Lucran con recurso cultural del INPI

Ramiro Gómez / Tapalapa

Existen al menos 3 grupos culturales en el municipio de Tapalapa que cada año solicitan recursos ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para adquirir instrumentos y trajes tradicionales, sin embargo, dichos recursos, que se obtienen a través de proyectos culturales, son desviados, dio a conocer el mayordomo zoque de Tapalapa, Enrique Díaz Urquín.

Manifestó que, los trajes e instrumentos de música que se compran con los recursos del gobierno federal, los utilizan para dar rentados, en su caso, los reparten entre los integrantes del grupo cultural y posteriormente las venden, una forma de operar desde hace más de diez años, afirmó Díaz Urquín.

“Por negocio lo solicitan, no sé cuánto les dan, algunos dicen que les dan 50, 60 mil pesos, pero compran dos o tres guitarras, dos o tres violines, tambor y pito, y ahí acabó los 60 mil pesos. No quiero decir nombres, pero sabemos entre ellos reparten ¿cuánto sobró?, no se sabe, dijeran vamos al parque, cuando menos una danza lo presentarán”.

Díaz Urquín llamó a las autoridades del gobierno federal, principalmente del INPI, que fiscalicen los recursos que se otorgan, con el objetivo de frenar el modus operandi de los pseudo grupos culturales que dañan y lucran con las tradiciones y costumbres del pueblo zoque de Tapalapa.

Comentó que, además de recibir recursos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, también han recibido dinero del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, oficina ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Con estas acciones, Díaz Urquín preocupado dijo, aceleran el proceso de desaparición de las expresiones vivas del pueblo como son la música y la danza del Sacramento, Pastores y el carnaval.