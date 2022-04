Puntos Fiscales

La verdadera esencia de la mujer

José Luis León Robles

twitter: @pepehuicho2578

Que tal amigas y amigos lectores, muy buenos días el tema de hoy está dedicado a las mujeres, y es que en días pasados para ser exactos el domingo se conmemoró el día internacional de la mujer en la cual se pudo observar miles de mujeres que marcharon en varias partes del país, pero esta conmemoración tiene sus orígenes el 08 de marzo de 1977 en el que las Organizaciones de las Naciones Unidas lo proclamó de manera oficial como día internacional de la mujer y la paz internacional y es así como empezó a tener realce año con año. Es importante también tener un antecedente retrocediendo más allá de la línea de tiempo del año 77, un 8 de marzo de 1908 se suscitó un incendio en un lugar que según la historia fue en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, desgraciadamente Alrededor de 130 mujeres, trabajadoras del lugar, murieron durante el siniestro.

La historia cita en semanas anteriores esas mismas mujeres se habían declarado en huelga poco antes, pues empezaron a solicitar y a demandar mejores derechos y condiciones laborales, como reducir su jornada diaria a 10 horas y gozar de un salario igual al de los hombres que desempeñaban las mismas actividades que ellas, imagínese mis apreciables lectores reducirlo a 10 horas, lo que hoy como todos sabemos la jornada máxima de trabajo de acuerdo a nuestra ley laboral son 8 horas. Como ha pasado en todos los tiempos ante las protestas, el propietario de la fábrica tomó medidas muy drásticas como por ejemplo cerrar las puertas del lugar, buscando así que las obreras desistieran de su idea y se fueran, y tan solo imaginar que las mujeres estaban secuestradas en su propio centro laboral, algo muy aberrante, sin embargo el dueño de la fábrica al observar que no logró su cometido, provocó el incendio que acabó con la vida de ellas, en lo particular para mí fue uno de los peores asesinos de la historia. Un año después de ese acontecimiento tan triste de la historia, el entonces Partido Socialista de América declaró por el Día Nacional de la Mujer, el cual se celebró por primera vez en EU el 28 de febrero con 15 mil mujeres marchando por las calles, exigiendo igualdad de derechos.

Es evidente que el movimiento empezó en un lugar muy por afuera de nuestro hermoso país, siendo una de varias exigencias del movimiento naciente el derecho al voto para las mujeres, quienes en ese entonces no tenían permitido votar como sí lo hacían los varones, algo que para las nuevas generaciones pueda causarles cierto revuelo, pero la historia tristemente ha si lo ha ido señalando siendo el tema central en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, celebrada en 1910, donde se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en la asamblea General de la ONU se ratificó la fecha. En 2011, celebrando los 100 años del suceso histórico que dio pie al Día Internacional de la Mujer, comenzó a operar una nueva forma de realizar acciones por parte de la ONU destinada a la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y si mal no recuerdan precisamente nuestro ex gobernador Juan Sabines Guerrero fue quien realizó muchísimas acciones en su gobierno a favor de las mujeres, siempre utilizó en su política de gobierno el empoderamiento de las mujeres.

Hoy en la actualidad el día Internacional de la Mujer continúa siendo conmemorado por millones de mujeres en todo el mundo, quienes toman las calles para hacer más visible su lucha y exigir el reconocimiento y ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos, así como un alto a la violencia de género y feminicida, y si bien algunos gobiernos de ciertos estados a través de ciertas artimañas sociales han buscado lo que se denomina reventar el movimiento con personas infiltradas, lo cierto es que el gran reconocimiento que se les tiene por su lucha social, créanme que sabemos de su gran corazón , coraje y valentía para alzar sus voces .El paro económico que realizaron el pasado lunes desde diferentes posiciones económicas activas, fue notoria la ausencia de muchas de ustedes en la calle , en los comercios, en las universidades, en las plazas, considero a mi forma de pensar que no hay necesidad de haberlo realizado, ya que conocemos el papel tan importante que tienen en nuestra sociedad , como profesionistas , como madre, como esposa, como hija, como estudiante, estoy con ustedes mujeres , y esta columna está dedicado para ustedes, quedo a sus apreciables órdenes para alguna orientación jurídica o para algún tema en especial que quieran que salga en la columna……viva las mujeres!!!