Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Simulación, hipocresía y disfraz carta de presentación en la frontera sur de México

El problema de la migración de la frontera sur, estaba más que cantada, y se advertía lo que podría ocurrir sobre una anarquía y desorden que las mismas autoridades federales estaban generando en materia migratoria que ahora es reprimida y violentada por la misma Guardia Nacional y un Instituto Nacional de Migración (INM) que como la PROFECO no han servido para nada en nuestro país. Las imágenes de represión y castigo que se muestran y que circulan a nivel mundial en la forma brutal, cruel e inhumana, donde la policía mexicana –esa misma que se busca Constitucionalizarla como es la GN para ser un sector del ejército mexicano- frena y contiene a los extranjeros de más de 15 países, muestran que la política migratoria mexicana es un rotundo fracaso.

La brutalidad de la Guardia Nacional y el INM, sobre carreteras de Chiapas, es tan violatoria a los derechos humanos que se ven en las postales de televisión, muestran claramente que esas agresiones y acometidas podrían suceder en cualquier parte del mundo menos en México, un México que habla de dignidad humana, moral pública y hasta del combate a la corrupción, cuando se ha venido diciendo que el INM viene actuando como un atracador, y bandolero con charola para robarle su dinero a los miles de migrantes asentados en la frontera entre México y Guatemala, dinero que les depositan sus familiares de sus países de orígenes.

Fue el 10 de diciembre del 2018, cuando México se comprometió en el Pacto de Marrakech, a 10 días de inicio de la cuarta trasformación –empezó el 1 de diciembre- donde líderes de países firmaron el Pacto Mundial para la Migración, el primer acuerdo global para aprovechar los beneficios de este fenómeno y proteger a los migrantes indocumentados. Durante su participación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que con la llegada de la nueva administración habría un cambio en la política migratoria para lograr que estos flujos se den de forma segura, ordenada y regulada, y advirtió Marcelo Ebrard:

“Como México fue un promovente tan activo, ahora somos el país más comprometido de todos para llevarlo a cabo y lo vamos a hacer con toda resolución. México va cambiar su política migratoria, vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos”.

Sin embargo, esa promesa migratoria de México que se den en forma “segura, ordenada y regular”, adquirió otro escenario simulado e hipócrita, con mucho disfraz de estadista, porque eso le dio un viraje a lo firmado en Marrakech, porque se desvió estos propósitos para llevarlo a la política humana engañosa (tal vez por obtener reconocimientos internacionales y asentarse más en el poder) de que México se convirtiera en un país que promociona para que le den trabajo a los miles de centroamericanos que según “México de la 4T” salen de sus países por pobreza, inseguridad y presiones políticas, y que era tan excelente la política LopezObradorista que hasta trabajo ofrecían y buenos sueldos, a los Centroamericanos, y fue en la inauguración del programa “Sembremos Vida” en Tapachula a donde llego el Presidente de San Salvador Nayib Bukele con López Obrador, el 20 de Junio del 2019, donde se habló del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el sur de México y Centroamérica, que tenía como objetivo disminuir la migración forzada hacia Estados Unidos. Un Plan de Desarrollo Integral que el tiempo pasa y llegamos a la mitad del camino y no hay nada para la verdadera frontera sur, que no es Oaxaca ni Veracruz.

Esta promesa de pagarle muy bien a los Centroamericanos para trabajar en “Sembremos Vida” en Tapachula, originó una justificación para la salida y evasión de cientos de miles de extranjeros de Honduras, (donde nacen las primeras caravanas) San Salvador y Guatemala) al grado que nunca se cerró la frontera de México, y los extranjeros llegaban a nuestro país, como “Juan por su casa” y lo hacían y lo siguen haciendo por el Rio Suchiate, a pesar de que hay una pandemia mundial, que significa muerte, por el contrario no las cerro Guatemala y Belice, ellos protegiéndose en su salud, y México nunca la cerró a pesar del peligro de los contagios del covid 19, que hasta hoy en día siguen totalmente abierta, donde ingresan ya no solamente centroamericanos, sino de al menos 25 países de continente africano, Cuba, Haití, Jamaica, Venezuela etc.

No importó que estén ingresando por el rio Suchiate bandas de marasalvatruchas y los delincuentes y asesinos más peligrosos de la franja centroamericana. ¿Quién nos puede garantizar que esa gente no está ingresando a México? Tapachula no solamente sufre el peligro de la salud por los contagios extranjeros, sino que su inseguridad creció al grado que el mismo gobierno de Chiapas creo una Fiscalía Especial Antipandillas y estrategias sobre esta materia en los municipios muy cerca con Guatemala. Tapachula y Chiapas en general está inundado de este tipo de bandas de Centroamérica.

Después que se reunió el presidente López Obrador con Bukele en Tapachula, ese mismo 20 de septiembre del mismo año se reunió con su homólogo electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y lo que prometió López Obrador es que crearan también “Sembremos Vida” en Centroamérica y como queriendo convencerlos a Bukele y Giammattei, les regaló un presupuesto federal de apoyo que se supone es dinero de los mexicanos, 100 millones de pesos a cada país. ¿Quién le autorizó al Presidente mexicano que esté regalando nuestro dinero? Se los regala a los más pobres y ahora a extranjeros y sin beneficio a nuestro país. ¿Ahora hasta le piden a los Estados Unidos que también retome este programa de “Sembremos Vida”? Por favor ¿Quién es el Presidente mexicano, para instruir al Presidente Biden?

Tapachula se convirtió por excelencia en un centro de refugiados considerado el más grande del mundo, o un corral gigante y donde la burocracia de COMAR y la corrupción del INM, lo has tenido a los extranjeros esperando meses para obtener sus documentos, pese a que Estados Unidos ya dijo que ya no recibirá a extranjeros, por lo que México se está Africanizando, porque se están yendo a las más diversas e importantes ciudades turísticas mexicanas. Otra simulación. ¿No que en México hay que defender su cultura?

Una parte de los muertos en Tapachula y municipios aledaños por covid, se debe a la migración extranjera, porque en Tapachula, no hay cordones federales de salud para los mexicanos, hay más intereses en vacunar a los extranjeros que a los mexicanos, cuando hace tiempo nos dijeron que los chiapanecos éramos los más rezagados del país.

Seguimos siendo “los conejillos de indias de la federación”. Nuestros futuros diputados federales son los que más votos sacaron en el pasado proceso electoral. Que se los crea su abuelita. Pobre Chiapas, a 200 años de su independencia, nos siguen tratando con la punta del zapato. Mucha simulación en la frontera sur.