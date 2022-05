Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Suplican chiapanecos: “que dejen ir o deporten a los migrantes”

Mientras siguen las protestas en pleno centro de Tapachula con los migrantes, y que además ya señalaron que al menos viene otra caravana de extranjeros procedentes de Honduras, el ambiente se vuelve a tornar tenso y ríspido porque cada día que pasa los migrantes ya no les importa sacrificar su propia vida, con tal de que le den “la viada gratis” –aunque sin papeles- para que se vayan rumbo al norte de México buscando los Estados Unidos o simplemente que se vayan a cualquier lugar turístico del país y puedan vivir libremente, porque llegar a los Estados Unidos, está muy complicado actualmente. Ya el país del dólar ya endureció su política migratoria y ni uno más, y por aquí por el sur de México, (Chiapas) la entradera sigue siendo descomunal y nadie dice absolutamente nada.

Por lo pronto en una entrevista que dio a periódico local, el Vicepresidente de la Canacintra –Tapachula, Abel Ruiz Méndez, reconoció que «Gran parte del sector empresarial no le está pidiendo a las autoridades federales que descubran el agua tibia o el hilo negro, solo que aplique lo que establece la ley; es decir, o deja pasar a los indocumentados para que lleguen a la frontera con Estados Unidos, o los deporten, porque de lo contrario, solo esgriman la ley a conveniencia y a Tapachula la convierten en un vergonzoso campo de concentración».

Dijo que es realmente preocupante que el gobierno federal haya abierto las puertas de México a todos los migrantes, «ya que éstos están por miles en Tapachula donde han desquiciado el orden, la tranquilidad y la seguridad».

Manifestó el funcionario de Canacintra-Tapachula, que es una ironía meter a la cárcel a una persona por robarse un desodorante de una tienda, pero a los migrantes se les permite que entren de manera ilegal al país, violen la soberanía nacional, no acaten las medidas sanitarias de las que depende la vida de todos; violen las normas de civilidad y todavía se les tengan que dar servicios gratuitos de salud, educación, empleo, medicamentos y otros que ni siquiera los mexicanos tienen.

«Aunque las autoridades mexicanas no quieran reconocerlo, los indocumentados en Tapachula causan muchos problemas y afectan a la industria, al comercio y a la población en general», recalcó el también empresario local.

Aun cuando reconoció que no todos los extranjeros que llegan son malos, aclaró que dentro de esos flujos «hay gente mala que está contaminado a los jóvenes de la región, más cuando éstos les da por imitar todo lo que hacen y las malas costumbres»

Puso de ejemplo que en el Soconusco se han detenido a cientos de indocumentados que tenían órdenes de búsqueda y aprehensión en sus países de origen por delitos como extorsión, robo, asalto, ataques sexuales, narcomenudeo, terrorismo, lesiones, homicidio, entre otros, justo cuando ya habían tomado a la región como su centro de operaciones.

Recordó que hace unos 15 años, se podía atravesar la ciudad de Tapachula de norte a sur, o de poniente a oriente sin que se sufriera un asalto o cualquier otro delito. Sin embargo, que ahora no se puede transitar libremente, porque se expone el ciudadano a que lo asalten o mínimo a que se sufra acoso por parte de los malos migrantes.

Señaló también que otro problema es que la gran mayoría de esos grupos de personas, no acata las normas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, con motivo de la pandemia y que hoy el municipio enfrenta una escalada de Covid-19, en detrimento de la población en general.

Concluyó diciendo que, mientras no se deporten o se les deje transitar hacia su destino en Norteamérica, la aplicación de la ley en Tapachula será solo una simulación…Dixe.

¿Que la Reforma Eléctrica no divida a México y Estados Unidos?

Más allá de que hay graves problemas con la aprobación de la reforma eléctrica y no que provenga por parte de los mexicanos que muchos no la aceptan, sino del gobierno de los Estados Unidos que alega que se respeta el TMEC que es el Tratado de Libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá, el ambiente entre México y Estados Unidos es controversial, y lo que se quiere es que no haya “machucón de callos” en contra de México y que la forma especial polémica de actuar del Presidente López Obrador, haga enojar a los Estadounidenses.

El propio Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se desdijo horas antes de la llegada de John Kerry enviado especial del Presidente Joe Baiden a México, cuando critico que la reforma eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador promueva tecnologías sucias, obsoletas y caras y que además traerá desventajas para los consumidores y la economía. Prácticamente se desdijo ante la petición de diputados y senadores en Estados Unidos, que pidieron su cabeza, lo que muestra que el gobierno gringo no aceptara la reforma eléctrica de AMLO y Bartlett, y las cosas podrían ponerse más turbias y complicadas porque México podría salir a que se respete su soberanía y esto crearía ya un pleito con los Estados Unidos.

Estados Unidos y nadie lo puede desmeritar se ha burlado mucho el propio Presidente López Obrador que no aceptaba el triunfo de Joe Baiden contra Donald Trump y pasaron semanas para que López Obrador aceptara al gobierno de Baiden y eso no se olvida, por eso será importante que el dialogo triunfe y no caigamos en la jugada de que vamos a probar fuerzas porque ya sabemos que México nunca la ganara a los Estrados Unidos. Estados Unidos tiene todo para empezar a “pisar callos” y quien la lleva a de perder es el gobierno de la cuarta trasformación, por eso es importante que no se caiga en los insultos y amenazas como está acostumbrado el Presidente López Obrador. Hay que evitar la confrontación a como dé lugar.

Estados Unidos si podría pegarle duro a la cuarta transformación. Y que los conservadores lo alientan, pero esta negociación de la Reforma Eléctrica, la Reforma Migratoria y hasta el problema de la inseguridad pública, podrían considerarse “frentes peligrosos” para México y su relación con Estados Unidos, sobre todo que el mismo Presidente mexicano AMLO, ha dicho que “no es bodega para guardar sus pensamientos” pensamientos que muchas de las veces ofende y destruye.

Por lo pronto antes de escribir este comentario zeta, lo único que se sabía de esta visita del funcionario gringo John Kerry, era que se había acordado instalar grupo de trabajo para impulsar energías limpias: Ebrard dijo que tras más de tres horas de reunión privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías limpias durante los próximos tres años, informó el canciller Marcelo Ebrard. Al salir de Palacio Nacional el titular de la SRE detalló que la principal preocupación de Kerry es acelerar la producción de energías limpias en la región que no utilicen combustibles fósiles. “La parte sustantiva es que se acordó crear un grupo de trabajo task force entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad, o sea, cuáles serían las acciones que podamos tomar juntos», dijo. Así las cosas.