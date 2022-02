Poder y Dinero

¿El último viaje de Morena?

· Línea 12 y el impacto en las elecciones

• Mancera, Gaviño; los distractores de la 4T

• Edelmiro Santos pide saquear Afores

• El morenista lo niega; aquí las evidencias

El pueblo puede cometer errores políticos, y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias.

John Calvin Coolidge (1872-1933) Presidente de Estados Unidos (1923-1929).

Víctor Sánchez Baños

No se equivoquen. Una cosa es la simpatía que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y otra muy diferente es la de muchos de los candidatos de Morena que ahora se postulan para reelecciones y para alguno de los 21 mil puestos de elección popular.

Muchos impresentables, por su corrupción e incompetencia, explotan la figura de AMLO, pero sus antecedentes penales y de notable incapacidad, los evidencian como impopulares.

Pero, con el accidente de Línea 12, las aspiraciones de decenas de los morenistas se desmoronarán. El poder desgasta y exhibe a quienes no saben gobernar, quienes tienen antecedentes penales que van desde robo hasta asesinato, y a los incompetentes. Lo saben.

En el caso de la culpa de los funcionarios públicos involucrados en la desgracia del 3 de mayo, quieren desviar la atención. Incluso desde la Cámara de Diputados, de manera burda e inescrupulosa, legisladores de Morena quieren quitarle el fuero y llevar a juicio, sin el menor escrúpulo jurídico, sólo por venganzas políticas al exjefe de gobierno Miguel Mancera y al exdirector del Metro, Jorge Gaviño (diputado local).

Así se las gastan, en el partido que fundó el presidente López Obrador. Nunca atentar contra la cuna.

Pero, se niegan a que sean mencionados en loa Diarios de Debates del Congreso a los funcionarios que actualmente militan en Morena y que están involucrados en el proceso administrativo del Metro y en especial de la Línea 12.

Tales son los casos de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, la directora del Metro, Florencia Serranía y otros funcionarios. El manto protector de Morena paga lealtades, incluso de homicidas por omisión.

Todo se perdona, aunque el costo de la historia aniquile las aspiraciones de poder.

¿Por qué no podemos hacer un país de leyes y honestidad?

¿Por qué debe imperar la corrupción y la incompetencia?

¿Por qué se priorizan los intereses electorales, sobre los más elementales valores de seguridad y protección de la sociedad?

Con cinismo, desde las estructuras de poder, protegen a criminales, corruptos e incompetentes.

PODEROSOS CABALLEROS

AFORES

Otra muestra de irracional lambisconería. El diputado Edelmiro Santos Díaz, se le ocurrió desaparecer las afores y enviarlas a Bansefi. Así, de un plumazo, apoderarse de 4 billones de pesos (un 4 y 12 ceros) que son el ahorro de los trabajadores. Edelmiro, diputado de Morena, creyó que, con cinismo y falta de conocimiento financiero, dice que ese dinero sería destinado para los grandes proyectos del Presidente López Obrador, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, dinero para los jóvenes construyendo el futuro (los ninis) y otros programas electorales. De dónde sacó este diputado que “por voluntad del pueblo mexicano”, por haber ganado las elecciones del 2018, les daban manga ancha para hacer lo que les da la gana. No señor. Las elecciones no son un cheque en blanco. Que lo entiendan. Ganaron con 30 millones de votos y somos 126 millones de mexicanos. Pero, como no sabe sumar, ni restar el legislador, por eso da a conocer un hecho que es preocupante, como queda manifiesto en la carta que envió a su dirigente Ignacio Mier: “Los recursos que se tenían se han ido agotando y no es posible consolidar la voluntad del pueblo mexicano…” Entonces, ¿ya se acabaron con sus programas asistenciales el presupuesto y quieren saquear los ahorros de los trabajadores? ¿Sabrá el legislador que ese dinero no es Morena, ni del Presidente López Obrador, ni de ninguno de los burócratas de cualquier partido? Es dinero de los trabajadores y muchos de ellos no simpatizan con Morena. Al darse cuenta del tamaño de su aberrante petición, salió a decir que el documento “es falso”. Es un mentiroso. Sólo para recordarle sus palabras, está en esta dirección de youtube, donde hace la propuesta el 9 de diciembre del 2020: https://www.youtube.com/watch?v=g-xMU8PPj-A

AMELAF

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéutico, integrada por 43 laboratorios que producen medicamentos de calidad y de precios competitivos en el mercado internacional, ratificó a Arturo Morales Portas, como presidente de esa organización. En la asamblea de ayer, reiteraron la alerta nacional por la circulación de medicamentos falsos que ponen en riesgo la salud de los mexicanos. Ante esta problemática, Amelaf reiterará su petición ante las autoridades de COFEPRIS y de salud federal, para que intervengan y den solución a este delicado y grave problema.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BOSH

Bosch, empresa alemana de tecnología y proveedora de autopartes, liderada por René Schlegel, planea aumentar sus inversiones en México en hasta un 15% este año, a 100 millones de dólares, en nuevas líneas de manufactura y proyectos de digitalización. Los recursos serán destinados a sus plantas de Toluca, Mexicali y Hermosillo, así como en la conclusión de un sistema de control de movimiento en red en la producción de autopartes a través del prensado en frío. El año pasado, Bosch realizó inversiones en México por 87 millones de dólares, con ventas anuales por 2,700 millones de dólares, un 20% menos que en 2019 debido principalmente a los estragos por la pandemia.

