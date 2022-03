“El virus llegará a México”

Agencias / Diario de Chiapas

México.- El coronavirus, que ya causó la muerte a 106 personas en la provincia de Hubei, en China, llegará a México, estimó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En la conferencia mañanera de este miércoles, López-Gatell Ramírez externó su confianza en que el país está preparado e informó que se han hecho ajustes en los protocolos para las emergencias. “Hoy los ponemos en práctica, desafortunadamente es un fenómeno nuevo, pero parece ser moderado en su capacidad de producir enfermedad”, indicó.

Detalló que el país cuenta con 2 mil 187 camas de atención crítica en hospitales de tercer nivel y 3 mil 111 ventiladores en caso de que los contagios por coronavirus escalen; sin embargo, dijo que el virus chino tiene una letalidad menor a 1% en pacientes graves, por lo que no se considera de alto impacto.

En la conferencia de Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud reconoció que aún cundo hasta ahora no se ha confirmado ningún caso en el país, no se descarta la posibilidad de que haya algún caso.

Ante esta posibilidad, pidió no caer en pánico. “No hay que angustiarse en este momento; si se apreciara que se agrava la situación lo vamos a decir”, manifestó al advertir que hasta ahora no ha sido necesario restringir los viajes a China.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad, hasta ahorita no. Tenemos siete casos sospechosos y se han descartado”, admitió el subsecretario.

Explicó que la epidemia seguirá creciendo en China y en todo el mundo porque no existe ningún mecanismo que lo pueda contener de forma absoluta. De ahí la posibilidad de que llegue a México.

Advirtió que hasta ahora los estudios señalan que el coronavirus se esparce de manera más leve que la influenza estacional, cuya temporada inició en octubre de 2019 y terminará en marzo de 2020.

“En esta influenza estacional los virus H1 y H3 son aproximadamente 10 veces más virulentos. Es decir, causa enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus 2019 que afecta a China”, indicó el subsecretario al aclarar que ninguno de los siete casos sospechosos que se han registrado en el país ha resultado positivo.