabilitación y se ubican 10 en Catazajá y seis en Pichucalco; mientras que La Libertad, Tecpatán, Francisco León, Ostuacán y Solosuchiapa, cuentan con una comunidad incomunicada cada uno. Cabe mencionar que 12 caminos resultaron afectados por inundación.

García Moreno precisó que hubo afectaciones por incendios de pastizal derivado de fuertes vientos. Más de 370 hectáreas de ocho ranchos ubicados en Arriaga, Tonalá y Pijijiapan resultaron afectados.

En las colonias 5 de Mayo y Agua Fría, municipio de Tonalá, los cables de la Comisión Federal de Electricidad hicieron corto circuito al chocar unos con otros y las chispas encendieron pastizales; por lo anterior, se solicitó cortar el suministro de energía durante unas horas. A todos estos puntos se enviaron a las brigadas de combate de Protección Civil estatal para controlar y liquidar los incendios.

Durante este lunes y martes, el reforzamiento de la masa de aire frío en el Golfo de México o un nuevo frente frío, provocará que sigan vientos del norte moderados a fuertes con potencial de lluvias muy fuertes a intensas en Tabasco y Chiapas, así como en el norte y oriente de Oaxaca.

El ambiente seguirá frío en gran parte de la región, en zonas montañosas serán posibles temperaturas cercanas a 0°C, lo que mantendrá un ambiente muy frío. Por ello, se llama a la población a mantenerse enterada de las recomendaciones preventivas que emita Protección civil, así como evitar riesgos que pongan en peligro la integridad física; y en caso de alguna emergencia, llamar al 911.