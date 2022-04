De Aquí y de Allá

Vacunas: ¿privadas o públicas?

Salvador Monroy Ordaz

@salmonord

Tal y como previmos en este espacio hace un par de semanas, la aplicación de las vacunas para Covid ha generado un intenso debate en México. Sin embargo, la discusión no ha girado en cuanto a aspectos técnicos de la vacunación, sino que se convirtió rápidamente en un dime y direte de inspiración política y en el que se recurre a argumentos basados en mala información. Trataremos de explicarlos aquí.

La queja de algunos sectores radica en el hecho de que la vacuna será administrada única y exclusivamente por el gobierno federal, con lo que se asume de entrada que esto hará que la importación y aplicación será ineficiente y que, si se le permitiera al sector privado hacerlo, pronto todos estaremos vacunados. Algunos incluso complementan la crítica diciendo que la vacuna debería manejarse en un sistema de mercado, donde quien quiera pueda comprarla y los que no puedan, que se sujeten al cronograma gubernamental.

Lo primero que hay que notar en ello es que el sistema de distribución es, por ahora, igual en todo el mundo y no exclusivo del gobierno mexicano. Esto se debe a que, en un principio, las dosis de vacunas serán un bien no solo escaso, sino que para poder controlar la pandemia efectivamente, su aplicación debe ser priorizada a las poblaciones que mayor riesgo corren en caso de ser contagiados (personas de la tercera edad) y en quienes mayor probabilidad tienen de contraer la enfermedad y contagiar a otros (personal médico). Estos grupos no necesariamente serían quienes tuvieran recursos para comprarla si estuviera a la venta. Este tipo de racionamiento se ha visto en tiempos de guerra con ciertos insumos básicos como combustible, metales y alimentos. Esto en cuanto a la parte de teoría microeconómica de la asignación de un bien escaso.

Ahora bien, decíamos que muchas de las críticas están basadas no solo en conocimientos deficientes, sino en francas mentiras. Mucho se ha hablado de que en Estados Unidos la vacuna “está disponible” en farmacias comerciales, pero esto es falso. Al igual que aquí, el gobierno federal estadounidense ha fijado un cronograma de aplicación a partir de poblaciones vulnerables, empezando por personal médico y personas de la tercera edad. La diferencia es que Estados Unidos no cuenta con un sistema de hospitales públicos como México, por lo que se optó por firmar un primer contrato con la cadena de farmacias CVS, quienes serán los encargados de almacenar, distribuir y aplicar la vacuna en sus casi 10,000 sucursales. Pero deberán aplicarla solamente a las personas que estén en la lista de prioritarios, a la que se accede mediante una solicitud ante la Secretaría de Salud y Servicios Sociales federal. Como también era previsible, incluso en Estados Unidos, se han presentado algunos pocos casos de personas no prioritarias que de alguna manera se “saltan la fila”, pero estos casos ya están siendo investigados por la fiscalía del estado de Nueva York.

En resumen, el modelo de aplicación de la vacuna es igual en todo el mundo: compra y distribución de dosis como facultad exclusiva del gobierno nacional, aplicación de emergencia a grupos prioritarios. También se estima que será hasta la segunda mitad del 2021 cuando la vacuna esté disponible libremente para la población en general, siempre y cuando los laboratorios puedan aumentar su producción, pero incluso esto será solo en los países que han firmado contratos para la pronta adquisición de las dosis. Entre estos se encuentra México, que a lo largo del año entrante recibirá casi 100 millones de dosis. Mientras tanto, habrá que seguir observando las precauciones para contener el contagio, esperar a que nos corresponda ser vacunados y, sobre todo, evitar esparcir falsa información al respecto.