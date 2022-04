El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.-Héctor Ortiz denunció que en un módulo de vacunación de la Gustavo A. Madero le negaban la aplicación de su primer dosis antiCovid; sin embargo, lo que no sabía es que, por la inicial de su apellido, no le tocaba ese día.

De acuerdo con un video presentado en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, el hombre, quien se identificó como Héctor Ortiz, reclamó que en el módulo de vacunación instalado en la Prepa 9 en la Gustavo A. Madero, no le querían dar acceso para aplicarse la vacuna.

El hombre mencionaba que estaba desde temprano, pero cuando lo cuestionaron sobre la letra inicial de su apellido, el hombre contestó que era “M”, por lo que los encargados le indicaron que le tocaba este miércoles.

“Llegué desde las 5, por pedirte la atención que me deje vivir, me traen de allá para acá… Yo llegué y no me vacunan y van a ver si sobra, nada más quiero vivir… Yo estoy pidiendo el derecho a la vida”, reclamaba Héctor.

Más adelante, precisó que en realidad su apellido iniciaba con otra letra, por lo que aún así, no le tocaba ese día.

Tras su reclamo y a pesar de que no le tocaba aplicación, logró que al final lo vacunaran contra Covid-19.