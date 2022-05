Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Cero impunidad en Chiapas, sinónimo de cero a la izquierda…

• Galopa la impunidad en Chiapas, cárcel para ex ediles y ex funcionarios exigen líderes de organizaciones sociales…

Si la ley anticorrupción y el programa “cero tolerancia a la impunidad”, fuera vigente en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, ya debió haber llamado a cuentas a los ex ediles “tentones” que dejaron sus administraciones como todo un chiquero lleno de porquería e irregularidades, dejaron un cochinero, pero, señalaron dirigentes de organizaciones sociales, no solo se debe actuar contra ex alcaldes del partido verde ecologista, como se hizo con la señora Matilde Espinoza conocida como la Loba de Suchiate. Dirigentes de organizaciones no gubernamentales agregaron que uno de los ex alcaldes son el de Cacahoatán y la de Tuxtla Chico, quienes dejaron sus administraciones como un chiquero, llena de irregularidades y la justicia brilla por su ausencia, lejos al contrario esos perversos ex alcaldes se pasean impunemente por plazas y restaurantes de la región. Agregaron que, como de todos es sabido, el ex alcalde de Cacahoatán Julio Calderón “S”, militante del destartalado priato, desde el inicio de su administración saco las uñas como un vil lobo feroz, disfrazado de oveja y rápidamente se empezó a hacer de propiedades, como la que le compro al ex magistrado ahí en el mismo municipio que desgobernó, ahí mismo en la otrora Villa de las Hortensias adujeron, el ex edil de Cacahoatán, le compró un solar o predio a un ex edil y la cual también no logró pagar. Además, comentaron, el ex edil de Cacahoatán se compró una residencia en Tapachula en uno de los fraccionamientos de alta elite, donde se dice, sin conceder, la ha convertido en su nidito de amor. Cabe destacar, subrayaron que el ex edil cacahoateco, no logró que su municipio, caminara por la senda del desarrollo y progreso, no marcharon del todo bien las cosas, y lo más absurdo es que los mediocres regidores se dejaron manipular por el ex edil cacahoateco y no pensaron, que los ajustes de cuentas de parte de la federación y el estado, también serán alcanzados por la justicia, (digo si la hay), serán enjuiciados o multados, por omisión, porque se dice que la ex administración del ex alcalde Julio Calderón Sen, se caracterizó por ser la más atrasada, la que más rezagos en todos los rubros obtuvo, es el ex edil peor calificado, junto con la de Tuxtla Chico, que dicho sea de paso según se dice, sin conceder, ella no tendrá problemas toda vez que su PAPI tiene una excelente relación (con el gobernador del Estado) y que por el contrario dentro de breve ocupara un espacio en el gabinete estatal. Indicaron que la ex alcaldesa de Tuxtla Chico, La patita Deisy de uñas largas, tampoco canto mal las rancheras y su ex administración la dejo plagada de muchas irregularidades, a modo de chascarrillo, comentan, que solo faltó que se llevara las tazas de los baños. Pero, como dice la Patita de uñas largas, el papa de la ex edil es amigo de Rutilio Escandón Cadenas, dicen que grita, sin conceder, a los cuatro vientos que no les harán nada, por el contrario, la ex alcaldesa, dicen presume que podrían darle una dirección en el DIF estatal, o ya de perdida le podrían dar la coordinación regional del DIF-Chiapas en la Costa -Soconusco. La verdad amigo lector los líderes de organizaciones tienen razón, en esos dos municipios el órgano de fiscalización del estado y la federación, deberían investigar y el gobernador debería sentar un precedente y no solo aplicar la ley contra los ex alcaldes del partido verde, como lo fue con la ex alcaldesa de Suchiate. La impartición de la justicia se debe dar sin distingos de ninguna índole y eso dos ex alcaldes en mención deberían pagar con cárcel por sus cochinadas que dejaron en sus respectivos ayuntamientos…sin comentarios

INICIAMOS CAMPAÑA DE DESINFECCIÓN EN VILLAFLORES: MARIANO ROSALES…

El alcalde Mariano Rosales Zuarth, dio a conocer que el Ayuntamiento de Villaflores que él preside está llevando a cabo trabajos de desinfección en el mercado San Juan y la terminal de transporte público que está en las afueras de éste, así como en otras áreas del territorio municipal. Agrego Rosales Zuarth que con termonebulizadoras, la brigada de desinfección de Protección Civil Municipal está recorriendo los puntos de reunión, como puestos de venta, pasillos, sala de espera, baños y demás espacios para garantizar áreas libres de infección. De igual forma informo el edil Villaflorense que, “Los locatarios del mercado público y transportistas se organizaron para aprovechar la brigada y pidieron a sus clientes y pasajes el apoyo para que las instalaciones estén limpias y así ofrecerles un mejor servicio”. Ahí en sus vistas de revisión el alcalde Rosales Zuarth hizo un compromiso con los empresarios de ese centro de abastos en continuar con las brigadas desinfectando otros lugares donde hay afluencia de personas, escuelas, iglesias, comercio y otros, para coadyuvar con las tareas del gobierno del estado de Chiapas de combatir posibles rebrotes de Covid-19 como está ocurriendo en otros lugares del país…ver para comentar

BUEN HIT SE ANOTO LA FISCALIA ESTATAL QUE PRESIDE OLAF GOMEZ…

El fiscal general del estado Maestro Olaf Gómez Hernández, señaló que entre algunas de las actividades que se han llevado a cabo en las últimas horas por esa fiscalía que preside, fue la que se dio a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, donde se logró localizar y rescatar a un menor de edad víctima del delito de Trata de Personas en la modalidad de adopción ilegal, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Agregó que, personal de la Comandancia Operativa de la Fiscalía contra la Trata de Personas desplegó un operativo de búsqueda y localización del menor de tres años de edad. Como resultado de dicho operativo se logró el rescate del menor de identidad reservada, en la colonia Las Peras, municipio de San Cristóbal de las Casas. Así mismo Gómez Hernández detallo que el menor fue valorado por el grupo interinstitucional. El Fiscal del Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias de ley, y el menor se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. Con estas acciones la fiscalía general de justicia del estado, -dijo- reafirma su compromiso con la sociedad…sin comentarios

SOSTIENE REUNION LLAVEN ABARCA CON ORGANIZACIONES SOCIALES…

El diputado federal Jorge Llaven Abarca, dio a conocer que hace unos días sostuvo una reunión con integrantes del Frente de Organizaciones Ciudadanas (FOC) reconocieron la labor y gestión del legislador chiapaneco para fortalecer al sector productivo de Chiapas. Ahí, Henry Noé Urbina Pérez, presidente del FOC, se sumó al respaldo de la Reforma Eléctrica, destacando que con su aprobación habrá grandes beneficios para las y los chiapanecos. Agregó, que acordaron con el diputado federal Jorge Llaven Abarca de seguir trabajando de manera directa en materia del campo, así como a unir esfuerzos en las iniciativas que contribuyan al desarrollo de la agricultura y proyectos productivos en Chiapas. Por ultimo en su participación Llaven Abarca señalo que “reiteró mi compromiso de velar por los verdaderos intereses de las y los chiapanecos desde la Cámara de Diputados, para construir un Chiapas con más bienestar, más salud, más empleo y más seguridad…ver para comentar… por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS