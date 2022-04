Utilizan helicóptero oficial para paseo; IMSS lo desmiente

• La Oficina de representación del Seguro Social aclara que la aeronave realizó la ruta establecida por las autoridades aeronáuticas

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez. -La esposa de un funcionario del IMSS Chiapas aprovechó que un helicóptero del gobierno del estado, que se utiliza al traslado de vacunas contra el Covid 19, en comunidades apartadas de los 124 municipios, le realizara un tour por el Cañón del Sumidero.

Luego que la supuesta influencer, Elvia Marti presumiera en sus redes sociales la vista del Cañón desde el helicóptero, y usuarios reclamaran al gobierno el uso de naves oficiales, el Secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, envío al director general del IMSS, Zoe Robledo un “fuerte extrañamiento” para el personal del IMSS.

En una declaración oficial dijo que el personal del IMSS, “se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales”.

Iván Tornell Castillo, médico del programa IMSS-Bienestar y coordinador de traslados en el Plan de Refuerzo de la Vacunación contra Covid en Chiapas, presuntamente invitó a su esposa Elvira Martí, para realizar el traslado de vacunas, pero el trayecto lo dirigieron al Cañón del Sumidero para realizar un tour y presumirlo en sus redes sociales.

“Tonta sería si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos”, escribió en su cuenta de Instagram Elvira Martí.

El titular de protección civil dijo que desde hace más de dos meses “se mantiene un operativo de traslado de vacunas (contra el Covid) vía aérea para personas de zonas lejanas o de difícil acceso terrestre, el cual no se debe ver afectado por el actuar irresponsable de algunos servidores públicos”.

Pidió al director del IMSS, Zoé Robledo “que tome cartas en el asunto e investigue y sancione a los servidores públicos que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales”.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Rutilio Escandón dijo que las “aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la Protección Civil, salud y Seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población”.

Por lo que “atrás quedaron aquellos tiempos donde los aviones y helicópteros se utilizaban para viajes recreativos de funcionarios”.

V De hecho las aeronaves que ahora trasladan vacunas contra el Covid, se dedican a apagar incendios y al traslado de mujeres embaraza

das en riesgo y hombres, mujeres y niños accidentados mordidos por víboras venenosas en la Selva.

Postura pública del IMSS sobre el caso

• Ante la denuncia pu?blica del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del Gobierno de Chiapas con fines recreativos, la Oficina de Representacio?n del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas precisa:

•Que el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 11:40 am se realizó un traslado oficial de vacunas contra la Covid-19 (10 mil dosis de Aztra Zeneca) con destino a Bochil y Pichucalco en un helicóptero de Protección Civil.

• Que la tripulación del helicóptero con matrícula XC-LLO se integró por el piloto de Protección Civil, Miguel Aguilar, y su copiloto. Además del Dr. Iván Tornell, comisionado para el traslado de la vacuna, y su esposa la voluntaria Elvia “N”.

• Que la ciudadana Elvia “N” no guarda relación laboral con el IMSS; no obstante, desde el inicio del Plan de Refuerzo de la Vacunación contra COVID-19 en el estado ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario como brigadista y promotora de la vacunación. Derivado del señalamiento se ha determinado que ella ya no participe en los traslados aéreos del inmunizante.

• Que las imágenes de la ciudadana Elvia “N” corresponden a un traslado de biológico, mismo que siguió la ruta establecida y autorizada por las autoridades aeronáuticas correspondientes y que jamás el uso de las aeronaves ha estado en manos de personal del Instituto.

• Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de esta Representacio?n y la Coordinación de la Brigada Especial Correcaminos, ha decidido reasignar la tarea de distribucion de la vacuna. El Dr. Iván Tornell Castillo continuará en sus labores habituales.

• Que la representación del IMSS en Chiapas procederá a una investigacio?n laboral a fin de deslindar posibles responsabilidades.

• Que la Oficina de Representación del IMSS en Chiapas anuncia que en lo sucesivo se usarán para el traslado de la vacuna exclusivamente vehículos y aeronaves de las fuerzas armadas.