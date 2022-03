Se enfrentan locatarios por vallas en el Centro de Tuxtla

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

La colocación de vallas en el primer cuadro de la capital enfureció a los vendedores del Mercado Público Municipal “Gustavo Díaz Ordaz”, al punto que se enfrentaron con algunos trabajadores del Ayuntamiento.

A unas horas de la celebración del Día de las Madres, muchos de los locatarios se inconformaron con esta medida, porque, aunque están conscientes del pico de la epidemia e Coronavirus a nivel nacional, recordaron que ellos están viviendo al día, sin ninguna oportunidad por parte del gobierno, y esta fecha es la esperanza que tienen para tener algo más de dinero hasta que la cuarentena termine.

También se quejaron que, por parte del gobierno capitalino, como ya es una costumbre, no hubo aviso ni mediación, porque consideraron que también deberían cerrar los supermercados y otros establecimientos, en cambio ahí hay medidas de permisividad que no se ofrecieron en este y otros mercados.

“Allá en las tiendas grandes la gente sigue llegando, pero aquí nos colocan vallas para que no vengan, por qué no piden que también venga una persona y haga sus compras, no todos acudimos a los supermercados”, reclamó una vendedora de carnes que su unió a sus compañeros para quitar las vallas.

No obstante que la idea no es impedir el acceso a estos lugares, la colocación de las vallas generó molestias entre los vendedores, porque lo ven como una medida de presión que afectará sus ventas.

La decisión de cercar los alrededores del mercado ocurre en el pico de la pandemia, la preocupación de que haya más casos y más muertes, pero también con una creciente molestia por la situación económica que están viviendo miles de familias de personas que viven al día.

Para ellos, la idea de quedarse en casa o tener algo para comer, es complicada, y aunque entienden que la enfermedad se propaga con rapidez, cuestionaron por qué el gobierno no ha sido receptivo a sus peticiones, como la condonación en el pago de los servicios de agua o electricidad, o cuando menos, una reducción en los costos, lo cual no ocurrió.