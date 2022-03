Cruz Azul venció a León

* Sumó su segunda victoria en el Apertura 2020

?La Máquina no tiene frenos. El equipo de Robert Dante Siboldi no encuentra quien le haga la diablura y se mantiene invicto desde enero, tras derrotar a los esmeraldas de León por dos a cero.

Los celestes no pasaron apuros ante la baja de Julio César Domínguez, pues Robert Dante Siboldi le dio toda la confianza de Josué Reyes, canterano que demostró su valía ante una de las mejores ofensivas de la Liga.

Cruz Azul no se anduvo con dudas y desde el comienzo del encuentro hizo suyo el césped del Olímpico Universitario, empezando con un cabezazo de Juan Escobar en segunda jugada que perforó la meta de Rodolfo Cota a los tres minutos de arrancar el partido.

Después de ello, el partido entró un lapso de incertidumbre. Los celestes mantuvieron la posesión, mientras que la Fiera propuso latigazos a gran velocidad, pero ninguno fue capaz de sacudir las redes.

Para el segundo tiempo, Ignacio Ambriz movió sus fichas y puso en aprietos a los cementeros, que tuvieron que poner mayor atención en el mediocampo para no sucumbir ante el ataque esmeralda.

Cuando el partido parecía finalizar con una victoria por la mínima para los de casa, el árbitro César Arturo Ramos decretó una pena máxima en favor de los cementeros, misma que fue ejecutada por Santiago Gimenez, quien marcó su primer gol de la temporada, al 89′.

La Máquina sigue sin conocer la derrota, a pesar de que ha encontrado rivales de alto calibre desde enero y con ello, el sueño de la novena sigue materializándose

Rayados apenas empató a Santos

?La Sultana del Norte no ha dejado de ser un escenario difícil de conquistar para Santos Laguna, pues desde 2002 no han visto victoria en sus visitas a Rayados de Monterrey y el Guard1anes 2020 no fue la excepción ya que terminaron con unidades repartidas tras un 2-2

Con gol tempranero, Nicolás Sánchez, defensa del conjunto regiomontano, volvió a mostrar su habilidad al frente del arco y abrió el marcador apenas al minuto nueve. Este tanto lo hizo llegar a los 36 tantos con la Pandilla, además de ser la cuarta ocasión le anota a la escuadra de los Guerreros.

Sin embargo, un error defensivo del mismo Sánchez colaboró en el empate del conjunto albiverde, pues al 23’ cedió el esférico a Eduardo Aguirre, quien no dudó en hacer asistencia para el delantero Julio Furch, encargado de igualar el marcador y de realizar su primer tanto en el presente torneo.

Instantes más tarde el argentino estuvo cerca de conseguir el doblete tras haber recibido una falta por parte del colombiano Stefan Medina, misma que derivó en el tiro desde los once pasos, aunque la oportuna lectura del arquero Hugo González ahogó el grito de gol para los de la Comarca.

Para el tiempo complementario, los visitantes se mostraron con mayor solidez y comodidad en el campo, incluso la entrada del volante Emilio Orrantia fue un revulsivo en el ataque para los visitantes, lo que se vio reflejado en el marcador de nueva cuenta tras la intervención de Nicolás Sánchez, quien no logró desviar el balón y terminó por mandarlo a propia puerta.

En las últimas instancias del juego, los pupilos de Antonio Mohamed se mostraron con mayor insistencia al frente de la portería rival y el juvenil Daniel Parra fue el encargado de rescatar puntos para los albiazules.

El Rebaño cayó en casa ante Puebla

?Chivas no tiene pegada. El Guadalajara selló su peor arranque goleador al acumular 270 minutos sin poder celebrar su primer gol en un torneo, por lo que no pudieron hacer nada para evitar una nueva derrota ante el Puebla, misma que lo mantiene en la zona baja de la tabla genera.

Isaac Brizuela fue el más insistente a la ofensiva del Rebaño, ya que trató de sacar disparos desde la banda derecha e incluso por la izquierda, aunque sin la puntería afinada para llevar dirección de portería.

El Guadalajara comenzó a remar hasta en contra de sus propios errores debido a que el juvenil Eduardo Torres se hizo expulsar tras planchar a Omar Fernández, provocando que el planteamiento rojiblanco se viera modificada por enésima ocasión.

Para la parte complementaria, La Franja modificó su esquema en busca de más posesión y presencia en la portería de Toño Rodríguez, por lo que mandó al campo a Daniel Álvarez y Osvaldo Martínez.

Pese a jugar con un hombre menos, José Juan Macías estuvo a punto de sorprender a Vikonis con un disparo potente de media distancia, pero un desvío alejó el esférico de la portería visitante.

Puebla se mantuvo en la inercia de atacar poco, pero contundente, ya que Santiago Ormeño fue el encargado de abrir el marcador con una jugada espectacular en la que recibió el balón dentro del área y con una media vuelta sacó un zurdazo a primer poste que dejó sin oportunidad a Toño Rodríguez.

Para los últimos minutos, Luis Fernando Tena mandó al campo al arsenal que le quedaba en la banca y echó al campo a Ronaldo Cisneros y Jesús Angulo, en busca de refrescar su ofensiva, comenzando a dejar espacios en la zaga, mismos que intentó aprovechar a través de contragolpes en conjunto del Puebla.

Chivas comenzará una semana de mucha presión, ya que a mitad de semana visitará a Bravos de Juárez, mientras que el fin de semana recibirá al Atlético San Luis.