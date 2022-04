Asesoría Legal

Abortos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En la actualidad hay cientos de miles de jóvenes irresponsables que lamentablemente no tienen valores inculcados de sus familias, lo más triste de todo es lo siguiente, antes, no voy a generalizar porque entre la gente de escasos recursos económicos si hay personas con valores bien fundados, pero, es terrible decir y aceptar que en las familias más humildes es donde se practica más el aborto, pero, también en la clase alta, en este último nadie se da cuenta porque les pagan a personas dedicadas a hacer ese tipo de acciones ilícitas y todo queda en silencio porque se paga mucho dinero para abortar en los niveles socioeconómicos altos, lo que si es cierto es que, pobres o ricos, casi todos tiene pocos o nada de valores, los jóvenes que por lo regular tienen instrucción primaria o secundaria son los que creen que es un chiste andar abortando hijos como si nada para que sus papás no sepan y borren toda huella, la culpa no es de estos jovenzuelos, sino de los padres mismos, y es debido a la falta de comunicación, mucha gente le echa la culpa al gobierno, esa es la excusa más estúpida y tonta que haya dicho un joven de que por falta de trabajo o por falta de orientación del gobierno tienen que abortar, jóvenes que no tienen absolutamente nada de valores se embarazan desde los 14 a los 17 años y prefieren abortar que tener un problema en la casa y los corran, una interrupción de embarazo es distinta cuando hubo una violación, eso sí se puede detener legalmente, sin embargo, también hay un tema un poco perturbador, no critico a los que legislan las leyes, pero, aprobar una ley sin haber hecho una prueba piloto y es solo hacer leyes por únicamente crearlas no tiene sentido legal, les diré porque, en nuestro país muchos médicos se ven imposibilitados ante una situación difícil cuando la madre está enferma creen que el bebé venga también enfermo y les dicen a sus pacientes que es mejor abortar para que la criatura no sufra, sin embargo, sus palabras de los médicos casi siempre son huecas porque ellos lo que dicen es siempre sin sentido, sin ninguna investigación que avale sus palabras, lamentablemente en México existen personas que se dedican a que las mujeres aborten, ese es su negocio, mujeres sin valores ni ética acuden con brujas o brujos para que les hagan ciertos preparados y puedan entonces abortar, esas muertes al parecer no lo cargan en su conciencia porque los jóvenes de hoy desconocen lo que es respetar una vida humana, irresponsables son los padres, irresponsables son los hijos también, en la clase alta si una chica se enamora de un varón de escasos recursos entonces lo más seguro es que los padres paguen por abortar ese bebé, en México está aprobada una estúpida ley que dice: “cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo entonces puede haber interrupción”, antes que nada, muchas jovencitas son engañadas por jóvenes varones que solo ven en las niñas y mujeres un símbolo sexual, mas no es así, al parecer en las escuelas de gobierno les hace falta muchísimo avanzar en ese tema, de por si los maestros de gobierno también acosan a sus alumnas (no todos), pero si la gran mayoría, muchas jóvenes quedan como madres solteras y muchas otras interrumpen el embarazo importándoles poco que maten al bebé, en la actualidad muchos jóvenes varones y mujeres son unos asesinos por haber abortado una vida, ningún legislador o legisladora tiene ética para decir que se puede abortar, MERCADOTECNIA DE MEXICO DE JULIO CESAR ZAMUDIO NO ESTÁ NI ESTARÁ NUNCA DE ACUERDO CON EL ABORTO, la gran mayoría de las mujeres jóvenes solteras no usan ningún tipo de método anticonceptivo, algunas personas opinan que detrás de cada aborto hay un embarazo no planeado, de por sí, los y las personas que no tienen valores no fueron planeados, porque si hubieran sido planeados los jóvenes o las personas en general tuvieran valores mas no es así, por lo regular los embarazos no planeados son los que terminan en abortos inducidos, pero, la realidad es otra, los que practican el aborto son los jóvenes que piensan que es un juego tener relaciones sexuales y terminan con una vida convirtiéndose así en unos asesinos porque eso es lo que son, lamentablemente la penalización del aborto no evita su práctica, los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) y los que no tienen valores pero si estudian son hijos no deseados, el aborto ha aumentado considerablemente, la sociedad que en verdad tiene valores bien fundados no pueden estar de acuerdo con legisladores que están a favor del aborto, es importante saber que el aborto podría acabar con la vida de la mujer, los abortos clandestinos generalmente son inseguros, HAY QUE DENUNCIAR Y SEÑALAR DIRECTAMENTE A QUIENES PRACTIQUEN EL ABORTO TANTO EN LAS MUJERES COMO QUIENES LE AYUDAN PARA ABORTAR, se debe erradicar totalmente el aborto en México, no podemos estar de acuerdo con las autoridades que estén a favor de los abortos, ellos no son quien para decidir por una vida, hay muchísimas mujeres jóvenes muy ingenuas que se dejan llevar por palabras de personas criminales ya sea su pareja no importando la edad que tengan o por otras para que aborten, una mujer pone en riesgo su vida al abortar, incluso, hay mujeres que abortan aun teniendo hijos por infidelidades y para tapar sus estúpidas acciones prefieren matar una vida y salvar su pellejo de ellas, aun así, a las personas que abortan en general se les llama ASESINAS, MERCADOTECNIA DE MEXICO va a presentar a gobierno federal una campaña para el combate al aborto, sería una campaña totalmente agresiva en donde cada persona que sepa que hay un aborto señale en las redes sociales a quien lo practique y a quien ejerza ese oficio, de hecho, los jóvenes y la mayoría de los funcionarios que están de acuerdo con el aborto son personas que no fueron deseados por sus padres, de hecho, el aborto en México es criticado internacionalmente por la interrupción legal del embarazo, la Ciudad de México encabeza la lista de abortos a nivel nacional, las mujeres jóvenes se hacen preguntas estúpidas como: ¿acaso estamos obligadas a asumir la maternidad en las condiciones económicas y emocionales que sean?, nadie les manda a tener relaciones, así como castran a las perritas para no tener cachorritos así deben usar las mujeres sin valores métodos anticonceptivos y dejar de estarse quejando tanto, en concreto, se debe emprender una campaña agresiva para combatir el aborto a nivel nacional, señalar a quienes lo practiquen, y llamarlas: ASESINAS