Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

14 partidos políticos en contienda; sospecha pública que no supieron cumplir en Chiapas,

Desde Octubre del 2020 -el año pasado- el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) sesionó de forma urgente para votar, entre otros asuntos, la integración de dos partidos nacionales: Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Lo anterior, significaba que en Chiapas, para las elecciones intermedias de 2021 contenderían 14 partidos políticos; aunado a los dos nuevos también están el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Chiapas Unido (PCHU), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Podemos Mover a Chiapas, Nueva Alianza Chiapas), Popular Chiapaneco (PPCH), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Solidario (PES).

Esta enorme numeralia de partidos políticos y de candidatos que como nunca rompe record de lucha en un proceso electoral, dentro dela aprobación de las candidaturas a Presidencias Municipales y diputaciones locales en Chiapas, observamos que los partidos públicos dentro de algunos segmentos no cumplieron o no supieron cumplir con los lineamientos que marcan los cánones legales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, (IEPC). Se observa que hay mucha desinformación que se transmuta en irresponsabilidad e ineptitud al interior de los partidos políticos en Chiapas, donde les faltó mucha inteligencia para hacerle frente al futuro proceso electoral 2021, que ya estamos a la vuelta de la esquina.

No sabemos qué falló, si fueron los dirigentes estatales o los representantes de cada partido político al interior del IEPC, pero lo cierto es que los datos preliminares que se anunciaron con respecto a las candidaturas a las alcaldías y diputados locales muestran tibieza, caos, desorganización y falta de hacer bien las cosas. Los datos que se arrojan muestran total irresponsabilidad pública pese a que se tuvo informando de las responsabilidades que debían de asumir los institutos políticos. Sobre este tema iremos desmenuzando la cuestión.

Se firma en Chiapas “Acuerdo de Convivencia Política y Compromiso de Denuncia”.

Sin embargo, viene otra prueba fehaciente al interior de los partidos políticos en Chiapas y esto tiene mucho que ver con la transparencia pública de las campañas que son los candidatos, que los partidos no asuman poses de querer recibir apoyos financieros sospechosos, porque entonces si habrá problemas, sobre todo porque esta los ojos de la federación y evidentemente del estado. Cualquier partido político que se quiera pasar de “vivito”, sin duda será denunciado ante el IEPC, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Ya hay señalamientos tanto en la Costa como en el norte del Estado, que a las campañas están llegando dinero ajeno, que se desconoce hasta ahora los patrocinadores, pero que no se puede ocultar.

En el marco del Proceso Local Ordinario 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, encabezó la firma del “Acuerdo de Convivencia Política y Compromiso de Denuncia”, con los dirigentes de los partidos políticos nacionales y locales acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En representación del Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, el Fiscal Electoral, Ernesto López Hernández, realizó la firma de este acuerdo, que tiene como objetivo que en este Proceso Electoral Local Ordinario 2021, los partidos políticos, en cada una de las actividades y etapas, se conduzcan con civilidad y en estricto apego a las leyes, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

López Hernández afirmó que por su parte la Fiscalía Electoral, reafirma con este acuerdo, el compromiso como órgano ministerial de la Fiscalía General del Estado, para hacer respetar la ley, prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales, con el fin de que el proceso electoral se desarrolle en cada una de sus etapas, en un ambiente de convivencia política, pacífica y respetuosa, dentro del marco de la legalidad.

Este acuerdo fue signado por Carlos Palomeque Archila del PAN, Rubén Zuarth Esquinca, del PRI, José Antonio Vázquez Hernández del PRD, Sonia Catalina Álvarez, del PT, y Valeria Santiago Barrientos del PVEM. Asimismo, por Xóchitl Ordaz Gordillo del MC, Conrado Cifuentes Astudillo del Partido Chiapas Unido, Ciro Sales Ruíz, de Morena, Mauricio Morales Valdés, del Partido Popular Chiapaneco; Kalyanamaya de León Villard, del PES, José Alfredo Ramírez Guzmán del Partido Redes Sociales Progresistas y Janette Ovando Reazola de Fuerza por México.

Rechaza el IEPC más de 200 candidaturas de partidos políticos

En las primeras horas de este miércoles 14 de Abril, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la lista de candidatos y candidatas a un puesto de representación popular en este proceso electoral. De acuerdo a lo señalado por los consejeros electorales durante la sesión, los partidos políticos y coaliciones cumplieron con el requisito relacionado con la separación del empleo, salvo el caso de 10 registros en donde no se entregó evidencia de este cumplimiento, de este total uno corresponde a reelección a diputación local. Debido a esto, esas candidaturas se declararon improcedentes o condicionadas. El partido podrá hacer la sustitución, correspondiente.

En cuanto al cumplimiento del requisito del 3 de 3 contra la violencia de género, que señala que no se podrá postular a candidatos que deban pensión alimenticia, hayan sido sancionados por violencia de género o violencia política por razón de género, no se encontraron a candidatos que tuvieran sentencias definitorias sobre estos delitos. La revisión se hizo mediante el Poder Judicial del Estado. (Con información de Aquí noticias)

Donde hubo mayor incumplimiento por parte de los partidos y coaliciones es en lo referente a las cuotas de personas indígenas. El IEPC señaló que 217 candidaturas no mostraron su vinculación comunitaria por lo que no fueron aceptadas y 200 están en proceso de verificación debido a que hubo sustituciones. Así que a escoger sustitutos.

Rapiditas. – Diario de Chiapas Digital entrevistó al Presidente de la COPARMEX-Costa de Chiapas, con sede en Tapachula, Pascual Necochea Valdez, quien habló explícitamente sobre la postal del desarrollo nacional y la migración de la frontera sur del país….En el caso de los partidos políticos y coaliciones tienen 72 horas, a partir de ser notificados, para cambiar candidaturas o subsanar requisitos en los casos de cuotas indígenas y 48 horas en lo que refiere a paridad de género…Para este sábado 17 se llevará a cabo una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, convocada por el PAN, donde estará presente el presidente nacional de este instituto político Marko Cortes- Será muy interesante lo que se va a decir. En fin…El IEPC, lamentó que se hayan registrado casos de candidatos que debían pensión alimenticia y solo por este requisito acudieron a pagar lo que debían, algunos, desde hace años. También se informó se dieron casos de quienes tienen denuncia por alguno de estos delitos que marca el 3 de 3, pero como no hay sentencia definitiva no se les pudo negar el registro. Todo mundo se pregunta, ¿Quiénes serán?…Dixe