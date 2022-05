John Cena volvió a WWE

El regreso de los aficionados a un evento de la WWE tenía que tener sorpresas, además de las grandes luchas que presentó Money in the Bank. Así que, la gente se pudo regresas con una sonrisa a su casa después de escuchar la icónica canción de John Cena.

Mucho se habló del posible regreso de John Cena a la WWE, aunque no teníamos una fecha en concreto, los rumores hacían pensar que sería muy pronto y realmente así fue, pues se esperaba que el ahora actor enfrentara a Roman Reigns en SummerSlam.

Después de más de un año y medio sin afición en las arenas de WWE, la empresa de Vince McMahon junto a su equipo creativo, preparan un evento de SummerSlam que será inolvidable, casi a la altura en importancia de lo que sería un Wrestlemania y qué mejor que Cena para ello.

Después del combate de Roman Reigns -en el que no volvió a ganar justamente, cabe mencionarlo-, en su acto de celebración, todo se vio interrumpido por unos segundos y la risa se convirtió en sorpresa.

Sonó la música y apareció, John Cena volvía a un ring de WWE, algo que francamente ya se veía lejano debido a su carrera como actor de Hollywood -al estilo de The Rock-, pero sorprendió a todo el universo de la WWE y puso sus ojos en Roman Reigns, estamos casi seguros que será el evento principal de SummerSlam.

Muchas cosas cambiaron tras el evento Money in the Bank, campeonatos y principalmente el futuro de dos superestrellas que lograron descolgar el maletín de “Dinero en el banco” y podrán pelear por un campeonato en un futuro no muy lejano, pero antes de eso, no coman ansias y repasemos el resto de las luchas.

Rey Mysterio y Dominik Mysterio dejaron de ser campeones en pareja de la marca SmackDown, perdieron por conteo de 3 antes los Usos, que se convirtieron en siete veces campeones en parejas en su historia dentro de la empresa WWE.

Después se vivió la lucha Money in the Bank femenil, en el que la nueva superhéroina Nikki A.S.H. -antes conocida como Nikki Cross- consiguió bajar el maletín y podrá optar por enfrentar a Charlotte Flair (ahorita llegamos a ese tema), Bianca Belair o hasta a Raquel Gonzalez o Mieko Sotomura.

Tras del evento, John Cena para las redes sociales de WWE dijo que aparecería al inicio de Raw para contar a qué vuelve.

Con la información de: Sopitas.com