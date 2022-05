Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Quién es quién en Derechos Humanos”

A las crisis de seguridad, salud y economía, hoy se suma la más temida y terrible de ellas, la omisión de igualdad en materia de DH. Inicia nueva faceta del discurso oficial sobre qué y quiénes tienen derechos en nuestro país. El derecho al libre tránsito o el derecho a manifestarse violando el libre tránsito, la defensa a los derechos de la mujer que vandaliza la ciudad o el derecho a la propiedad privada, el derecho a la cultura o a tirarla y destruirla por ideología. La confusión social que genera la máxima autoridad en materia de DH al defender a delincuentes que matan, roban y extorsionan, no por causas justas, sino por la cuantiosa cantidad de millones de pesos que les resulta al tomar la caseta de Palo Blanco en días de asueto, deja una gran indignación en la sociedad. Escuchar el llamado del presidente a los padres de estos seudoestudiantes a que platiquen con sus hijos indigna aún más. Lo ocurrido en Guerrero el pasado fin de semana ha abierto puertas muy sensibles entre ciudadanía, crimen organizado y autoridades. Un tráiler convertido en proyectil letal fue lanzado por normalistas de Ayotzinapa que se comportan como un cártel criminal, utilizaron un vehículo sin chofer sin saber si éste mataría a su paso a vacacionistas, empleados o GN. La escalada en los métodos de agresión ha dejado sin palabras a todo México y la inacción de la autoridad también. ¿Qué más necesita el gobierno federal para reaccionar a favor de los derechos de la ciudadanía y no de criminales? La tibia reacción del y la ingenua suposición de que en sus demandas estén infiltrados criminales sin que lo sepan, cuando son ellos los criminales y se olvidan los derechos de quienes lidian con las agresiones. Hay que recordar que son los responsables de la muerte de Gonzalo en el 2012 que impidió con su vida una explosión mayor en la gasolinera donde trabajaba, incendiada por normalistas en esa misma caseta. Para acciones así no hay consecuencias ni tampoco soluciones ante una situación que amenaza la frágil paz social debilitada en lo que va de este sexenio. Lo que vimos de los normalistas y escuchamos de la autoridad es muestra de que, en Guerrero, como en otros estados, lo que prevalece es la ingobernabilidad, ha hecho presas a autoridades municipales, estatales y federales. La titular de la CNDH Rosario Piedra, normalmente desaparecida, sale a defender los derechos de delincuentes. Una impresentable alcaldesa declara no poder culpar a nadie porque el tráiler no era conducido por nadie, una autoridad federal que observa y se protege de ser baleada, atropellada o dinamitada y una gobernadora que queda paralizada en espera de que su padre le diga qué hacer. ¿Dónde está la SSPC que no la vemos informar sobre los acontecimientos violentos del fin de semana? ¿Informando al presidente que los 16 cadáveres regados en calles de Zacatecas son sólo una provocación en la que no caerá para seguir abrazando delincuentes? ¿O combatiendo maestros en la vía férrea para impedir bloqueos donde reciben a las autoridades a balazos? La misma estrategia, la misma responsable y los mismos resultados, pero los métodos de los criminales esos sí que no son los mismos.

DE IMAGINARIA

Apenas empezaba a vislumbrarse como candidato al gobierno de Quintana Roo y Palazuelos ya desató la furia de quienes respetan la vida pública y no la fama para gobernar. Un candidato a gobernador que alardea ser escoltado en la farándula por la GN, de haber matado junto con un Tte. Del EM y con un mafioso colombiano a dos sin aclarar los hechos, de ventilar sus fechorías con hijos de ex presidentes y de su cercana relación con el general que construirá el aeropuerto de Tulum. Mi admiración y respeto personal a mi amigo Dante Delgado a quien considero un referente de la izquierda mexicana y un hombre respetuoso y serio dentro la política, me extraña mucho que esta vez se haya equivocado eligiendo como candidato a este personaje.